Ski-Star in der Nacht von Auto überfahren

Von: Andre Oechsner

Die Skiwelt trauert: Maxim Gustik, ein ehemaliger Freestyle-Skifahrer, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

Minsk – Maxim Gustik galt in seinen jungen Jahren als einer der talentiertesten europäischen Ski-Freestyler, der große Erfolge in verschiedenen Junioren-Wettbewerben feierte. In Belarus wird nun über den Tod des 35-Jährigen berichtet.

Maxim Gustik Geburtsdatum: 1. Mai 1988 († 35 Jahre), Minsk, Belarus Freestyle-Disziplin: Aerials Größte Herren-Erfolge: WM-Bronze in Kreischberg 2015 Größte Junioren-Erfolge: WM Gold in Korobitsyno (2006) und Airolo (2007)

Maxim Gustik wurde von Auto angefahren

Nach Angaben der staatlichen belarussischen Nachrichtenagentur Belta, die sich in ihrer Mitteilung auf das Sportministerium des Landes beruft, ist Gustik bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen.

Verschiedenen Medienberichten zufolge war der frühere Schnee-Athlet am Mittwochnachmittag dieser Woche in der belarussischen Hauptstadt Minsk von einem Auto angefahren worden und erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort.

Maxim Gustik, ein ehemaliger Freestyle-Skifahrer, ist bei einem Autounfall ums Leben gekommen. © imago sportfotodienst

Maxim Gustik ist zweifacher Junioren-Weltmeister im Aerials

Im Freestyle-Skiing, der vor allem von Sportlern aus Kanada und den USA beherrscht wird, galt Gustik lange Zeit als europäischer Hoffnungsträger. In der Disziplin Aerials holte Gustik bei den Freestyle-Skiing-Junioren-Weltmeisterschaften in Korobitsyno 2006 sowie in Airolo ein Jahr später die Goldmedaille.

Im Erwachsenenbereich gewann Gustik später zwei Weltcuprennen und holte 2015 bei den Weltmeisterschaften im österreichischen Kreischberg Bronze. Insgesamt ging er bei 74 Weltcups an den Start und erreichte neun Top-drei-Platzierungen.

Weltskiverband trauert um Maxim Gustik

Der ehemalige Kunstflug-Athlet beendete seine Karriere relativ früh und wurde Cheftrainer der belarussischen Freestyle-Ski-Nationalmannschaft. Der Weltskiverband FIS schreibt in einem Statement, dass Gustik den Aerials-Sport während seiner Karriere „entscheidend mitgeprägt“ habe.

Dort heißt es weiter: „Maxim Gustiks Tod ist nicht nur ein Verlust für den Sport, sondern auch für die vielen Menschen, die er während seiner Karriere inspiriert und betreut hat. Sein Vermächtnis als Athlet und Trainer wird die Welt des Aerial Skiing noch viele Jahre lang beeinflussen und prägen.“ (aoe)