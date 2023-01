Befreundete Biathletin tritt überraschend zurück: Wierer unter Schock - „Unser Traum ist zerbrochen“

Von: Andreas Knobloch

Dorothea Wierer (rechts) ist schockiert über den Biathlon-Rücktritt ihrer Freundin Federica Sanfilippo. © screenshot Dorothea Wierer Instagram

Ein italienisches Erdbeben im Biathlon-Team schockiert auch Superstar Dorothea Wierer. Ihre gute Freundin Federica Sanfilippo hat ihre Karriere beendet.

Ruhpolding – Das war es! Aus und vorbei – und das nur vier Tage nach ihrem letzten Rennen mitten in der Saison, kurz vor der WM in Oberhof. Biathletin Federica Sanfilippo hat ihren Rücktritt bekannt gegeben, nachdem sie erfahren hatte, nicht mehr im Kader für den nächsten Weltcup zu stehen. Ihre Wintersportkarriere ist aber nicht zu Ende, sie wird als Langläuferin weiter in der Spur sein. Ihre gute Freundin Dorothea Wierer ist allerdings enttäuscht und verärgert.

Über 170 Weltcups und acht Podestplätze sind das Resultat der Karriere der 32-Jährigen, die dem italienischen Portal Fondo Italia im Interview ausführlich über ihren Rücktritt berichtete: „Ich habe beschlossen, Biathlon zu verlassen. Es war die schwierigste Entscheidung meiner Karriere.“

Doch was war geschehen? Sanfilippo lief im Einzel in Ruhpolding, bekam dann aber die Ansage, dass sie in Antholz – am kommenden Wochenende – keine Rolle mehr spiele, wie auch Merkur.de berichtet. Vor allem in Hinblick auf die WM in Oberhof im Februar ein herber Schlag: „Ich habe verstanden, dass ich keine Chance mehr habe, mich zu messen.“ Das Team plant ohne die Südtirolerin.

Biathlon-Drama in Italien berührt nicht nur Sanfilippo, sondern auch Dorothea Wierer

Sanfilippo startet auch im Langlauf und legt den Fokus jetzt auf die Sporart ohne Gewehr. Ihr Biathlon-Ende sei ihr sehr schwergefallen, denn dort hat sie viel gelernt und sei viel gewachsen. Sie habe dort auch gute Freunde kennengelernt, sie nennt explizit Dorothea Wierer, die für sie in dem Moment da war.

„Ich danke ihr, dass sie mich in diesen Stunden ertragen hat, weil wir zusammen im Raum waren und sie mir geholfen hat, meine Tränen zu trocknen, indem sie zugehört hat.“ Und Wierer ist selbst schockiert, wie sie auf Instagram mitteilt: „Es ist nicht leicht für mich zu akzeptieren, was dir passiert ist. Ich glaube, du hast es nicht verdient, so behandelt zu werden, und ich glaube, dass du nicht die Chancen erhalten hast, die du verdienst.“

Wierer nach dem Biathlon-Rücktritt von Sanfilippo: „Unser Traum ist zerbrochen“

Dazu schreibt Wierer: „Ich bin bitter enttäuscht. Unser Traum war die Heimolympiade und dieser Traum ist zerbrochen. Du wirst deinen Weg finden, geschätzt zu werden und deinen Wert zu zeigen“. Eine durchaus emotionale Zeit im italienischen Biathlon-Team. Sanfilippo beschreibt auch ihre Mitteilung an Trainer Klaus Höllriegl. „Nach einer schlaflosen Nacht und einigen Tränen teilte ich es ihm mit“.

Sie will aber ihren Kopf nicht in den Schnee stecken und sich im Langlauf-Team beweisen. In Livigno will sie trotz der emotionalen Zeit starten, während Wierer in Antholz im Sprint, der Verfolgung und eventuell auch in der Staffel ohne ihre Freundin rennt. Und das ausgerechnet in der Heimat.

Einen anderen Rücktritt hat Biathlon-Legende Ole Einar Björndalen hinter sich, der nicht mehr Nationaltrainer Chinas ist. (ank)