Doll verabschiedet Herrmann-Wick – und erinnert sich an „die ein oder andere Party“

Von: Marcel Schwenk

Benedikt Doll hat Denise Herrmann-Wick zum Karriereende gratuliert und die gemeinsame Vergangenheit Revue passieren lassen.

München - Benedikt Doll und Denise Herrmann-Wick galten in den vergangenen Jahren als die Aushängeschilder im deutschen Biathlon. Während der Sprint-Weltmeister von 2017 seine Laufbahn noch für mindestens ein Jahr fortsetzen wird, verkündete die 34-Jährige das Ende ihrer Wintersport-Karriere.

Name: Benedikt Doll Geburtsdatum und -ort: 24. März 1990 in Titisee-Neustadt Debüt im Biathlon-Weltcup: 2012 Größte Erfolge: 1x WM-Gold (Sprint, 2017), 2x Olympia-Bronze (Verfolgung und Staffel, 2018)

„Schon auch eine lustige Zeit“: Doll über Erlebnisse mit Herrmann-Wick

Via „Instagram“ hat sich Doll nun in einem Video zu Wort gemeldet und einen Blick auf die gemeinsame Zeit geworfen. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Bundeswehrlehrgang in Hannover. „Wir haben viel (Zeit im, d. Red.) Unterricht verbracht, das ein oder andere Mal auch die Party geschmissen. Es war schon auch eine lustige Zeit mit der Denise und ihrem Mann Thomas Wick“, erinnert sich der 33-Jährige mit einem Lächeln.

In den rund acht Wochen lernten sie sich besser kennen und sind „seitdem eigentlich sehr eng verbunden“. Während Herrmann-Wick abseits des Leistungssports einerseits eine „unfassbar lockere Seite mit sehr viel Humor“ habe, sei sie in Bezug auf ihr Training und ihre Performance auf der Rennstrecke „unfassbar ehrgeizig“.

Benedikt Doll (li.) bedankt sich bei Denise Herrmann-Wick (re.) für die gemeinsame Zeit. © Instagram @ benediktdollbiathlon; Imago Images/Bildbyran

Doll von Herrmann-Wicks Arbeitsmoral beeindruckt

„Wenn sie sich ein Ziel setzt, dann versucht sie das schon, mit allen Mitteln zu erreichen. Da muss man sich als Freund manchmal geschlagen geben oder unterordnen. Das wird mir jetzt so ein bisschen die nächsten Jahre fehlen“, führt Doll aus. Besonders eindrucksvoll sei ihre Motivation gewesen, immer an sich zu arbeiten, sich nicht auf Erfolgen auszuruhen und kritisch mit ihrer eigenen Leistung umzugehen.

„Sie war die beste oder eine der besten Läuferinnen, aber sie hat sich jetzt nie darauf ausgeruht und gesagt ‚ja ja‘. Sie hat trotzdem versucht, sich immer weiter zu verbessern – auch in Bereichen, in denen sie schon sehr gut war. Ich glaube, nur so kann man eine Spitzenathletin werden, wie sie es war“, berichtet der Biathlet, der in Diskussionen gerne den „gegenteiligen Standpunkt“ einnahm: „Das hat sie manchmal so ein bisschen provoziert, aber mir auch immer Spaß gemacht.“

Doll über Herrmann-Wick: „Partner in Crime“

Weder auf noch abseits der Loipe hat Dolls „Hobby“, wie er es nennt, dem Verhältnis der beiden geschadet. So gewannen sie 2019 WM-Silber in der Mixed-Staffel, auch die World Team Challenge auf Schalke im vergangenen Dezember bestritten sie zusammen. Auf dem dazugehörigen Instagram-Post bezeichnet er sie als „Partner in Crime“.

Weiterhin hob er ihre grundsätzliche Einstellung zum Leben und zum Leistungssport selbst hervor. Herrmann-Wick habe er „selten schlecht gelaunt“ erlebt, zum „Höhepunkt“ sei sie immer „topfit“ gewesen. „Da war dann schon auch Aufregung dabei, ob sich das Training im Sommer bezahlt gemacht hat und das dann auch wirklich umsetzen konnte. Da war die Zündschnur auch ein bisschen kürzer, das hat sich dann über die Saison gelegt“, plaudert Doll über die alljährliche Saisonvorbereitung.

Beendet ihre Karriere: Denise Herrmann-Wick. © Martin Schutt/dpa

„Denk an deinen Bizeps“: Herrmann-Wick dankt Doll für Verabschiedung

„Ich freue mich für Denise, endlich einen anderen Lebensabschnitt genießen zu dürfen“, schreibt Doll noch zu seinem Clip. Auch Herrmann-Wick lässt es sich nicht nehmen, auf die warmen Worte ihres Ex-Kollegen zu reagieren und bedankt sich für die „außergewöhnliche und bereichernde Zeit“. „Es war mir immer ein Vergnügen mit dir, Kamerad! Gerne schaue ich mal wieder vorbei, um dich mit konstruktiven Diskussionen auf Trab zu halten. Hau rein und see you. (P.S. denk an deinen Bizeps)“, kommentiert die amtierende Sprint-Weltmeisterin.

Was Herrmann-Wick nach ihrer aktiven Laufbahn plant, ist nicht bekannt. Sie kündigte lediglich an, „ein neues Kapitel aufzuschlagen“. (masc)