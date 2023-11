Einstiger Biathlon-Europameister nach tagelangem Koma wohl auf Weg der Besserung

Ex-Biathlet Krasimir Anev lag wohl mehrere Tage im Koma, nachdem er sich offenbar selbst in den Bauch schoss. Mittlerweile soll es ihm besser gehen.

Kjustendil – Sorge um den ehemaligen Biathlon-Europameister Krasimir Anev. Wie die bulgarische Tageszeitung Dnevnik am vergangenen Donnerstag (2. November) vermeldete, wurde der einstige Wintersport-Star mit lebensbedrohlichen Schussverletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Krasimir Anew Geboren: 16. Juni 1987 (Alter 36 Jahre) in Samokow Einst aktiv im: Biathlon Karriereende: Juni 2020

Ex-Biathlet Anev schoss sich wohl in den Bauch und schwebte in Lebensgefahr

Demnach habe sich der mittlerweile 36-Jährige am Mittwoch in der Nähe eines Staudamms unweit der Stadt Kjustendil im Westen des Landes in den Bauch geschossen. Dabei soll Anev den unteren Teil der Lunge getroffen haben.

Wie es zu dem Vorfall kam, ist jedoch unklar. Die Waffe besaß Anev legal, da er beim Militär ist. Im Anschluss wurde er laut dem Bericht mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Lag mehrere Tage im Koma: der ehemalige bulgarische Biathlet Krasimir Anev. © sportfotodienst / Imago

Krasimir Anev nach Schussverletzungen wohl wieder bei Bewusstsein und ansprechbar

Im Anschluss erfolgte wohl eine Verlegung in die Militärmedizinische Akademie sowie eine Versetzung in ein künstliches Koma. Mittlerweile befindet sich der Einzel-Europameister von 2019 anscheinend aber auf dem Weg der Besserung.

„Es geht ihm besser und er ist jetzt wach. Er kann nicht sprechen, weil er intubiert ist, aber er gestikuliert. Ich werde mich nicht zu den Dingen äußern, die ihm zugestoßen sind, aber ich kann Ihnen nur sagen, dass er viel erlebt hat. Sowohl persönlich als auch beruflich in der Armee und im Sport“, so Georgi Furtunov, langjähriger persönlicher Trainer Anevs, gegenüber dem Radiosender BNR am Sonntag.

Ermittlungen zum Vorfall um Krasimir Anev angelaufen

Zuvor wurde Anev operiert, infolgedessen habe sich sein gesundheitlicher Zustand verbessert. Dieser sei inzwischen stabil, aber nach wie vor ernst. Nun soll ermittelt werden, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

„Die Untersuchungen befinden sich in der Anfangsphase. Wir arbeiten an mehreren Versionen. Es werden Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt, die Ernennung von Forensikern steht noch aus“, wird Evgenia Deyanova, Sprecherin der Staatsanwaltschaft im Militärbezirk Sofia, von verschiedenen Medien zitiert.

Ein Jahr nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn wurde Anev, der zuletzt 2020 im Biathlon-Weltcup antrat und im Juni desselben Jahres aufhörte, als Ausbilder für physische Übungen bei den Luftstreitkräften installiert. Kurz bevor er Ski und Gewehr an den Nagel hing, hatte er sich noch endgültig mit dem bulgarischen Biathlon-Verband überworfen. Insgesamt nahm er an drei Olympischen Winterspielen teil und gewann neun Mal Edelmetall bei Europameisterschaften. (masc)

