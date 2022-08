Sommer-Biathlon-WM in Ruhpolding ohne Benedikt Doll: „Kann daheim nicht weg“

Von: Andreas Knobloch

Benedikt Doll sagt die Heim-WM ab, weil er eben Vater geworden ist. © Benedikt Doll/DSV_Biathlon Instagram

Bei der Biathlon-WM in Ruhpolding startet Benedikt Doll nicht. Daheim wartet nämlich eine viel schönere Aufgabe auf ihn.

Ruhpolding - Wenn sich die Temperaturen nahe dem Gefrierpunkt befinden und die Region vom Schnee bedeckt ist, dann schaut die Wintersport-Welt normalerweise gebannt nach Ruhpolding zu den Biathlon-Weltcup-Wettkämpfen im Chiemgau. Doch Ende August, wenn die Temperatur weit vom Gefrierpunkt entfernt ist und die Region sich über Schatten freut, spielt Ruhpolding auch eine große Rolle in der Biathlon-Welt - nur einer ist nicht dabei: Benedikt Doll.

Ende August finden in Oberbayern nämlich die Biathlon-Sommer-Weltmeisterschaften statt, die Doll ausfallen lässt. Via Video-Botschaft teilte der Sportler nun mit, dass er die WM abgesagt hat. Hintergrund ist aber keine Verletzung oder das Ende der Karriere, nein, es ist das Gegenteil. „Die Sommer-WM in Ruhpolding findet ohne mich statt. Wie ihr mitbekommen habt, habe ich Nachwuchs erhalten. Das braucht Energie und Zeit“, sagt der Biathlet. Mit 32 Jahren ist Doll zum ersten Mal Vater geworden. „Da steht das Training hinten an, ich kann daheim nicht weg und mag die Zeit mit Frau und Kind nutzen. Ich versuche, mich fit zu halten und so viel zu trainieren wie es geht. Ich wünsche den anderen Deutschen viel Erfolg bei der WM“, teilt der Schwarzwälder mit, der auf Instagram jüngst seine Follower über seinen neuen Lebensmittelpunkt informierte.

Biathlon-WM ohne Benedikt Doll: Sportler hat sehr gute Ausrede parat

Seit 2019 ist der gebürtige Titisee-Neustädter verheiratet und möchte jetzt erstmal den Fokus auf das frische Glück legen. Ob er an den deutschen Meisterschaften in der kommenden Woche teilnimmt, weiß er noch nicht: „Vielleicht klappt es dann nächste Woche, das wird sich zeigen“. Hier die Videobotschaft des zweifachen Olympia-Dritten:

Benedikt Dolls Videobotschaft: „Mag Zeit mit Frau und Kind verbringen“

Auch Franzi Preuß, die erst kürzlich schöne Einblicke in ihr neues Holzhaus mit Ex-Biathlet Simon Schempp präsentierte, verzichtet auf den Start bei der WM. Für die Männer starten Justus Strelow, Johannes Kühn, Philipp Horn, Philipp Nawrath, Lucas Fratzscher, Roman Rees und David Zobel. Für die Damen sind Denise Herrmann, Vanessa Voigt, Vanessa Hinz, Janina Hettich, Franziska Hildebrand, Marion Wiesensarter, Juliane Frühwirt und Anna Weidel auf der Loipe unterwegs. Alle Infos zur WM in Ruhpolding finden Sie bei den Kollegen von Chiemgau24.de. (ank)