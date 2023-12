Trend macht Christian Neureuther fassungslos – bestimmte Generation im Fokus

Von: Alexander Kaindl

Christian Neureuther hat im TV sein Unverständnis über moderne Trends geäußert. Seine Kritik richtet sich vor allem an eine Gruppe.

München – Die Wintersport-Saison ist in vollem Gange, doch die Diskussionen um die Schnee-Höhepunkte des Jahres sind ein ständiges Thema – besonders in Zeiten des Klimawandels. Christian Neureuther, ein Kenner der Bergwelt, hat die Veränderungen der letzten Jahrzehnte hautnah miterlebt. Aktuell beschäftigen ihn die gesellschaftlichen Trends.

Familie Neureuther Eltern: Christian Neureuther, Rosi Mittermaier (†) Kinder: Ameli Neureuther, Felix Neureuther Enkelkinder: Oskar, Matilda, Leo, Lotta

Felix und Christian Neureuther sprechen über die Themen der Zeit

Neulich war Neureuther gemeinsam mit seinem Sohn Felix zu Gast in der BR-Sendung „nachtlinie“. Dort diskutierten sie mit Moderator Andreas Bönte über aktuelle Themen. Felix Neureuther, ebenfalls ein ehemaliger Skirennläufer wie sein Vater, äußert sich regelmäßig und medienwirksam zum Klimawandel und dessen Auswirkungen auf den Wintersport. In der Sendung legte sein Vater noch einen drauf und äußerte sein Unverständnis über einen modernen Trend.

Der mittlerweile 74-jährige Neureuther ärgerte sich vor allem über die Social-Media-Nutzer. Auf Plattformen wie Facebook, Instagram oder TikTok posten vor allem jüngere User gerne spektakuläre Naturbilder. Neureuther schilderte Szenen aus seiner Heimat Garmisch-Partenkirchen, wo er beobachtet, dass „der Run in die Berge immer schlimmer wird“. An den Wochenenden sei es dort überfüllt, was möglicherweise auch am „Nonplusultra-Foto“ liege, wie er es nennt.

Trend macht Christian Neureuther fassungslos – bestimmte Generation im Fokus

Die heutigen Instagram-Nutzer sehen ein beeindruckendes Bild von einem tollen Aussichtspunkt in den sozialen Medien, wollen dann natürlich auch an diesen wunderschönen Ort und ihren Followern zeigen, dass ihr Leben ebenfalls besonders aufregend ist.

Auf früher unberührten Wiesen gibt es jetzt Trampelpfade, und Menschen strömen in Scharen auf die Gipfel, so Neureuther. „Jeden Abend sind da Fotografen und fotografieren diesen einen Moment. Nur, um zu sagen: ‚Ei, da war ich auch‘.“ Und danach wird natürlich das perfekte Bild gepostet.

Christian Neureuther (l.) mit Sohn Felix im BR-Format „nachtlinie“. © Screenshot BR

Christian Neureuther: „Da müssen wir Obacht geben“

Der Vater von zwei Kindern und Großvater von vier Enkelkindern warnt und gibt gleichzeitig Denkanstöße zur Erziehung.

„Da müssen wir Obacht geben. Ist es nicht auch Aufgabe der Lehrer, und von uns, zu sagen: ‚Du musst nicht unbedingt auf der Zugspitze gewesen sein. Geh mal um dich herum in einen Wald und schau‘ mal, was du dort zurückbekommen kannst.‘ Aber das muss man den Kindern sagen.“

Neureuther-Appell: „Wir müssen wegkommen von dem Nonplusultra“

Sein Sohn Felix, der sich mit seiner Stiftung für Bewegung im Kindesalter einsetzt, äußerte bereits ähnliche Kritik und bemängelte die hohen Bildschirmzeiten von Kindern bei Smartphone, Tablet oder TV. Auch die Idee, Schulanfänger mit Tablets auszustatten, findet er mehr als fragwürdig. Er selbst steht für Natur, Sport und reale Begegnungen – nicht online.

Christian Neureuther beendete seinen leidenschaftlichen Appell in „nachtlinie“ mit einer einfachen Aussage, die viele Menschen zum Nachdenken anregen könnte – vielleicht nicht nur in Bezug auf die Jagd nach dem perfekten Foto für den Instagram-Account: „Wir müssen wegkommen von dem Nonplusultra und sehen, dass das Normale eigentlich auch verdammt schön ist.“ (akl)

