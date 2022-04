Doppel-Olympiasiegerin 2022 serviert plötzlich Bier in Lokal - Fans wundern sich

Von: Armin T. Linder

Suzanne Schulting serviert Bier - und sorgt mit diesem Instagram-Foto bei Fans für Aufsehen. © Suzanne Schulting/Instagram

Ist Doppel-Olympiasiegerin Suzanne Schulting etwa außerhalb der Wintersport-Saison als Kellnerin aktiv? Ein Foto gibt Rätsel auf - doch die Erklärung dürfte eher eine andere sein.

Rotterdam - Der niederländische Shorttrack-Topstar Suzanne Schulting (24) schrieb in den vergangenen Monaten reichlich Schlagzeilen. Auch sportliche, aber nicht nur. Vor den Olympischen Winterspielen trennte sich Schulting laut Medienberichten von ihrem Freund Bas Middelkoop. Und holte dann in Peking gleich vier Medaillen, darunter zwei goldene.

Wintersport: Doppel-Olympiasiegerin Suzanne Schulting lädt Akku auf

Jetzt kann es Schulting etwas ruhiger angehen lassen - und tut das auch. Hunderttausende dürfen ihr dabei zusehen - denn Schulting ist auch eine Instagram-Größe mit knapp einer Million Follower. Die bekamen unlängst mehrere ungewöhnliche Postings zu sehen. „Charging“, schrieb sie zu zwei Badezimmer-Selfies vor dem Spiegel, die sie mit ihrem eingesteckten Smartphone aufnahm. Und meinte damit wohl, dass sie nicht nur den Akku ihres Handys auflädt, sondern auch ihren eigenen.

Noch bemerkenswerter ist ein anderes Foto: Schulting als „Kellnerin“. Auf einem Foto, das den Angaben zufolge in Rotterdam entstand, ist die 24-Jährige in einer Bar zu sehen. Und trägt auf einem Tablett drei Gläser Bier. „Off season“ hat sie dazu geschrieben. „Außerhalb der Saison“ heißt das in etwa.

Wintersport: Doppel-Olympiasiegerin Suzanne Schulting serviert Bier in Lokal - Fans wundern sich

Rund 85.000 Likes gab es dafür in den ersten drei Tagen. Und so mancher dürfte sich fragen: Jobbt die Wintersportlerin jetzt etwa im Frühjahr als Kellnerin? Auch wenn man in ihrer Sportart wohl weniger reich wird als mancher Fußballer, ist das unwahrscheinlich. Eher denkbar wohl, dass sie sich mit Freunden einen schönen Bar- oder Restaurant-Abend machte. Und ihnen das Bier gebracht hat.

Diverse irritierte Kommentare gibt es allemal. „Moment, arbeitest du?“, schreibt einer. „Bist Du eine Kellnerin außerhalb der Saison?“, will ein weiterer wissen. „Ich dachte das Gleiche“, reagiert ein anderer Fan. „Wäre eine schöne Überraschung, so auf eine Olympia-Medaillengewinnerin zu stoßen.“

Viele meinen aber doch eher, dass sie als Gast da war und eben nur eine Runde Bier geschmissen hat. „Genieß es, du hast es dir verdient“ und „Eine hochverdiente Auszeit, genieß es“, schreiben sie. Ein Wintersport-Traumpaar hat unlängst gemeinsam den Mixed-Weltcup gewonnen. (lin)