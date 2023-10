Biathletin offenbart schlimme Angstzustände: „Konnte mich nicht mehr bewegen“

Von: Marius Epp

Johanna Skottheim hat harte Jahre hinter sich. © IMAGO/CARL SANDIN

Die schwedische Biathletin Johanna Skottheim stieg rasant in die Weltspitze auf – doch dann fiel sie ebenso rasant in ein Loch. Nun spricht sie darüber.

München – Nicht jeder kann mit schnellem Erfolg umgehen. Zahlreiche Beispiele dafür gibt es auch über den Sport hinaus. Doch gerade im Sport gibt es viele, die mit dem plötzlichen Leistungsdruck zu kämpfen haben – und abstürzen. Wie Johanna Skottheim.

Johanna Skottheim Geboren: 29. Mai 1994 (Alter 29 Jahre), Transtrand, Schweden Debüt im Weltcup: 8. Januar 2016 Weltcupsiege: 1 Staffelsieg

Schwedische Biathletin stürzt ab: „Körper, der nicht mehr funktionierte“

Die schwedische Biathletin wurde in der Saison 2019/20 nach starken Leistungen im IBU-Cup in den A-Kader befördert und lief ihre ersten Weltcuprennen. Zu Beginn der Saison war sie gleich in Topform und lief in drei Rennen unter die ersten Fünf. Doch an diese Erfolge konnte sie bis heute nicht mehr anknüpfen. Sie verlor ihren Platz im Team und blieb der Weltspitze fern.

„Ich hatte einen Körper, der nicht wirklich funktionierte“, sagte sie im Winter 2022 über ihre Probleme, die sich Saison für Saison fortsetzten. Übertraining, Schlafprobleme und sogar Depressionen hinderten sie daran, wieder auf ihr altes Niveau zu kommen. Ähnliches widerfuhr der Estin Grete Gaim.

„Konnte mich nicht mehr bewegen“: Biathletin Skottheim schildert Angstzustände

In einer Dokumentation des schwedischen Senders SVT spricht sie über ihre Leidenszeit. Ihre Erfolge führten zu einer veränderten Erwartungshaltung in ihrem Umfeld, mit der sie nicht klarkam. Skottheim schildert im Film schlimme Angstzustände, die sie teilweise komplett lähmten.

„Ich konnte mich nicht mehr bewegen“, erinnert sie sich. „Ich war komplett erschöpft und bin nur apathisch rumgelegen. Alles hat sich wie eine Riesenherausforderung angefühlt.“ Sogar einfache Dinge wie die Wäsche von der Waschmaschine in den Trockner zu legen, bereiteten ihr Probleme. „Nein, das mache ich heute nicht und verschiebe es auf morgen“, habe sie sich gedacht.

Biathlon: Große Konkurrenz für Skottheim

Aktuell ist die 29-Jährige wieder auf dem aufsteigenden Ast, für das A-Team reicht es aber noch nicht. Mit den Öberg-Schwestern und der starken Linn Persson ist die Konkurrenz im schwedischen Frauen-Team groß. Erfreuliche Neuigkeiten gibt es von einem ehemaligen Biathlon-Star: Alexia Runggaldier feierte eine Traumhochzeit. (epp)