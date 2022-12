Ski-Star beendet überraschend Karriere – er wurde im Februar noch Olympiasieger

Von: Antonio José Riether

Nach 16 Jahren beendet der Schweizer Beat Feuz seine Skisport-Karriere. Der Berner stand vor einigen Jahren kurz vor einer Amputation, im Frbruar wurde er noch Olympiasieger.

Bern - In der Abfahrt wurde er Weltmeister und zuletzt Olympiasieger, nun beendet der Skirennfahrer Beat Feuz überraschend seine Laufbahn. Der Schweizer kündigte dies in einer Medienmitteilung seines Skiverbandes an, im Januar gibt er beim Klassiker in Kitzbühel seinen Abschied, wie Merkur.de berichtet. Feuz blickt auf 16 erfolgreiche, aber auch von Verletzungen geplagte Jahre im Skisport und zahlreiche Titel zurück.

Beat Feuz Geboren: 11. Februar 1987 in Schangnau Nationalität: Schweiz Disziplin\tAbfahrt, Super-G, Riesenslalom, Kombination Größte Erfolge: Olympiasiieg (Abfahrt), Skiweltmeister (Abfahrt)

Beat Feuz: Schweizer Skirennfahrer beendet seine Karriere - „Körperliche Grenzen erreicht“

Der 35-jährige Berner führte die physischen Belastungen als Hauptgrund für seinen Rücktritt an. „Grenzen auszureizen und Risiko zu nehmen, waren jahrelang meine Leidenschaft im Skirennsport. Mein Gefühl war oft der Schlüssel zum Erfolg. Nun sagt mir mein Gefühl aber, dass die körperlichen Grenzen erreicht sind“, erklärt Feuz sein Karriereende.

Der Grund überrascht angesichts seines großen Verletzungspechs mehr als der Zeitpunkt der Verkündung. Denn bereits vor 15 Jahren begannen die Unfälle. So zog er sich im Abfahrtstraining in Zermatt einen Kreuzbandriss im linken Knie zu, die Probleme mit dem Gelenk begleiteten ihn durch seine Laufbahn. Zahlreiche Operationen waren die Folge.

Beat Feuz feierte viele Titel in seiner Karriere, nun beendet er sie. © Eibner-Pressefoto/imago

Beat Feuz holte 2022 die Goldmedaille bei Olympia - vor einigen Jahren stand Amputation im Raum

Dabei kann Feuz sogar froh sein, seine Karriere ohne größere Schäden zu beenden, zwischenzeitlich standen eine Amputation des Unterschenkels oder eine Versteifung seines Knies im Raum. Feuz, der sich gegen die Ratschläge der Mediziner stellte, beendet seine Karriere nun im Alter von 35 Jahren. Er kämpfte stets gegen die vielen Strapazen und belohnte sich für seinen schmerzhaften Aufwand mit Titeln.

Während seiner langen Zeit als Skirennfahrer feierte er zahlreiche Erfolge. So holte er bei den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang Silber im Super-G und Bronze in der Abfahrt, 2022 veredelte er in Peking sein Lebenswerk mit der Goldmedaille in seiner Königsdisziplin. 2017 wurde Feuz Abfahrts-Weltmeister und gewann von 2018 bis 2021 viermal in Folge die Kristallkugel beim Abfahrtsweltcup. Insgesamt holte er 16 Weltcup-Siege, 2011/12 wurde er Zweiter im Gesamtweltcup.

Beat Feuz beendet seine Karriere in Kitzbühel - zwei Rennen stehen noch an

Der Schweizer beendet seine Karriere Anfang des Jahres in Tirol. „Nach 16 Jahren im Weltcup werde ich am Samstag, 21. Januar, meine aktive Karriere als Rennfahrer beenden. Ich freue mich darauf, meine Lieblingsrennen in Wengen und Kitzbühel noch einmal genießen zu können“, wurde Feuz zitiert.

Beim nächsten Pflichttermin in Bormio Ende Dezember kündigte der Abfahrts-Star an, detaillierter über seinen bevorstehenden Rücktritt vom Skisport zu sprechen und meint: „Ich bin unheimlich dankbar, dass ich meine Leidenschaft so lange ausüben konnte und freue mich nun auf mehr Zeit mit meiner Familie und bin gespannt, welche neuen Herausforderungen in mein Leben treten werden.“ (ajr)