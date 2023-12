Hiobsbotschaft für Olympiasiegerin: Nächstem Ski-Star droht Saison-Aus

Von: Korbinian Kothny

Die Verletzungswelle im alpinen Ski-Zirkus nimmt kein Ende. Nun hat es die Schweizerin Wendy Holdener erwischt, die sich beim Training schwer verletzt hat.

Pozza di Fassa – Eine Welle von Verletzungen erschüttert derzeit den alpinen Skisport, insbesondere die weiblichen Athletinnen. Fünf Skirennfahrerinnen zogen sich beim jüngsten Weltcup in St. Moritz schwere Verletzungen zu: Nina Ortlieb (27), Elisabeth Reisinger (27), Elena Curtoni (32), Karoline Pichler (29) und Inni Holm Wembstad (23).

Verletzungspech trifft Skirennfahrerin Holdener

In den vergangenen Wochen schien das österreichische Damen-Skiteam vom Pech verfolgt. Für drei Rennfahrerinnen ist die Saison bereits vorzeitig beendet.

Nun hat das Verletzungspech auch das Schweizer Skiteam erreicht. Wendy Holdener stürzte während des Slalomtrainings im italienischen Pozza di Fassa ins Sicherheitsnetz und zog sich eine Fußverletzung zu. Die Diagnose lautet: Bruch des linken Sprunggelenks.

Wendy Holdener brach sich bei einem Trainingssturz das Sprunggelenk. © Instagram @ wendyholdener / IMAGO / Lehtikuva

Saisonende für Skirennfahrerin Holdener droht

Laut Swiss Ski muss die 30-jährige Athletin nun operiert werden. Der Eingriff ist bereits für Dienstag in der Klinik Hirslanden angesetzt. Die Olympiasiegerin und dreifache Weltmeisterin muss ihren Fuß nun etwa zwei Monate lang schonen. Ein vorzeitiges Saisonende ist für die Allrounderin nicht ausgeschlossen.

„Wir werden somit nach der Ruhigstellungsphase Ende Februar, Anfang März entscheiden, ob Wendy Holdener in der Saison 2023/24 noch einmal ins Renngeschehen eingreift“, so Teamarzt Walter O. Frey.

Holdener stürzt einen Tag nach Tiefschnee-Vergnügen

Holdener gehörte auch in dieser Wintersaison zu den Top-Athletinnen, insbesondere im Slalom. Bei ihrem Spezialrennen in Killington erreichte sie den dritten Platz.

Besonders tragisch: Erst am Sonntag postete die 30-Jährige auf Instagram ein Bild von sich beim Tiefschneefahren und kommentierte: „Genieße definitiv den Schnee in der Heimat. Drücke die Daumen, dass das so bleibt!“. Nur einen Tag später ereignete sich ihr Sturz ...

