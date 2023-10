„Unser Bua!“: Sohn von Olympiasieger Felix Loch rast Rodelbahn in Berchtesgaden hinab

Von: Christian Németh

Mit ganz viel Speed saust der kleine Sohn von Olympiasieger Felix Loch in einem Instagram-Clip eine Rodelbahn hinab. Damit verbunden ist ein Appell.

Berchtesgaden – Wer kommt denn da aus der Kurve gerauscht? Ganz der Vater, so der Sohn, möchte man meinen, wenn man den neuesten Instagram-Clip des dreifachen Olympiasiegers Felix Loch betrachtet. Dort zu sehen ist dessen kleiner Sohn, der mit viel Wumms durch eine Rodelbahn huscht. Schaut nach viel Spaß aus, doch gibt es auch einen ernsten Aufruf des deutschen Rennrodlers.

Felix Loch Geboren: 24. Juli 1989 in Sonneberg Titel als Rennrodler Olympia-Gold (3x), Weltmeistertitel (13x), EM-Titel (6x), Gesamtweltcup-Sieger (7x)

Sohn von Felix Loch rast Berchtesgadener Rodelbahn hinab

Das kurze Video zeigt die berühmte Lotto-Bayern-Eisarena am Königssee, die erste Kunsteisbahn der Welt (1968), in Berchtesgaden. „Unser Bua“, schreibt Felix Loch stolz in seinem Post und erklärt: „Danke an alle Trainerinnen und Trainer vom RC Berchtesgaden, dass ihr euch so um die Kinder und unseren Rodelnachwuchs kümmerts.“

Loch, der selbst für den Rodelclub Berchtesgaden startet, holt gleich im nächsten Atemzug zu seinem Appell und Herzenswusch aus: „Wir sagen es gerne nochmal: die Kids brauchen die Rodelbahn! Liebe Gegner: kommt gerne mal beim Kindertraining vorbei und schaut’s in die Augen der Kleinen. Vielleicht gibt euch des an Ruck, dass ihr endlich dafür seids, die Bahn wieder zu reparieren!“

Olympiasieger Loch setzt sich für Bahn-Sanierung ein

Wichtig zu wissen: Die Bahn in Berchtesgaden, die sich im Besitz des örtlichen Landkreises befindet, wurde im Juli 2021 durch eine Schlammlawine in Folge eines Hochwassers teils massiv beschädigt, kann heute nur noch minimal genutzt werden. Die Kosten für den kompletten Wiederaufbau werden auf etwas über 53 Millionen Euro beziffert, das Geld soll aus einem Wiederaufbaufonds des Bundes entnommen werden, berichtete Bayernwelle.

Felix Loch hatte sich bereits in der Vergangenheit immer wieder lautstark für die Sanierung der geliebten Rodelbahn, vor allem mit Blick auf die Nachwuchsarbeit, ausgesprochen und diese auch gegen Kritiker verteidigt. Der Kreistag des Berchtesgadener Landes stimmte einer Vorentwurfsplanung für den Wiederaufbau bereits im Mai mit großer Mehrheit zu, im Oktober soll nun über die endgültige Planung und Kostenberechnung entschieden werden. Laut BR gehen die Verantwortlichen derzeit von einer Wiedereröffnung für Ende 2025 oder sogar erst 2026 aus.

Schlimme Erinnerungen werden wach: Die Bob- und Rodelbahn am Königssee wurde 2021 nach einem schweren Unwetter zerstört. Teile der 1640 Meter langen Weltcup-Bahn wurden von den Wassermassen weggerissen. © IMAGO / Revierfoto

Rückendeckung von den Usern

Unterstützung erfährt Loch von seinen Instagram-Followern. Ein User kommentiert etwa unter dem Beitrag: „Finde es richtig klasse, wie du dich für die Bahn am Königssee einsetzt.“ Eine weitere Nutzerin schreibt: „So und nicht anders. Auf den Nachwuchs kommt es an, da werden die Weichen für den Erfolg gestellt.“

Derweil beendet der Wintersport-Star seinen Post mit dem einladenden Appell: „Also, pack mas an. Jetzt und nicht erst in zig Jahren!“ Ebenfalls aufgrund einer inaktiven Rodelbahn sowie historisch einmaligen Entscheidung Schlagzeilen macht in diesen Tagen Italien, Gastgeberland der Olympischen Winterspiele 2026.