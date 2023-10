Biathlon-Traumpaar enthüllt intime Details bei Beziehungstest

Von: Sascha Mehr

Das schwedische Biathlon-Paar Hanna Oeberg und Martin Ponsiluoma unterzog sich einem Beziehungstest und offenbarte intime Einblicke.

Stockholm – Die Vorbereitung auf die neue Saison im Biathlon geht dem Ende entgegen, im November fällt der Startschuss im schwedischen Östersund. Dann geht es für die Athletinnen und Athleten auf der Piste und am Schießstand wieder um Weltcuppunkte, Siege und Platzierungen. Die schwedische Biathlon-Nationalmannschaft startet mit einem Heimspiel in den Winter.

Hanna Oeberg Geboren: 2. November 1995 (Alter 27 Jahre), Kiruna, Nationalität: Schweden Sportart: Biathlon

Biathlon: Schwedisches Traumpaar spricht über Beziehung

Mit dabei sein werden auch Hanna Oeberg und Martin Ponsiluoma. Die beiden gehören zur Biathlon-Weltspitze und sind darüber hinaus auch ein Paar. Oeberg wurde 2018 in Pyeongchang im Einzel Olympiasiegerin und gewann bei Olympia 2022 in Peking Gold mit der Staffel. Außerdem feierte die 27-Jährige drei Weltmeistertitel. Ihr Partner holte bei der WM 2021 in Pokljuka den Sieg im Sprint.

Mittlerweile führt das Paar seit fast zwei Jahren eine Beziehung, was nicht immer einfach war. Pikant an der Sache war, dass beide Ex-Partner auch Biathleten und mittlerweile ebenfalls ein Paar sind. Jesper Nelin, der Ex-Freund von Hanna Oeberg, machte Ponsiluoma damals Vorwürfe, weil dieser mit Fanny Johansson wegen Oeberg Schluss gemacht haben soll.

Das schwedische Biathlon-Paar Hanna Oeberg (r.) und Martin Ponsiluoma © martinponsi/Instagram

Beim Online-Portal Biathlonworld.com unterzog sich das Paar nun einem Beziehungstest, der intime Einblicke aus dem alltäglichen Leben gewährte. Den ersten Schritt soll Ponsiluoma gemacht haben und auch der erste Kuss ging vom 28-Jährigen aus, wie Oeberg verriet.

Biathlon: Schwedisches Traumpaar gibt intime Einblicke

Privat ist Biathlon gar kein großes Thema beim schwedischen Paar. „Wir reden tatsächlich gar nicht viel über Biathlon. Wir reden eher darüber, was wir zum Abendessen kochen“, so Oeberg, deren Kochkünste offenbar herausragend sind. „Hanna kann alles kochen, sie ist eine gute Köchin“, gab Ponsiluoma zu. Er selbst beschränkt sich auf einfache Dinge: „Ich mache gerne Pizza.“

Die Macht an der Fernbedienung hat Ponsiluoma, der beim gemeinsamen Filmabend aussucht, was geschaut wird. „Wenn ich entscheide, fängt er an, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen“, erzählte Oeberg und verriet anschließend noch, dass ihr Partner gerne unter der Dusche singt: „Er ist der Sänger, vielleicht nicht der beste, aber es macht ihm Spaß.“ (smr)