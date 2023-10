Auf ihm ruhen Deutschlands Hoffnungen: Ski-Star Dreßen beflügelt von privatem Glück

Von: Sascha Mehr

Die Wintersportsaison steht bevor und im alpinen Bereich liegen die Hoffnungen vor allem auf Thomas Dreßen. Der ist beflügelt von seinem Familienglück.

München – Die lange Vorbereitung auf die Saison 2023/24 ist endlich zu Ende und der erste Weltcup steht bevor. Im Ski Alpin will der deutsche Ski-Verband wieder Siege und Podestplatzierungen erreichen und geht optimistisch in den anstehenden Winter. Größte Hoffnung des DSV bei den Männern ist Thomas Dreßen, der in der Weltspitze mitmischen will.

Thomas Dreßen Geboren: 22. November 1993 (Alter 29 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Nationalität: Deutschland Sportart: Ski Alpin

Ski Alpin: Dreßen voller Motivation

Der 29-Jährige aus Garmisch-Partenkirchen, der in seiner Karriere bislang fünf Weltcupsiege feierte, startet in den Speed-Disziplinen Super G und Abfahrt. In den vergangenen Jahren hatte Dreßen Pech mit zahlreichen Verletzungen. Zunächst erlitt er einen Kreuzbandriss und eine Luxation der Schulter, danach war es eine Operation an der Hüfte und starke Kniebeschwerden.

Dreßen ist nach der Vorbereitung auf die neue Saison aber topfit und will angreifen. Beflügelt ist er von seiner Familie, ganz speziell seiner kleinen Tochter Elena, die Ende Juni dieses Jahres auf die Welt kam. „Mir hat das einen ganz schönen Schub gegeben, was die Motivation angeht. Sie ist ein Traum, sie ist brav, sie schläft, von der könnte man zwei oder mehr haben“, sagte er bei der Einkleidung der deutschen Wintersportler in München im SID-Interview.

Thomas Dreßen mit seiner Familie. © thomas_dressen/Instagram

Der 29-Jährige gab zu, dass er sich nicht sicher war, ob ihm nach der Geburt des Kindes das Training in der Vorbereitung schwerer fallen würde. „Aber das genaue Gegenteil ist der Fall. Seitdem die Kleine da ist, bin ich noch motivierter“, war Dreßen selbst überrascht. Einen richtigen „Boost“ bekommt er vor allem, wenn seine Frau Birgit mit dem Nachwuchs bei den Einheiten persönlich vorbeischaut.

Ski Alpin: Tochter gibt Dreßen einen „Boost“

In die neue Saison startet Dreßen voller Vorfreude und jeder Menge Motivation. „Gesundheitlich bin ich zufrieden. Ich bin halt wie ein Oldtimer, der gehört gepflegt“. Auch was „das Fahrerische angeht, bin ich besser als letztes Jahr, ich suche schon wieder das Limit“, so der 29-Jährige.

Für den frisch gebackenen Vater beginnt die Saison 2023/24 am 11. und 12. November mit den Abfahrtsrennen am Matterhorn. Dann will Dreßen bereits die Weltspitze aufmischen und vorne mitfahren. (smr)