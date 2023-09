Hiobsbotschaft für Ski-Star: Schwere Verletzung bedeutet Saisonaus

Von: Christian Németh

Teilen

Zweiter Nackenschlag für das Team der U.S.A. im Ski Alpin. Im Rahmen der Saisonvorbereitung verletzte sich nun bereits der zweite Ski-Star der Amerikanerinnen.

Wellington - Die Vorbereitung auf die neue Saison läuft für das US-Team im Ski Alpin alles andere als rosig. Nach der Verletzung von Wintersportlerin Nina O‘Brian hat die Mannschaft nun eine zweite Hiobsbotschaft zu verkraften: Auch Ski-Ass Ava Sunshine Jemison hat sich kürzlich schwer verletzt und wird diesen Winter nicht mehr angreifen können.

US-Ski-Star Ava Sunshine verletzt sich schwer

Auf ihrem Instagram-Kanal, dem insgesamt immerhin über 17.000 Personen folgen, berichtet die 21-Jährige von ihrem Unglück. Neben einem Krankenhaus-Foto, in dem Jemison mit einem üppigen Beinverband zu sehen ist, notiert die Sportlerin: „Ich muss leider mitteilen, dass ich mir am Ende des Camps in Neuseeland einen Kreuzbandriss zugezogen habe.“

Bitte für die US-Farben: Nur wenige Tage vor Ava Sunshines Verletzung, hatte sich deren Mannschaftskameradin Nina O‘Brien, ebenfalls in Neuseeland, das linke Bein gebrochen. Für die 25-Jährige war dies bereits die zweite schwere Blessur dieser Art in ihrer Profi-Karriere. „Skifahren, ich liebe dich, aber wow du kannst so brutal sein“, hielt O‘Brien anschließend auf Instagram fest.

Ava Sunshine gibt nicht auf

Die Verletzung nimmt Ava Sunshine merklich mit, sie schreibt: „Ich bin mir nicht sicher, was ich sonst noch sagen soll. Es bricht mir das Herz, diese Saison verpasst zu haben, aber ich weiß, dass ich noch viel mehr tun möchte. Also machen wir weiter und freuen uns darauf.“

Ihren Optimismus lässt sich die junge Frau tatsächlich nicht nehmen und so schließt sie mit den mit Herzchen-Emoji versehenen Worten: „Vielen Dank an alle, die uns weiterhin unterstützen und an uns glauben. Nina O‘Brien und ich werden bald zurück sein.“

Ski alpin: Der Kader der deutschen Damen für die Saison 2023/24 Fotostrecke ansehen

Fans trösten verletzte Ava Sunshine

Der Unterstützung und des Trostes ihrer Fans kann sich die US-Amerikanerinnen derweil sicher sein. Das zumindest beweisen die zahlreichen mitfühlenden Kommentare unter ihrem Instagram-Post. Sätze wie „Gute Besserung“, „Wir senden heilende Kraft und haben keinen Zweifel, dass du stärker zurückkommen wirst, Ava!“ oder „Ich freue mich dich auf dem Hügel wiederzusehen“ sind hier zu lesen.

Fakt ist: Sowohl Awa Sunshine als auch Nina O‘Brien werden sich in nächster Zeit vor allem um ihre Genesung und ihr hoffentlich baldiges Comeback kümmern müssen. Die neue Saison 2023/24 im alpinen Ski-Weltcup mit knapp 90 Rennen bis März startet unterdessen am 29. Oktober im österreichischen Sölden. Auch die deutschen Ski-Stars bereiten derzeit sich fleißig auf die neue Saison vor.