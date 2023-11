Wintersport-Traumpaar im Babyglück: Vierfache Weltmeisterin zeigt runden Bauch

Von: Andreas Knobloch

Teilen

Für Tessa Worley und Julien Lizeroux geht 2024 ein Traum in Erfüllung: das Baby des Wintersport-Traumpaares kommt.

Monaco - Ski-Alpin-Fans sind immer besonders gespannt, wenn ihre Idole und Helden dann auch mal Kinder bekommen. Umso schöner für die Interessierten am Wintersport ist es, wenn es sich dabei noch um ein Traumpaar handelt, welches jeweils erfolgreich auf den Skiern stand. So wie das der Fall bei Tessa Worley und Julien Lizeroux ist. Beide zeigten sich glücklich auf einer Preisverleihung in Monaco - Worley sogar mit Babybauch.

Lizeroux und Worley: Wintersport-Traumpaar im Babyglück

Die Franzosen Julien Lizeroux (Rücktritt 2021) als auch Tessa Worley (Rücktritt 2023 nach der Heim-WM) waren in den technischen Disziplinen daheim. Lizeroux konnte auch drei Weltcuprennen im Slalom für sich entscheiden, Worley war eine Meisterin im Riesenslalom. Zweimal holte sie den Riesenslalom-Weltcupgesamtsieg.

Worley war jahrelang eine große Konkurrentin für die beste Deutsche in ihrem Fachgebiet: Viktoria Rebensburg, die ebenfalls schon ihre Skischuh an den Nagel gehängt hat und am Tegernsee daheim ist. Viermal holte Worley den WM-Titel. 2013 und 2017 im Riesenslalom, 2011 und 2017 mit der Mannschaft. Besonders schön ist auch die Erinnerung für Lizeroux an 2017. Denn auch er war in dem Team dabei, dass die Goldmedaille holte. Für Lizeroux die erste und einzige Goldmedaille bei einer Weltmeisterschaft.

Die Ski-Welt gratuliert Worley - die mit Babybauch auf „grünen Teppich“ aufmaschiert

Die 34-Jährige und ihr zehn Jahre älterer Partner dürfen sich auf Nachwuchs freuen. Voller Stolz posteten sie Fotos von der Veranstaltung. „Weil man nicht jeden Tag den „grünen“ Teppich betreten kann“, kommentiert Worley auf Instagram ihr Bild. Der Babybauch schmückt das gelbe Kleid.

Natürlich waren auch die Ski-Größen wie Anna Veith, Tina Weirather, Ragnhild Mowinckel, die österreichische Legende Michaela Kirchgasser oder Nina Loseth vollauf begeistert und ließen ihre „Congratulations“ in der Kommentarspalte da. Als Abschluss ihres Posts hat die ehemalige Spitzenathletin Worley ein „2024“ mit Geschenk- und Teddy-Emoji geschickt. Das nächste Jahr wird also aufregend für das Wintersport-Traumpaar.

Einer, der aus deutscher Sicht immer wieder mit den Technik-Disziplinen in Verbindung bleibt, ist Felix Neureuther. Der mittlerweile als Experte tätige Garmischer nimmt auch keinen Blatt vor den Mund, wenn es um gesellschaftskritische Themen geht. (ank)