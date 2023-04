„Hatte große Ziele“: Nächster deutscher Ski-Rennläufer hört auf – Neureuther reagiert emotional

Von: Vinzent Fischer

Der Skirennläufer und Slalom-Spezialist David Ketterer beendet seine Karriere. Zahlreiche Granden des Skisports reagierten – auch Felix Neureuther.

München – Am 22. Januar 2017 gab David Ketterer sein Debüt im Einzel-Weltcup, jetzt ist für den 29-Jährigen Schluss. Ketterer beendet seine aktive Karriere als Skirennläufer. Das gab er bei Instagram bekannt. David Ketterer ist auf die Disziplinen Slalom und Riesenslalom spezialisiert. Der ganz große Sprung blieb ihm in seiner Karriere allerdings verwehrt.

Name: David Ketterer Geburtsdatum: 22. Juni 1993 in Donaueschingen Disziplin: Riesenslalom, Slalom Verein: SSC Schwenningen

„Hatte große Ziele“: Slalom-Spezialist Ketterer beendet Karriere

„Ich danke jedem einzelnen Menschen, der in den letzten 26 Jahren ein Teil von mir war, besonders meiner Familie“, schreibt der gebürtige Donaueschinger in seinem Post und gesteht: „Wenn ich zurückblicke, hatte ich große Ziele, die ich nicht alle erreicht habe, aber ich fühle mich unglaublich glücklich über den Weg, den ich eingeschlagen habe.“ Sein bestes Ergebnis war ein 23. Platz beim Slalom von Adelboden in der Saison 2021/2022.

Einige Verletzungen bremsten den Skirennläufer aus. 2015 kämpfte Ketterer mit Rückenproblemen, die Saison 2018/2019 musste er nach einem Riss des Syndesmosebands abbrechen. Im August 2016 zog er in die USA, um per Stipendium ein Physik-Studium an der University of Colorado zu beginnen. Seit 2021 ist Ketterer mit der ehemaligen US-Skifahrerin Resi Stiegler verheiratet, 2022 kam ihre gemeinsame Tochter Rosi zur Welt.

„Ein top Typ“: Felix Neureuther reagiert emotional

Auf Ketterers Abschiedspost reagierten zahlreiche Größen aus dem Skisport, unter anderem Aleksander Kilde und Wendy Holdener. Auch Felix Neureuther meldete sich emotional zu Wort. „Alles Gute für die Zukunft, Kette! Bist nicht nur ein super Skifahrer, sondern auch ein top Typ! Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder!“ kommentierte der 39-Jährige.

Neben David Ketterer hat zuletzt auch Julian Rauchfuss seine Laufbahn als Skirennläufer beendet. Rauchfuss holte bei den Olympischen Winterspielen in Peking noch die Silbermedaille. Jetzt macht auch der bayerische Olympia-Held Schluss. Der Deutsche Skiverband verliert damit gleich zwei Fahrer auf einmal.

Aufsehen erregte in der Skiszene jüngst ein Todesfall. Jeremy Nobis, der 1994 noch bei den Olympischen Spielen in Lillehammer (Norwegen) teilnahm und später zu einer Extremsport-Legende wurde, ist im Gefängnis gestorben. Die Todesursache ist unklar. (vfi)