Biathlon-Stars kommen sich beim Rennen in die Quere: „Was für ein Idiot“

Von: Christoph Klaucke

Im Biathlon bleiben oft Details verborgen. Weltmeister Sebastian Samuelsson lüftet ein Geheimnis: Das seltsame Aufeinandertreffen mit Johannes Thingnes Bö.

Östersund – Die Biathlon-Saison ist in vollem Gange. Das letzte Novemberwochenende war geprägt vom Weltcup-Start in Östersund. Roman Rees setzte am Sonntag mit seinem Einzelsieg den ersten Höhepunkt der Saison.

Der Skijäger ließ große Namen wie den norwegischen Überflieger Johannes Thingnes Bö (Platz 3) oder den schwedischen Massenstart-Weltmeister Sebastian Samuelsson (Platz 7) hinter sich. Zwischen den beiden Skandinaviern gab es in der vergangenen Saison ein „beunruhigendes“ Zusammentreffen.

Biathlon-Star Samuelsson von Bö während des Rennens irritiert

Bö und Samuelsson sind große Rivalen in der Biathlon-Welt. Schweden gegen Norwegen – die Konkurrenz zwischen den beiden Wintersportnationen ist enorm. Einen Beleg dafür lieferte nun Samuelsson, wenn auch auf eine etwas skurrile Weise.

Der Staffel-Olympiasieger von Pyeongchang 2018 erinnert sich an einen Vorfall zwischen ihm und Bö Anfang des Jahres in Antholz. Die beiden Spitzensportler fuhren eine Zeit lang nebeneinander und konnten sich gegenseitig beim Tempo helfen – der Norweger war jedoch eine Runde voraus.

Rivalen im Biathlon: Johannes Thingnes Bö und Sebastian Samuelsson. © Anders Wiklund/TT/Imago

„Beunruhigendes“ Treffen zwischen zwei Biathlon-Stars: „Was für ein Idiot“

„Plötzlich fing er an, mir Tipps zu geben. ‚Gib jetzt alles‘ und solche Dinge“, sagte Samuelsson der schwedischen Boulevardzeitung Expressen und fügte schmunzelnd hinzu: „Dann dachte ich: ‚Was für ein Idiot.‘“ Was Bö bei dieser Aktion im Sinn hatte, konnte der 26-Jährige nicht enthüllen.

Samuelsson will dem viermaligen Gesamt-Weltcupsieger in dieser Saison Konkurrenz machen. Nach einer Corona-Infektion beendete der Schwede das vergangene Jahr nur auf Platz 14, konnte aber bei der WM in Oberhof neben Gold im Massenstart mit drei weiteren Bronzemedaillen punkten.

Biathlon-Weltmeister Samuelsson will Bö herausfordern

„Ich hoffe, dass wir ihm diesen Winter etwas mehr Konkurrenz bieten können, damit er sich nicht so sicher fühlt“, erklärte Samuelsson. Und wie sich zeigen sollte, blieb es nicht nur bei einer Kampfansage. Mit dem Sieg im Single-Mixed an der Seite von Hanna Öberg setzte Samuelsson vor heimischem Publikum in Östersund direkt ein erstes Zeichen. (ck)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Christoph Klaucke sorgfältig überprüft.