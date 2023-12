Biathlon-Olympiasieger zeigt große Leistungen trotz mysteriöser Krankheit

Von: Melanie Gottschalk, Marcel Schwenk

Drucken Teilen

Vetle Sjastad Christiansen brilliert zum Auftakt des Biathlon-Weltcups trotz unbekannter Lungenkrankheit. Sein Gesundheitszustand wirft Fragen auf.

Östersund – Vetle Sjastad Christiansen, der norwegische Schlussläufer, sicherte seiner Mannschaft den Sieg im Staffelrennen in Östersund und salutierte kurz am Schießstand, bevor er sich wieder auf die Loipe begab.

Vetle Sjastad Christiansen Geboren: 12. Mai 1992 (Alter 31 Jahre) in Ringerike Sportart: Biathlon Weltcup-Debüt: 2012 Größte Erfolge: 1x Olympiasieger, 3x Weltmeister, 1x Einzelweltcup-Sieger, 1x Massenstartweltcup-Sieger

Biathlon-Olympiasieger Christiansen hat Lungenprobleme

Er erreichte den neunten Platz im Sprint und den dreizehnten im Einzel. Trotzdem konnte er in der Verfolgung noch einmal auf das Podium klettern und den dritten Platz belegen. Allerdings ist der dreifache Weltmeister derzeit mit einem wichtigen Thema konfrontiert – seiner Gesundheit.

Die schwedische Zeitung Expressen zitierte Christiansen in der vergangenen Woche mit den Worten: „Ich werde immer fitter, aber es ist leider etwas mit meiner Lunge. Wenn ich tief einatme, fühlt es sich an, als hätte ich eine Wunde in der Lunge. Das ist das Schlimmste. Es gibt keinen Schleim, keine Viren oder Bakterien, aber irgendetwas stimmt nicht“.

Hat mit Lungenproblemen zu kämpfen: Biathlon-Star Vetle Sjastad Christiansen. © PETTER ARVIDSON / Imago Images

Rätselhafte Krankheit bei Biathlon-Weltmeister Christiansen

Im Training setzt er bereits eine Maske ein, um die eingeatmete Luft etwas zu erwärmen. Für die Rennen ist dies jedoch offensichtlich keine Lösung. Er hat bereits verschiedene Behandlungen ausprobiert, um seine Probleme zu lösen.

Christiansen äußerte sich wie folgt: „Ich habe verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, aber nichts hat geholfen. Weder Antibiotika noch Asthmamedikamente. Es ist sehr, sehr schwierig. Wenn es in Schweden kluge Ärzte gibt, senden Sie mir eine E-Mail“, und fügte hinzu: „Der Arzt hat mir gesagt, dass es in Ordnung ist, aber dass ich danach einen warmen Sommer brauche und jetzt im Winter damit leben muss. Wir wissen nicht, was es ist.“.

Biathlon: Der Kader der deutschen Herren für die Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Christiansen mit Lungenproblemen: Biathlon-Weltcup in Östersund „ein echter Albtraum“

Erleichterung verschafft ihm offenbar eine „gute Nachtruhe“, auch am Morgen sind die Schmerzen wohl noch ertragbar. Im Laufe des Nachmittags werden diese aber schlimmer, die niedrigen Temperaturen verstärken diese anscheinend noch: „In Östersund zu sein, ist also ein echter Albtraum, denn dort ist es bis zu minus 15 Grad kalt.“

Wäre er noch jünger und hätte noch „eine sehr lange Karriere“ vor sich, würde er in der laufenden Saison keine Rennen bestreiten und sich stattdessen in „wärmeren Gebieten“ erholen. Das ist aber nicht der Fall: „Die Karriere ist kurz und dann muss ich ein Risiko eingehen und darauf wetten, dass es vorbeigeht.“

Viel Zeit zur Erholung bleibt dem Staffel-Olympiasieger von 2022 nicht. Bereits am kommenden Freitag (8. Dezember) stehen die nächsten Rennen im österreichischen Hochfilzen an. (masc)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Melanie Gottschalk sorgfältig überprüft.