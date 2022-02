Corona-Fälle in Peking häufen sich: Deutscher Athlet bangt noch um Olympia-Ticket

Von: Marco Blanco-Ucles

Bei den Olympischen Spielen in Peking herrscht ein strenges Test-Regime. © Scanpix/IMAGO

Nur noch wenige Tage bis zum Start der Olympischen Winterspiele. Aus aller Welt reisen die Athleten in die chinesische Metropole - mit Corona im Gepäck.

Peking - Der Sport steht bei Olympischen Spielen im Vordergrund - möchte man meinen. Vor dem Großereignis in Peking 2022 sind es andere Themen, die die Aufmerksamkeit der Welt auf sich ziehen. Neben der anhaltenden Kritik am Gastgeberland China sorgen die Corona-Pandemie und das strenge Test-Regime im Reich der Mitte für Sorgen bei den Sportverbänden mit ihren Athleten.

Wer in Peking positiv getestet wird, wird umgehend in ein Isolations-Hotel gebracht und muss dort mindestens zehn Tage ausharren, ehe er sich mittels zweier negativer Tests freitesten kann. Der Traum einer olympischen Medaille wäre bei einem positiven Befund gestorben.

Olympia in Peking: Bereits 176 positive Coronafälle

Am 4. Februar beginnen die Olympischen Spiele mit der offiziellen Eröffnungsfeier. Angesichts weltweit hoher Infektionszahlen war es im Vorfeld utopisch zu glauben, dass im Rahmen der Spiele keine positiven Befunde festgestellt werden würden. Die Organisatoren vermeldeten seit dem 23. Januar 176 Coronafälle. Neun infizierte Personen befanden sich bereits in der Olympia-Blase für Athleten und Betreuer, die weiteren Fälle wurden bei der Einreise festgestellt. Die Anzahl der positiven Befunde befinde sich im erwartbaren Rahmen, betonte Brian Mc Closkey, Chef des Medizinischen Expertenrats: „Wir sind überzeugt, dass das System, dass wir eingerichtet haben, das richtige ist.“

Auch aus dem deutschen Team landen momentan täglich Athleten und Trainer in Peking. Bislang jedoch halten sich die Hiobsbotschaften in Form positiver Testbefunde im Rahmen. Lediglich bei einem deutschen Betreuer aus dem Vorauskommando wurde eine Infektion nachgewiesen.

Olympia in Peking: Skeleton-Pilot Axel Jungk darf noch nicht nach China reisen

Corona bestimmte in den vergangenen Tagen auch das Leben von Hannah Neise. Die deutsche Skeleton-Pilotin hatte sich beim Weltcupfinale in St. Moritz mit dem Virus infiziert und durfte sich erst nach den von den Organisatoren eingeforderten vier negativen PCR-Tests in den Flieger nach Peking setzen. Neises Teamkollege Axel Jungk ist noch nicht so weit, wartet weiterhin auf die erforderlichen negativen Befunde. Auch er hatte sich in St. Moritz infiziert. Jungk hat die Hoffnung auf die Olympischen Spiele noch nicht aufgegeben und hofft, nachreisen zu dürfen.