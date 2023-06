Biathlon-Legende verkündet Schwangerschaft – und lüftet Geheimnis um Geschlecht des Babys

Von: Christoph Wutz

Nach der Karriere ist vor der Karriere: Die zurückgetretene Ski-Ikone Marte Olsbu Röiseland ist schwanger. Das Geschlecht ihres Kindes steht fest.

Frolund – Im März hängte Biathlon-Legende Marte Olsbu Röiseland überraschend ihre Skier an den Nagel – nach 13 WM-Titeln und einem dreifachen Olympiasieg in Peking 2022. Bei ihrer letzten Weltmeisterschaft zu Beginn des Jahres in Oberhof trumpfte die Norwegerin nochmals auf und staubte zwei Gold- und eine Bronze-Medaille ab. Fortan möchte sich die 32-Jährige aber ihrer Familie widmen: Sie erwartet ihr erstes Kind. Jetzt hat Olsbu Röiseland voller Vorfreude das Geschlecht ihres Babys bekannt gegeben.

Marte Olsbu Röiseland Geboren: 7. Dezember 1990 (Alter: 32 Jahre), Arendal, Norwegen Disziplin: Biathlon Größte Erfolge: 13x WM-Gold, 3x Olympia-Gold, 1x Gesamtweltcup-Siegerin Karriereende: März 2023

„Ich kann es kaum erwarten“: Biathlon-Legende Olsbu Röiseland ist schwanger – und lüftet Geheimnis um Geschlecht des Babys

Auf Instagram posteten die Rekordweltmeisterin und ihr Mann Sverre, seines Zeichens Co-Trainer der deutschen Skjägerinnen, begeistert eine Reihe von Ultraschallbildern. Diese zeigen das Baby im Bauch der norwegischen Biathlon-Legende, die bald erstmals Mutter wird.

„Ich kann es kaum erwarten, diesen Burschen im Herbst zu treffen“, schrieb die amtierende Weltmeisterin unter dem Posting – und verriet damit sowohl das ungefähre Geburtsdatum als auch das Geschlecht ihres Kindes: Die Olsbu Röiselands dürfen sich also auf einen Sohn freuen. Bei der Geschlechtsverkündung ihres Kindes fassten sich die Röiselands kurz – ein anderes Biathlon-Traumpaar hatte diese Nachricht zuletzt aufwändig zelebriert.

Grund zur (Vor-)Freude: Biathlon-Rekordweltmeisterin Marte Olsbu Röiseland und ihr Mann Sverre erwarten Nachwuchs. © Screenshot: Instagram/Marte Olsbu Roiseland/Sverre Olsbu Roiseland / Imago / Bildbyran

„So zauberhaft“: Zahlreiche Ski-Stars gratulieren Biathlon-Rekordweltmeisterin Olsbu Röiseland zur Schwangerschaft

„Von einem Abenteuer zum nächsten!“, schrieb die Wintersport-Ikone, die nach der abgelaufenen Saison ihre Karriere beendet hatte. Bei der Norwegerin hat jetzt die Familie oberste Priorität.

Im Anschluss an die freudige Kunde hagelte es regelrecht Glückwünsche aus der Ski-Welt. Zahlreiche Wintersport-Ikonen gaben sich die Ehre und brachten in der Kommentarsektion unter dem Beitrag ihre Begeisterung über die Baby-News zum Ausdruck. Zu den Gratulanten zählten Lisa Vittozzi, Kaisa Mäkäräinen und Vanessa Hinz. Olsbu Röiselands Landsfrau Tiril Eckhoff, die unlängst ebenfalls ihre Biathlon-Laufbahn beendet hatte, nannte die Nachwuchs-Nachricht „so zauberhaft“.

Nach Baby-News inklusive Geschlechtsverkündung: Biathlon-Legende Olsbu Röiseland droht, eigenes Abschiedsrennen zu verpassen

Und auch Biathlon-Dominator Johannes Thingnes Bö, der kürzlich von einer Schlange gebissen worden war, freute sich mit den Eltern in spe. Für Röiseland beginnt damit jetzt endgültig ein neuer Lebensabschnitt. Nach ihrem letzten Weltcup-Auftritt hatte sie zuletzt gesagt, sie freue sich „wirklich auf das, was das Leben zu bieten hat“. Sie sei „zwar sehr traurig“ über ihr Karriereende, „aber es fühlt sich auch unheimlich richtig an“, so die 32-Jährige. Fortan werde sie „das Leben feiern.“

Die Baby-News könnten Olsbu Röiseland jetzt allerdings einen Strich durch ihren eigentlich finalen Ski-Lauf machen. Ursprünglich war geplant gewesen, dass die Biathlon-Rekordweltmeisterin zusammen mit Denise Herrmann-Wick im August ihr Abschiedsrennen absolviert. Dass die Norwegerin in Wiesbaden antritt, erscheint fraglich. Bislang ist diesbezüglich noch keine Entscheidung gefallen. (wuc)