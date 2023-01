Biathlon heute live: Verfolgung der Männer auf der Pokljuka - Frauen spielen nur Nebenrolle

Von: Marcus Giebel

Im Biathlon steht an diesem Wochenende der Weltcup auf der Pokljuka an. Wie schlagen sich die DSV-Athleten in Slowenien? Die Verfolgungsrennen im Live-Ticker.

Biathlon-Weltcup 2022/2023: Pokljuka ist erste Station im neuen Jahr

Verfolgungsrennen am Samstag: Frauen und Männer sind gefordert

Herrmann-Wick verpasst Podest: Das DSV-Aushängeschild wird beim Sieg von Öberg Siebte

Biathlon im Live-Ticker: Verfolgung der Frauen auf der Pokljuka - Stand im Ziel

1. Elvira Öberg (SWE) 29:41,6 Minuten (0-0-0-0) 2. Dorothea Wierer (ITA) + 0:18 (0-0-1-0) 3. Julia Simon (FRA) + 0:22 (0-1-1-0) 4. Paulina Batovska (SVK) + 0:31 (0-0-1-1) ... ... 7. Denise Herrmann-Wick (GER) + 0:37 (0-1-1-0) 26. Vanessa Voigt (GER) + 2:48 (0-0-1-1)

+++ Hettich-Walz macht dagegen einen ordentlichen Satz und beendet die Verfolgung auf Rang 33.

+++ Voigt landet letztlich auf Platz 26, verliert also im Vergleich zum Sprint ebenfalls Plätze.

+++ Herrmann-Wick muss am Ende doch noch Persson ziehen und wird Siebte.

+++ Öberg holt sich dank einer starken Schießleistung den Sieg - ihren sechsten in der Karriere. Zweite wird Wierer vor Simon.

+++ Herrmann-Wick verbessert sich bis zur ersten Zwischenzeit auf der Runde auf Rang sechs. Vielleicht ist sogar Platz vier noch drin.

Strahlende Siegerin: Elvira Öberg gewann die Verfolgung von Pokljuka überlegen. © IMAGO / GEPA pictures

Biathlon im Live-Ticker: Öberg lässt keine der 20 Scheiben stehen

+++ Voigt unterläuft ein Fehler, Hettich-Walz lässt sogar zwei Scheiben stehen.

+++ Super! Herrmann-Wick bleibt fehlerfrei und nimmt die Schlussrunde als Achte auf.

+++ Wieder trifft Öberg alle Scheiben und eilt damit dem Sieg entgegen. Dahinter bleibt nur Wierer fehlerfrei.

+++ Öberg hat sich bereits einen guten Vorsprung erarbeitet, dahinter geht es aber eng zu. Herrmann-Wick hat schon zwei Plätze gutgemacht.

+++ Hettich-Walz bleibt ohne Fehler und ist schon 28.

+++ Voigt verpasst eine der fünf Scheiben und kommt auf Platz 22 zurück auf die Strecke.

+++ Herrmann-Wick kann die Fehler der Konkurrentinnen nicht nutzen und lässt ebenfalls eine Scheibe stehen. Sie findet sich auf Rang elf wieder.

+++ Von den Top 3 bleibt nur Öberg fehlerfrei.

+++ An der Spitze schiebt sich Batovska an Öberg heran, in ihrem Windschatten folgt Wierer.

Biathlon im Live-Ticker: Herrmann-Wick fällt zurück - Voigt fehlerfrei

+++ Hettich-Walz räumt ebenfalls alle fünf Scheiben ab.

+++ Stark! Voigt bleibt erneut ohne Fehler.

+++ Herrmann-Wick muss einmal in die Strafrunde. Damit fällt sie um zwei Plätze auf Rang sieben zurück.

+++ Simon lässt eine Scheibe stehen, damit zieht Öberg davon.

+++ Herrmann-Wick ist nach dem ersten Schießen nun Fünfte.

+++ Auch Voigt lässt keine Scheibe stehen und arbeitet sich auf Rang 19 vor. Hettich-Walz schießt einen Fehler.

+++ Öberg und Simon bleiben fehlerfrei, auch Wierer und Batovska ziehen nach. Und Herrmann-Wick schießt ebenfalls null Fehler.

+++ Vier Sekunden hat Herrmann-Wick auf dem ersten Kilometer gut gemacht auf Öberg.

+++ Elvira Öberg ist auf der Strecke, das Verfolgungsrennen läuft.

Biathlon im Live-Ticker: Weidel muss Start absagen

+++ Anna Weidel startet nicht beim Verfolgungsrennen, womit nur drei deutsche Frauen übrig bleiben. Insgesamt nehmen nur 55 statt 60 Athletinnen das Rennen auf.

+++ 20 Schüsse müssen in diesem Rennen pro Athletin abgegeben werden - zehn im Liegen und zehn im Stehen.

+++ Im Sprint schaffte es Herrmann-Wick als einzige Starterin mit zwei Schießfehlern in die Top 10. Dagegen blieben die ersten drei allesamt fehlerfrei.

+++ Denise Herrmann-Wick liegt zwar 36 Sekunden hinter Platz eins, doch das Podium ist nur 17 Sekunden entfernt.

+++ Um 11.30 Uhr geht es hier los mit dem Verfolgungsrennen. Vier deutsche Frauen sind also am Start.

Biathlon-Weltcup auf der Pokljuka: Verfolgungsrennen der Frauen - Stand vor dem Start

München - Der erste Weltcup des Jahres 2023 führt die Biathleten auf die slowenische Hochebene Pokljuka, wo an diesem Samstag die Verfolgungsrennen der Frauen und Männer stattfinden. Es ist die vierte Station der Saison, die ihren Höhepunkt mit den Weltmeisterschaften in Oberhof (6. bis 19. Februar) finden wird.

Für den bislang einzigen deutschen Sieg in dieser Saison sorgte Denise Herrmann-Wick im Sprint von Hochfilzen. Die Staffeln überzeugten dagegen bislang mit drei Podestplätzen in vier Rennen.

Ist auf der Pokljuka auf der Jagd nach dem Podesplatz: Denise Herrmann-Wick überzeugte im Sprintrennen. © IMAGO / Eibner Europa

Biathlon-Weltcup auf der Pokljuka: Herrmann-Wick und Doll als beste DSV-Athleten in die Verfolgungsrennen

Herrmann-Wick ist auch in Slowenien die große Hoffnungsträgerin aus DSV-Sicht. Sie geht mit 36 Sekunden Rückstand auf die Sprint-Siegerin Elvira Öberg aus Schweden in das zehn Kilometer lange Rennen mit vier Schießeinlagen. Bereits deutlich weiter zurück liegen am Start Vanessa Voigt auf Platz 23 (1:15 Minute Rückstand) und Anna Weidel auf Rang 26 (1:24 Minute). Außerdem ist Janina Hettich-Walz dabei, liegt als 45. aber schon 2:01 Minuten zurück. Franziska Preuß und Vanessa Hinz hatten erkrankt auf ihre Teilnahme verzichtet.

Bei den Männern, wo Dominator Johannes Thingnes Boe nach seinem sechsten Saison-Einzelsieg das Verfolgungsrennen eröffnen wird, hat der DSV zwei heiße Eisen im Feuer: Benedikt Doll ist als Vierter zwar 1:03 zurück, liegt jedoch nur sieben Sekunden hinter einem Podestplatz, und Roman Rees hat auf Rang acht nur weitere 15 Sekunden Rückstand. Ebenfalls dabei sind Philipp Horn (Platz 29, 2:18 Minuten Rückstand), Justus Strelow (Platz 42, 2:41 Minuten) und Johannes Kühn (Platz 44, 2:44 Minuten). (mg)