Biathlon-Star Wierer macht Urlaub in der Heimat – und schwärmt von Südtirol

Von: Stefan Schmid

Teilen

Dorothea Wierer genießt ihren Urlaub in Bozen. © Screenshot Instagram/dorothea_wierer

Dorothea Wierer gönnt sich nach dem Beginn der Vorbereitung für die neue Biathlon-Saison eine kurze Auszeit in der Heimat, aus der sie viel Kraft zieht.

Bozen – Die italienische Biathletin Dorothea Wierer hat abermals eine erfolgreiche Saison hinter sich, doch die 33-Jährige will sich nicht auf vergangenen Erfolgen ausruhen und so befindet sie sich schon seit Anfang Mai wieder im Vorbereitungstraining. Allerdings lässt es die derzeitige Taktung noch zu, auch ein paar freie Tage zu verbringen. Dies tut sie am liebsten im heimischen Südtirol, von dem sie im Interview mit La Gazzetta dello Sport nur so ins Schwärmen gerät.

Dorothea Wierer Geboren: 3. April 1990 (33 Jahre) in Bruneck, Italien Weltcup-Debüt: 2009 in Oberhof Gesamtplatzierung 2022/23: 2. Platz im Weltcup

Vorbereitung auf die neue Biathlon-Saison im vollen Gange

Sportlich ist Dorothea Wierer mit ihren Leistungen in der vergangenen Saison sehr zufrieden. Im Gesamtklassements des Biathlon-Weltcups belegte sie hinter der Französin Julia Simon den starken zweiten Platz und auch bei der Weltmeisterschaft in Oberhof war sie erfolgreich. Im Interview mit La Gazzetta dello Sport bringt sie ihre Freude über „ein historisches Gold in der Staffel und eine Silbermedaille in der Mixed-Staffel“ zum Ausdruck.

Damit der kommende Winter mindestens genauso erfolgreich verläuft, befindet sich Wierer bereits seit Anfang Mai mit dem restlichen italienischen Team in der Vorbereitung. Auf dem Stundenplan steht anfangs aber nicht unbedingt das Skilanglaufen und das Schießen im Mittelpunkt, sondern der Aufbau körperlicher Grundlagen. Man verbringt viele Stunden mit „Radfahren, Inlineskifahren, Laufen, Wandern in den Bergen und Aufenthalten im Fitnessstudio“, so Wierer.

Wierers Gourmet-Auszeit in Bozen

Zu einer ausgewogenen Präparation auf die neue Saison gehören auch entsprechende Ruhezeiten, die aufgrund der frühen Phase noch etwas länger ausfallen als im dicht getakteten Saisonkalender. Im Fall von Wierer sind sogar einige ausgedehnte Ruhetage in ihrer südtiroler Heimat drin.

Eine gute Autostunde südwestlich von ihrem Geburtsort Bruneck entfernt gönnt sich die erfolgreiche Biathletin einen Kurzurlaub in Bozen. Wierer zelebriert die Auszeit mit einem Post auf ihrem Instagram-Kanal, in dem sie ihre Fans an Oktopussalat und Wein teilhaben lässt. „Es hat etwas wirklich Magisches, Zeit zu Hause zu verbringen, umgeben von sanften Hügeln, üppigen Weinbergen und einigen der besten Weine der Welt“, schwärmt sie von Südtirol.

Angepasster Trainingsplan von Wierer

Selbstverständlich geht Wierer in Südtirol nicht nur den Müßiggang nach, sondern streut trotzdem die ein oder andere kleinere Belastung ein. „Bergwandern und Yoga, kann man immer als Freizeit sehen“, so die 33-Jährige, die besonders für diese Aktivitäten die Umgebung der südtiroler Landschaft wertschätzt.

Generell misst die italienische Biathletin im Vergleich zu Beginn ihrer Karriere Ruhetagen mittlerweile mehr Gewicht zu. Sie sei dazu übergegangen, „tägliches Training auf der Grundlage meines morgendlichen Empfindens und meiner Pulsmessung zu verschieben oder abzubrechen“. Deutlich zu sehen, dass Wierer nicht mehr am Anfang ihres Sportlerlebens steht, die schon Vorbereitungen für die Zeit nach dem Karriereende getroffen haben soll. (sch)