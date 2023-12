Felix Neureuther mit Supermarkt-Beichte: Ältere Damen müssen beim Einkaufen helfen

Von: Alexander Kaindl

Felix Neureuther im Supermarkt – ein Szenario, das für den einstigen Top-Skifahrer eine Herausforderung darstellt. Zum Glück gibt es Hilfe von älteren Mitbürgerinnen.

Garmisch-Partenkirchen – Felix Neureuther, einst ein herausragender Skifahrer, hat sich auch nach seiner aktiven Karriere ein Leben im Rampenlicht gesichert. Der vielseitige Oberbayer ist in zahlreichen Projekten engagiert, darunter als Fernsehexperte, Buchautor und Förderer von Bewegung für Kinder durch seine Stiftung.

Familie Neureuther Eltern: Christian Neureuther, Rosi Mittermaier (†) Kinder: Ameli Neureuther, Felix Neureuther Enkelkinder: Oskar, Matilda, Leo, Lotta

Podcasts spielen ebenfalls eine zentrale Rolle in seinem Leben. Neureuther hat sein eigenes Format und ist zudem ein gefragter Gast in anderen Sendungen. Kürzlich war er zusammen mit seiner Frau Miriam Neureuther bei „Spotlight“ von Ex-Nationaltorhüter René Adler und Schauspieler Milan Marcus zu Gast. Das charmante Wintersport-Ehepaar gewährte dabei einige Einblicke in sein Privatleben. Dabei ging es auch um Schwangerschafts-Beobachtungen von Opa Christian Neureuther und Belohnungen für schlechte Religions-Noten der Kinder.

Die Sendung begann mit humorvollen Geschichten über die Beliebtheit von Felix Neureuther. Der 39-Jährige ist besonders bei der älteren Bevölkerung gerne gesehen, was seine Frau Miriam mit Anekdoten aus dem örtlichen Supermarkt bestätigte: „Er hat immer jemanden gefunden, der ihm seinen Einkauf in den Korb gepackt hat. Und er hat dann als Dankeschön – es waren meistens älteren Damen – den Einkauf gezahlt und zum Auto getragen. Das war immer so seine Masche.“

„Überfordert mich komplett“: Felix Neureuther freut sich über Hilfe von älteren Damen

Wie kam es dazu? Felix Neureuther führte dies auf eine etwas ungenau formulierte Einkaufsliste seiner Frau zurück und erklärte: „Dann kriegst du diese Liste und dann steht zum Beispiel Waschmittel oder Mehl drauf. Aber dann stehen da 20 verschiedene Mehlsorten, 100 verschiedene Waschmittelsorten. Welches soll ich jetzt kaufen? Das überfordert mich komplett.“

Diese Verwirrung war dem ehemaligen Ski-Star beim Einkaufen in Garmisch offenbar anzusehen. Doch Hilfe war stets schnell zur Stelle – ohne, dass Neureuther dies wirklich beabsichtigt hätte, wie er weiter erzählte: „Ich spreche die Damen ja nicht mal an, die kommen auf mich zu. Sie sagen: ‚Mei, können wir dir was helfen?‘“ Neureuther zeigt dann die Liste und sagt: „Schauns mal her, ich hab diese Listen und keine Ahnung, was ich einkaufen soll.“ Mit einem „Ja, freilich, Bua“ beginnt dann der Einkauf – und ist im Nu erledigt.

Miriam über Felix Neureuther: „Kommt jedes Mal total glücklich vom Einkaufen zurück“

Im allgemeinen Gelächter während der Podcast-Aufnahme sieht Adler bereits die Schlagzeile „Felix Neureuther lässt alte Omas für sich arbeiten“ und fragt sofort, ob Neureuther bereits so etwas wie Lieblings-Großmütter habe. Der ehemalige Slalom-Spezialist kann dies nicht wirklich verneinen. „Es gibt tatsächlich schon so die, die man kennt. Die kommen dann immer wieder her und sagen: ‚Ach, jetzt bist wieder da, komm gehen wir.‘“

Doch der dreifache Familienvater scheint von den Einkäufen mit den älteren Damen keineswegs gestört zu sein – ganz im Gegenteil, wie Miriam Neureuther noch einmal betont. „Er revanchiert sich dann, indem er sagt: ‚Ich zahl den Einkauf und trage ihn gleich zum Auto.‘ Das mit dem Bezahlen ist denen total wurscht, die finden es nur schön, dass sie dem Felix geholfen haben. Er unterhält sich dann mit ihnen und kommt jedes Mal total glücklich vom Einkaufen zurück.“ (akl)

