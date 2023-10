Maria Höfl-Riesch und ihr großes Staunen: „Ich habe noch nie etwas Vergleichbares erlebt“

Von: Alexander Kaindl

Maria Höfl-Riesch erlebte eine rasante Fahrt im Rallye-Auto. © Screenshot Instagram / Maria Höfl-Riesch

Maria Höfl-Riesch hat eine Fahrt erlebt, die sie eigenen Aussagen zufolge nie wieder vergessen wird. Ein Video zeigt den spektakulären Ritt mit einem Weltmeister.

Prag – Hohe Geschwindigkeiten ist Maria Höfl-Riesch über Jahrzehnte gewohnt gewesen. Schließlich bretterte sie als eine der erfolgreichsten deutschen Skifahrerinnen aller Zeiten die Pisten dieser Welt hinab. Nun hatte die inzwischen 38-Jährige aber ein Erlebnis, das ihr in Sachen Adrenalin einen noch nie da gewesenen Kick bescherte.

Maria Höfl-Riesch Geboren: 24. November 1984 (Alter 38 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Größte Erfolge: Olympia-Gold (3), WM-Gold (2)

Ski-Heldin Maria Höfl-Riesch wechselt Sportart: „Das Verrückteste, was ich je gemacht habe“

Höfl-Riesch wechselte nämlich die Sportart und stieg jüngst als Beifahrerin in ein Rallye-Auto. Mit dem achtfachen Weltmeister und ihrem – wie sie selbst auf Instagram schrieb – „Kumpel“ Sébastien Ogier raste sie in Tschechien über die Straßen. Alleine die Videoaufnahmen der Turbo-Testfahrt zeigen: Das ist nichts für schwache Nerven!

Höfl-Riesch, die vor kurzem noch bei einem „Girlstrip“ entspannte, erklärte auf Instagram, dass sie auch Tage später „immer noch geflasht von diesem Erlebnis“ sei. Und weiter: „Ein Abfahrtslauf im Skifahren fühlt sich da fast wie ein Spaziergang an.“

Maria Höfl-Riesch erlebt rasante Fahrt mit Rallye-Weltmeister Sébastien Ogier

Im Video ist zu sehen, wie Höfl-Riesch wegen der enormen Geschwindigkeiten große Augen macht oder gar ihre Hände vor ihr Gesicht schlägt. Ogier, eine Legende im Motorsport und der World Rally Championship (WRC), kommt dagegen meist nur ein müdes Lächeln über die Lippen – trotz rund 400 PS und einem Top-Speed von ungefähr 200 km/h auf einer engen Landstraße.

Am Ende der Fahrt sagt Höfl-Riesch: „Oh wow. Thank you. That was the most crazy thing I ever did.“ Zu Deutsch: „Oh wow. Danke. Das war das Verrückteste, was ich je gemacht habe.“

Höfl-Riesch berichtet von ihrem „Wahnsinns-Erlebnis“ mit Ogier

Im Anschluss unterhalten sich die beiden vor der Kamera noch auf Deutsch, Höfl-Riesch gestand, „noch ein bisschen zittrig“ zu sein.

Generell liebe sie hohe Geschwindigkeiten, die Fahrt mit Ogier in diesem Rallye-Toyota sei aber ein „Wahnsinns-Erlebnis“ gewesen, – und „der größte Adrenalinkick, den ich je gehabt habe. Ich habe noch nie etwas Vergleichbares erlebt.“

Höfl-Riesch: Lieber im Rallye-Auto als am New Yorker Flughafen

Ogier antwortete: „Ich bin froh, dass du Spaß hattest. Für mich war es toll, dich im Auto zu haben. Wir hatten das ja schon lange geplant.“ Höfl-Riesch werde die Fahrt in ihrem Leben nicht mehr vergessen – ihre Erlebnisse am Flughafen in New York wird die deutsche Ski-Legende dagegen nur zu gerne aus ihrem Gedächtnis löschen. (akl)