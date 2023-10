Prüfung bestanden: Deutscher Skisprung-Weltmeister aus Bayern ist jetzt Kommissar

Von: Christoph Wutz

Skisprung-Ass Markus Eisenbichler ist jetzt Kommissar der Bundespolizei. © Imago / Newspix

Markus Eisenbichler ist nicht nur Skispringer, sondern jetzt auch Kommissar. Das verkündete er stolz. Seine Fans freuen sich überschwänglich.

Bad Endorf – Er denkt bereits an die Karriere nach der Karriere: Skisprung-Star Markus Eisenbichler. Zwar ist ein Ende seiner Laufbahn derzeit noch nicht in Sicht, aber der 32-Jährige durchläuft seit einigen Jahren die Ausbildung der Bundespolizei, um seine berufliche Zukunft zu sichern. Jetzt verkündete „Eisei“, dass er die Prüfung zum Polizeikommissar erfolgreich absolviert hat. Seine Anhänger gratulierten dem Oberbayern, der 2019 in Seefeld Weltmeister im Einzel von der Großschanze geworden war, herzlich.

Markus Eisenbichler Geboren: 3. April 1991 (Alter 32 Jahre), Siegsdorf Disziplin: Skispringen Weltcup-Debüt: 30. Dezember 2011 in Oberstdorf Größte Erfolge: 6x Weltmeister, 1x Olympia-Dritter, 1x Gesamtweltcup-Zweiter, 1x Vierschanzentournee-Zweiter

Wie der 32-Jährige jetzt auf Instagram verkündete, darf er sich fortan Kommissar nennen. „Prüfung zum Polizeikommissar bestanden“, schrieb der sechsfache Skisprung-Weltmeister voller Stolz.

Eisenbichler ist bereits seit 2014 Teil der Bundespolizei. Jetzt wurde er an der Sportschule im oberbayerischen Bad Endorf anlässlich des erreichten beruflichen Meilensteins geehrt. Auch Skisprung-Kollegin Anna Rupprecht, die zu Jahresbeginn bei der Nordischen Ski-WM Gold mit dem deutschen Damen-Team gewonnen hatte, brachte die Prüfung erfolgreich hinter sich.

„Bloß nicht abheben“: Skisprung-Anhänger „warnen“ Neu-Kommissar Eisenbichler

Unter dem Beitrag sprachen Eisenbichler zahlreiche Fans ihre Glückwünsche zur bestandenen Prüfung aus. „Bleib uns aber noch ein bisschen beim Skispringen erhalten“, wünschte sich ein Instagram-Nutzer, dass das bayerische Skisprung-Ass noch einige Jahre auf den Brettern verbringt.

Allerdings befürchtete ein anderer User, dass Eisenbichler nun hochmütig werden könnte. „Jetzt bloß nicht abheben“, „warnte“ er den Zweitplatzierten der Vierschanzentournee 2018/2019 humorvoll. Den „fliegenden Kommissar“ nannten weitere Anhänger den 32-jährigen DSV-Adler, der in der vergangenen Jahr sogar einen Rücktritt gedacht hatte, mit einem zwinkernden Auge.

„Der Kommissar“: Fans gratulieren Skisprung-Weltmeister Eisenbichler musikalisch

Auch GIovane Elber, der ehemalige Stürmer des FC Bayern, gratulierte. Musiker Oli P. freute sich ebenfalls mit Eisenbichler. Und musikalisch waren auch manche Skisprung-Fans aufgelegt.

„Schau, schau, der Kommissar geht um“, witzelte ein Instagram-Nutzer in Anlehnung an den bekannten Hit „Der Kommissar“ des Österreichers Falco aus dem Jahr 1982. „Drah di net um“, warnte ein weiterer Fan Eisenbichlers vor dem Kommissar, der für Recht und Ordnung sorgt.

Bereits vor einiger Zeit hatte „Eisei“ erklärt, seine langfristige Zukunft im Beamtentum zu sehen. Damals hatte der Skisprung-Weltmeister davon geschwärmt, ein „Teil der Familie“ der Bundespolizei zu sein. (wuc)