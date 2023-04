„Nach 2,5 intensiven Jahren“: Laura Dahlmeier schließt Ausbildung ab

Von: Marius Epp

Laura Dahlmeier hat einen weiteren Meilenstein erreicht: Die erfolgreiche Ex-Biathletin schloss ihre Ausbildung zur Bergführerin erfolgreich ab.

München – „Länger als eine Woche am Stück bin ich nicht daheim“, sagte Laura Dahlmeier in einem Merkur-Interview Anfang März. Neben ihrem TV-Job als Biathlon-Expertin hat die 29-Jährige zahlreiche Hobbys. Sprich: Ihr wird es auch nach ihrer aktiven Biathlon-Karriere nur selten langweilig.

Laura Dahlmeier Geboren: 22. August 1993 (Alter 29 Jahre), Garmisch-Partenkirchen Zweifache Biathlon-Olympiasiegerin 33 Weltcupsiege Karriereende: 17. Mai 2019

Laura Dahlmeier feiert Meilenstein: „Und dann ist es geschafft“

Bei Instagram teilte sie nun eine freudige Nachricht mit ihren Followern: Sie hat ihre Ausbildung als Berg- und Skiführerin erfolgreich abgeschlossen. „Und dann ist es geschafft! Staatlich geprüfte Berg- und Skiführerin ... was übrigens in Bayern und in allen anderen Alpenländern eine geschützte Berufsbezeichnung ist“, schreibt sie stolz und zeigt einige Berg-Fotos.

„Nach 2,5 intensiven Jahren Ausbildung in allen Teildisziplinen des Bergsports freue ich mich, alle Prüfungen geschafft zu haben“, blickt sie zurück. Für sie beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt mit einem neuen Beruf. Diesen will sie aber nicht hauptberuflich ausüben.

Laura Dahlmeier hat ihre Biathlon-Karriere vor knapp vier Jahren beendet. © IMAGO / Horst Mauelshagen

Ex-Biathlon-Star Laura Dahlmeier ist jetzt Bergführerin

„Ich glaube, wer sich mit mir beschäftigt, weiß, dass ich gerne mehrere Sachen mache. Das Bergführen macht mir sehr viel Spaß, es wird sicherlich ein Teil davon werden – nebenberuflich“, sagte sie im Merkur-Interview. Die Freiheit, auch mal privat in die Berge zu gehen, nimmt sie sich.

„Mir ist die Freiheit wirklich wichtig. Sonst hätte ich auch gleich weiter Leistungssport machen können.“ Dahlmeier ist bereits bei der Bergwacht ihres Heimatortes Garmisch-Partenkirchen aktiv. Neben ihrer Arbeit als Fernsehexpertin studiert sie Sport an der TU München.

Laura Dahlmeier schließt Bergführer-Ausbildung ab – Eisklettern war „am schwersten“

Zu ihrer nun abgeschlossenen Ausbildung gehörte neben elf Theoriefächern der Erwerb von Kenntnissen in den alpinen Teilbereichen wie Bergrettung, Klettern, Skimethodik, Freeriden oder Lawinenkunde. „Am schwersten“ aber, berichtete Dahlmeier, sei für sie das Eisklettern gewesen.

Zuletzt lief Dahlmeier eine Monster-Bergtour – ihre Begleiterin sagte spontan zu. Momentan ist sie im türkischen Gebirge unterwegs und erklimmt den Mount Ararat. (epp/SID)