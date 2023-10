Ohne Felix mit Kindern auswandern? Miriam Neureuther reagiert stinksauer auf Berichte

Von: Korbinian Kothny

Miriam Neureuther träumt von Norwegen. Wandert die Ex-Biathletin sogar ohne Ehemann Felix aus? Miriam reagiert stinksauer auf etwaige Berichte.

Garmisch-Partenkirchen – Felix und Miriam Neureuther gehören zu den schillerndsten Sportlerpaaren der Wintersportszene in Deutschland. Seit 2017 sind der ehemalige Slalomspezialist und die Ex-Biathletin verheiratet und haben mittlerweile drei gemeinsame Kinder.

Miriam Neureuther Geboren: 21. Juni 1990 (33 Jahre alt) in Garmisch-Partenkirchen Kinder: drei Ehemann: Felix Neureuther

Miriam würde gerne für „ein halbes bis ein Jahr“ nach Norwegen auswandern

In der letzten Woche kursierten jedoch Gerüchte in den Medien, wonach Miriam alleine mit den Kindern nach Norwegen ausreisen wolle. Der Hintergrund: Im Podcast „Spotlights“ erzählte die 33-Jährige, dass sie am liebsten sofort für „ein halbes bis ein Jahr“ nach Norwegen umsiedeln möchte.

Gerade für ihre Kinder würde sich dadurch die Chance ergeben, zweisprachig aufzuwachsen. So wie ihre Mutter auch, die aufgrund der norwegischen Herkunft ihrer Mama selbst dieses „Geschenk“ erleben durfte.

Miriam Neureuther träumt von Norwegen – allerdings nur mit Ehemann Felix. © FrankHoermann/SVEN SIMON

Miriam träumt von Norwegen, aber „es passt einfach nicht“

Das Problem am Plan: den Neureuthers fehlt die Zeit. Gerade Felix habe mit seiner Stiftung in Deutschland „so viel zu tun“. Zudem wurde Tochter Mathilda gerade erste eingeschult. „Wie gesagt, mein großer Wunsch ist es schon, es zu machen, aber es passt einfach nicht. Und dann ist es auch vollkommen okay, das ist überhaupt kein Thema zwischen uns“, sagte Miriam deswegen zu den Auswanderungsgedanken.

Dennoch war in manchen Medien zu lesen, dass die 33-Jährige einen Umzug nach Norwegen ohne Felix plane. Für Miriam zu viel des Guten. Auf Instagram reagierte die 33-Jährige am Mittwoch ziemlich sauer auf die Berichte.

Miriam Neureuther reagiert stinksauer auf Berichte

„Okay wow … die Onlinetitel überschlagen sich grad ja mal wieder und der Nachrichtenstrom, warum ich meinen Mann verlassen und nach Norwegen auswandern will, lässt nicht nach. Dazu kann ich nur sagen: IHR SPINNT DOCH WOHL KOMPLETT! So einen Mist hab ich selten gehört und mir zerreißt es mein Herz, dass so etwas geschrieben wird! Mein Mann Felix Neureuther ist mein Ein und Alles“, dementierte Miriam die Berichte entschieden.

Weiter schreibt die Ex-Biathletin, dass Felix den Gedanken vom Auswandern „super fand“ und sie es sehr schön finden würde, wenn sich irgendwann mal die Möglichkeit dazu ergeben würde. Allerdings nur mit Felix zusammen, wie Miriam zum Abschluss ihres Posts nochmal betont: „Ich habe weder vor auszuwandern noch meinen Mann zu verlassen noch sonst irgendeinen Mist in die Tat umzusetzen, was online so geschrieben wird!“ (kk)