Olympia-Biathlon JETZT live: Deutsche Sensation in der Herren-Verfolgung möglich

Von: Alexander Kaindl

Benedikt Doll im Sprint-Rennen bei Olympia. © Hendrik Schmidt / dpa

Die Verfolgungs-Rennen stehen an: Am Sonntag werden wieder Olympia-Medaillen im Biathlon vergeben. Wir begleiten die Entscheidung bei den Herren hier im Live-Ticker.

+++ Roman Rees ist inzwischen Sechster, kommt er hier vielleicht noch ran? Es bleibt spannend, auch an der Spitze. Nur zwölf Sekunden trennen Johannes Thingnes Bø und Quentin Fillon Maillet.

Zweites Schießen: Erster Fehler von Johannes Thingnes Bø. Zweiter Fehler! Der Norweger muss zweimal in die Strafrunde. Und jetzt kommt Quentin Fillon Maillet. Und was ist das denn? Der Franzose hat Probleme mit seiner Waffe, irgendwas klemmt da! Er verliert wertvolle Sekunden. Aber er bleibt fehlerfrei und heftet sich nun an die Fersen seines Kontrahenten.

Inzwischen sind die Verfolger da, darunter auch Roman Rees. Er trifft alle! Doll ebenfalls, Nawrath und Kühn haben jeweils zwei Strafrunden.

+++ Johannes Thingnes Bø hat seinen Vorsprung auf Quentin Fillon Maillet auf 48,6 Sekunden ausgebaut. Roman Rees hat rund 40 Sekunden Rückstand auf Platz drei. Noch ist hier nichts entschieden.

+++ Das Feld ordnet sich neu, bester Deutscher ist nun Roman Rees auf Platz neun.

Erstes Schießen: Johannes Thingnes Bø behält im Liegend-Anschlag die Nerven und pustet alle fünf Scheiben aus! Was macht Quentin Fillon Maillet jetzt? Er trifft alle fünf! Und nun kommen die Verfolger, darunter auch Benedikt Doll. Und da ist sofort der erste Fehler! Der zweite! Bitter, da hat er einiges liegengelassen. Doll mit zwei Strafrunden. Nawrath folgt mit einem Fehler, Rees und Kühn treffen alle Scheiben.

+++ Minus 14 Grad Celsius, Schneefall und heftiger Wind: Es gibt sicher schönere Bedingungen. Benedikt Doll ist in der Verfolgergruppe, aktuell liegt er auf Platz neun. Und wir blicken langsam, aber sicher, zum ersten Schießen.

+++ Erste Zwischenzeit: Johannes Thingnes Bø hat schon fünf Sekunden zusätzlichen Vorsprung auf Quentin Fillon Maillet herausgelaufen.

+++ Johannes Thingnes Bø und Quentin Fillon Maillet sind gestartet. Und jetzt kommt schon Benedikt Doll. Auf geht‘s!

11.42 Uhr: Gleich geht es hier los. Gold und Silber werden hier wohl nach Norwegen und Frankreich gehen, das ist vor dem Start schon quasi sicher. Johannes Thingnes Bø und Quentin Fillon Maillet sind zu stark für den Rest des Feldes. Und Bronze? Benedikt Doll startet als Achter ins Rennen, muss 26 Sekunden aufholen. Das ist definitiv möglich! Sehen wir also die nächste deutsche Biathlon-Medaille? Wir sind gespannt. Die deutschen Kollegen Roman Rees, Geburtstagskind Philipp Nawrath und Johannes Kühn gehen als 17., 22. und 33. ins Rennen.

11.35 Uhr: Johannes Thingnes Bø und Quentin Fillon Maillet werden hier die Goldmedaille ausfechten. Der Norweger geht mit 26 Sekunden Vorsprung ins Rennen, aber mit dem Franzosen ist natürlich immer zu rechnen.

Olympia heute live: Biathlon-Überraschung bei den Herren? Benedikt Doll hat noch Chancen

11.29 Uhr: In einer Viertelstunde startet die Verfolgung der Herren. Benedikt Doll hat 26 Sekunden Rückstand auf Platz drei - da ist also noch etwas drin für Deutschland!

10.49 Uhr: Gleich geht es hier mit den Herren weiter, bei den Damen hat erwartungsgemäß die Dominatorin gewonnen: Marte Olsbu Röiseland. Die Norwegerin holte ihr drittes Gold nach den Erfolgen in der Mixed-Staffel und im Sprint. Silber sicherte sich wie im Sprint die Schwedin Elvira Öberg, Bronze ging an Tiril Eckhoff aus Norwegen. Letztlich erwiesen sich die Rückstände aus dem Sprintrennen als zu groß für das deutsche Quartett. Franziska Preuß wurde 15., Herrmann kam auf Rang 17, Vanessa Hinz belegte Platz 21.

Update vom 13. Februar, 10.08 Uhr: Die Biathlon-Damen sind bereits auf der Strecke, aus deutscher Sicht wird es wohl nichts mit Medaillen. Die Herren werden es hier heute ähnlich schwer haben. Um 11.45 Uhr starten sie ihre Verfolgung.

Biathlon heute live: Gelingt den deutschen Herren doch noch eine Olympia-Sensation?

Erstmeldung vom 13. Februar, 9.55 Uhr: Peking - Nächste Biathlon-Medaillen für Deutschland? Am Sonntag stehen zwei Entscheidungen an, allerdings hat das Team D im Rennen um Edelmetall nicht unbedingt die besten Chancen. Sowohl die Damen mit Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann (ab 10.00 Uhr) als auch die Männer (ab 11.45 Uhr) müssen ihre Rückstände aus den Sprintrennen aufholen, wenn es noch eine Olympia-Medaille geben soll.

In den beiden Verfolgungsrennen treten die jeweils besten 60 aus dem Sprint an und nehmen die Zeitabstände aus diesem Wettbewerb mit. Und da gibt es für die Deutschen eben eine Menge zu tun: Bei den Damen (hier im Live-Ticker) startet Vanessa Voigt 1:31,4 Minuten später als Sprint-Olympiasiegerin Marte Olsbu Röiseland aus Norwegen, Herrmann hat sogar 1:45,1 Minuten Rückstand. Im Herren-Jagdrennen muss Benedikt Doll anschließend noch 1:05,0 Minuten warten, ehe er nach Norwegens Sprint-Olympiasieger Johannes Thingnes Bö in die Loipe darf. Doll bleibt aber Optimist: „Ruhe bewahren, gut schießen, und wenn es gut klappt, ist die Medaille auf jeden Fall greifbar“, sagte der Schwarzwälder.

Was ist drin für die Deutschen? Wir begleiten das Rennen der Herren hier im Live-Ticker. (akl/dpa)