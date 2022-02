Biathlon-Fiasko für deutsche Herren: Chaos zum Olympia-Finale

Von: Alexander Kaindl

Olympia: Biathlon-Massenstart der Männer - Der Endstand

1. J. Bö (NOR) 2. Ponsiluoma (SWE) + 40,3 Sekunden 3. Christiansen (NOR) + 72,5 Sekunden

FINISH: Gold für Johannes Thingnes Bö - wieder einmal dominiert Norwegen! Martin Ponsiluoma gewinnt Silber. Und Vetle Sjåstad Christiansen sichert sich Bronze, kommt 13 Sekunden vor Fillon Maillet ins Ziel. Christiansen hat sich im letzten Schießen nach vorne katapultiert - im Gegensatz zu allen anderen blieb er bei starkem Wind fehlerfrei. Es wäre also möglich gewesen. Die Deutschen konnten leider nicht folgen - Doll auf acht, Kühn auf zehn, Rees auf 14, Nawrath auf 23. Das Biathlon-Fiasko aus Sicht der deutschen Herren ist perfekt - keine einzige Medaille bei diesen Spielen!

+++ Bö holt hier Gold, Ponsiluoma Silber. Christiansen wird Bronze hier wohl verteidigen, der Vorsprung beträgt 15 Sekunden. Johannes Thingnes läuft währenddessen schon ins Ziel.

+++ Gold und Silber scheinen vergeben. Was wird aus Bronze? Fillon Maillet hat drei frische Strafrunden in den Beinen, aber dem Franzosen ist hier alles zuzutrauen! Der Rückstand auf Platz drei beträgt 20 Sekunden.

Biathlon JETZT live: Deutsches Drama im Olympia-Massenstart

+++ Richtig bitter für die Deutschen. Der Wind macht ihnen hier einen gewaltigen Strich durch die Rechnung, die Medaillen sind weg. Benedikt Doll hatte hier noch richtig gute Chancen. Schade, dass die äußeren Einflüsse auch bei den Herren so einen gewaltigen Einfluss haben.

Viertes Schießen: Bö ist da. Holt er sich hier Gold? Zwei Fehler! Das wird eng! Drei Fehler Fillon Maillet! Das ist ein Brett. Ponsiluoma nur ein Fehler. Die Karten werden neu gemischt. Der Wind wird stärker - und Doll schießt sofort vier Fehler. Es ist wieder einmal ein gebrauchter Tag für die Deutschen.

+++ Jetzt geht es in die entscheidende Phase. Bö gibt vorne weiter Vollgas, von hinten fliegt Fillon Maillet heran. Die Deutschen brauchen jetzt fünf Treffer und einen Turbo-Ski, um auch nur annähernd nochmal in Medaillennähe zu kommen. Doll und Nawrath haben über eine Minute Rückstand.

+++ Ohje, DSV! Doll hat als Sechster nun 47 Sekunden Rückstand. Die Medaillen sind plötzlich wieder weeeeeeeeit weg.

Drittes Schießen: Stehendanschlag. Jetzt werden Medaillen gemacht. Bö vier Mal stark, dann der Fehler! Eine Strafrunde. Nawrath mit drei Fehlern! Wie bitter! Doll folgt - zwei Strafrunden! Wahnsinn, die Deutschen verschenken hier wieder die Medaillen. Auch Kühn und Rees müssen in die Strafrunde.

+++ Doll inzwischen Dritter! Zwei Deutsche auf Medaillenkurs! Gebt Gas, Jungs!

+++ Nawrath bleibt hier dran an Johannes Thingnes Bö! Die Lücke auf Platz drei wird währenddessen größer.

Olympia: Biathlon-Massenstart der Männer - Deutsche Starter auf Medaillenkurs

+++ Nawrath ist Zweiter! Doll auf Position sechs. Die deutschen Herren sind hier exzellent unterwegs! Klappt es endlich mit der ersten Medaille?

Zweites Schießen: Weiter geht‘s. Der Wind nimmt ab. Christian Gow geht als erstes weg. Nawrath und Doll fehlerfrei! Deutschland weiter auf Medaillenkurs! Kühn und Rees ebenfalls mit je fünf Treffern. Die vier Deutschen sind allesamt unter den Top 13.

+++ Richtig starke Leistung der Gow-Brüder aus Kanada hier! Scott und Christian führen das Feld inzwischen an. Nawrath und Doll jetzt auf vier und fünf. Dürfen wir hier vielleicht sogar von zwei deutschen Medaillen träumen? So weit sind wir leider noch lange nicht.

+++ Die Deutschen sind hier in Schlagdistanz! Nawrath auf fünf, Doll auf sieben, der Rückstand beträgt weniger als zehn Sekunden.

Erstes Schießen: Und da laufen sie ein. Im Liegend-Anschlag dürfte der Wind noch nicht die große Rolle spielen. Aus der Spitzengruppe bleibt nur Tarjei Bö fehlerfrei - Benedikt Doll folgt! Starkes erstes Schießen. Philipp Nawrath und Roman Rees treffen ebenfalls alle Scheiben, sehr gut! Johannes Kühn muss einmal in die Strafrunde.

+++ Noch ist alles eng zusammen. Doll, Kühn, Nawrath und Rees haben zwischen zehn und 20 Sekunden Rückstand zur Spitze.

+++ Die Bö-Brüder und Quentin Fillon Maillet sind natürlich direkt vorne dabei. Das Tempo ist sofort extrem hoch.

START: Und los!

9.56 Uhr: Übrigens: Massenstart war 2006 zum ersten Mal olympisch. Der Sieger? Michael Greis. Vielleicht ein gutes Omen für Deutschland.

Biathlon jetzt live: Letzte Chance für Deutschland - Herren auf Medaillenjagd

9.51 Uhr: Die deutschen Herren sind noch ohne Medaille bei diesen Spielen. Klappt es im letzten Anlauf? Benedikt Doll, Roman Rees, Philipp Nawrath und Johannes Kühn sind die DSV-Starter. „Einer von den vieren kann auf alle Fälle aufs Podium laufen, das ist möglich“, sagt Ex-Weltklasse-Biathlet Sven Fischer im ZDF.

9.43 Uhr: Es wird ernst! Das letzte Biathlon-Rennen dieser Olympischen Spiele steht an. Quentin Fillon Maillet, Johannes Thingnes Bö - oder doch eine deutsche Überraschung? Wir sind gespannt.

9.06 Uhr: Gleich geht es dann hier mit dem Massenstart der Männer weiter.

Olympia: Biathlon-Massenstart der Frauen - Der Endstand

1. Braisaz-Bouchet (FRA) 2. Eckhoff (NOR) + 15,3 Sekunden 3. Röiseland (NOR) + 34,9 Sekunden

9.04 Uhr: „Ein bisschen schade, dass der Wind so reingeblasen hat“, sagte Damen-Trainer Kristian Mehringer nach dem Massenstart. Für ihn stand aber fest: „Die Beste hat gewonnen.“ Mit seinem Team war er insgesamt zufrieden. „Am Schießstand haben wir gut gearbeitet. Es war nicht viel mehr möglich“, meinte Mehringer im ZDF-Interview weiter. Für Franziska Preuß war es wichtig, „dass sie mal einen guten Wettkampf macht“.

Damit endeten die olympischen Biathlon-Wettbewerbe für die DSV-Skijägerinnen mit zwei Medaillen. „Wir haben uns drei Medaillen vorgestellt. Mit der goldenen und der bronzenen können wir schon zufrieden nach Hause reisen“, zog Mehringer Bilanz. Vor vier Jahren in Pyeongchang gab es insgesamt dreimal Edelmetall für die Frauen. Laura Dahlmeier holte zweimal Gold und einmal Bronze. Die Staffel war 2018 als Achte leer ausgegangen.

Biathlon-Massenstart der Damen: Wind-Chaos! Bitteres Rennen für Deutschland

+++ Und da ist es! Justine Braisaz-Bouchet holt Gold für Frankreich, ein überragendes Rennen! Es ist ihre erste Einzel-Medaille bei Olympischen Spielen. Und dann gleich Gold, stark! Tiril Eckhoff gewinnt Silber für Norwegen, ihre Landsfrau Marte Olsbu Röiseland holt Bronze. Es ist das fünfte Edelmetall für sie in Peking, Wahnsinn!

Franziska Preuß landet als beste Deutsche auf Platz acht. Denise Herrmann kommt auf Platz 13 ins Ziel. Vanessa Hinz (15) und Vanessa Voigt (18) komplettieren das DSV-Quartett. Der starke Wind war für ZDF-Experte Sven Fischer „der entscheidende Faktor“ bei diesem Rennen. Die Deutschen hatten leider kein Glück in der Lotterie.

+++ Das deutsche Quartett ist raus, Herrmann, Hinz, Voigt und Preuß haben keine Chance mehr auf eine Medaille.

+++ Justine Braisaz-Bouchet wird hier Gold gewinnen. Silber und Bronze gehen an Norwegen - oder funkt da noch mal jemand dazwischen?

Letztes Schießen: Jetzt geht es um alles! Der Wind ist weiter stark. Braisaz-Bouchet schießt schnell, nur ein Fehler. Das dürfte Gold für Frankreich sein! Davidova geht einmal in die Runde, Öberg dreimal, Röiseland zweimal. Hinz, Preuß und Herrmann sind da: Preuß mit einer Runde, Herrmann mit zwei, Hinz ebenfalls zwei. Das war‘s! Deutschland ist raus aus dem Medaillen-Rennen, schade.

+++ Justine Braisaz-Bouchet zündet den Turbo, nimmt Marte Olsbu Röiseland schnell 15 Sekunden ab!

Biathlon JETZT im Live-Ticker: Deutsche Damen brauchen ein Wunder im Olympia-Massenstart

+++ Preuß, Herrmann und Hinz sind auf 10, 11 und 13, die Spitze ist rund eine Minute weg. Aber man hat ja gerade gesehen: Es bleibt eine Wind-Lotterie! Noch ist alles möglich, aber die deutschen Damen haben einen großen Rückstand.

Drittes Schießen: Jetzt der erste Stehend-Anschlag - der Wind wird hier garantiert eine Rolle spielen! Wer kommt am besten durch die Lotterie? Es dauert ewig, die Bedingungen sind brutal! Überall Fehler. Röiseland geht zweimal in die Strafrunde, Eckhoff ebenfalls, Simon sogar dreimal. Hinz mit zwei Fehlern, Preuß und Herrmann mit je einem. Voigt mit zwei Fehlern - schade!

+++ Herrmann liegt auf Platz 14, Preuß auf 16 und Voigt auf 21. Die Medaillen sind weit weg.

+++ Vanessa Hinz liegt auf Platz sieben, hat momentan 57 Sekunden Rückstand auf die norwegische Doppelspitze. Eckhoff und Röiseland sind schon enteilt, haben hier zur Halbzeit einen großen Vorsprung auf die Französin Julia Simon.

Zweites Schießen: Die Spitzengruppe ist da! Nur Eckhoff und Röiseland bleiben fehlerfrei! Die Norwegerinnen sind wieder in exzellenter Verfassung. Jetzt Herrmann, Hinz und Voigt: Hinz trifft alle! Herrmann muss einmal in die Runde. Bitter! Voigt sogar zweimal.

+++ Gleich kommt es zum zweiten Schießen. Kommen die Deutschen dann näher ran?

+++ Vorne geben Eckhoff, Röiseland, Öberg und Co. nun richtig Gas, haben schon einen großen Vorsprung auf den Rest des Feldes.

+++ Das Feld sortiert sich nach dem ersten Schießen, vorne geben die Skandinavierinnen das Tempo vor. Aus deutscher Sicht kann da aktuell nur Vanessa Hinz mithalten, sie ist momentan auf Platz zehn und hat 30 Sekunden Rückstand auf die Spitze.

Erstes Schießen: Und los! Röiseland und Eckhoff treffen alles und sind als erste weg. Und die Deutschen? Voigt, Preuß und Herrmann mit je einem Fehler, nur Vanessa Hinz ist hier ohne Strafrunde davongekommen.

+++ Im Gleichschritt gehen Herrmann, Eckhoff, Röiseland, Wierer und Co. vorne weg. Gleich kommt es zum ersten Schießen.

+++ Natürlich hat es noch keine Aussagekraft, aber es ist ein schöner Anblick: Denise Herrmann führt das Feld aktuell an.

START: Und los geht‘s!

7.56 Uhr: Die große Favoritin ist natürlich sie: Marte Olsbu Röiseland! Dreimal Gold und einmal Bronze hat die Norwegerin hier schon geholt! Fun fact: Wäre „Röiseland“ tatsächlich ein eigenes Land, dann wäre sie aktuell auf Platz 13 des Medaillenspiegels. Vor Nationen wie Italien, Südkorea oder Finnland.

7.51 Uhr: Die letzten Vorbereitungen laufen! Das große Biathlon-Finale steht unmittelbar bevor. Die deutschen Frauen gehen um 8 Uhr an den Start, die Herren um 10 Uhr. Wir freuen uns auf einen spannenden Olympia-Vormittag!

7.17 Uhr: Was ist gleich drin für die deutschen Biathlon-Frauen? Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann rechnet sich natürlich auch im Massenstart Chancen aus. Mit Vanessa Voigt dürfte ebenfalls zu rechnen sein, aber auch Franziska Preuß und Vanessa Hinz ist einiges zuzutrauen. Wir drücken die Daumen.

Update vom 18. Februar, 6 Uhr: In exakt zwei Stunden geht es hier mit dem Biathlon-Massenstart der Olympia-Frauen los. Wir sind gespannt!

Biathlon: Olympia-Massenstart im Live-Ticker - Deutschland ein letztes Mal auf Goldjagd

Erstmeldung vom 17. Februar, 21.12 Uhr: Zhangjiakou - Die Olympischen Spiele gehen auf die Zielgerade, bis Sonntag wird noch um Medaillen gekämpft. Die deutsche Delegation hat bislang einen herausragenden Job abgeliefert und - vor allem im goldenen Eiskanal - kräftig gejubelt. Wenige Tage vor dem Ende der Spiele liegt das „Team D“ deshalb auf einem starken zweiten Platz im Medaillenspiegel. Kommt es vielleicht sogar noch zur großen Aufholjagd auf Platz eins?

Wahrscheinlich nicht. Zu weit sind die Norweger schon enteilt, Deutschland müsste noch mindestens vier Goldmedaillen aufholen. Und dabei kommt ja sogar noch eine Paradedisziplin der Skandinavier: Der Biathlon-Massenstart. Am Freitag stehen zum großen Abschluss nochmal zwei Rennen an, die Frauen starten um 8 Uhr deutscher Zeit, die Männer folgen um 10 Uhr. Wir begleiten beide Wettbewerbe hier im Live-Ticker und sind schon gespannt: Was ist drin für Norwegen? Was ist drin für Deutschland?

Biathlon: Olympia-Massenstart der Frauen und Männer am Freitag im Live-Ticker

Die Sehnsucht auf ein funkelndes Happy End ist bei den deutschen Biathleten natürlich groß. Nach dem Staffel-Drama mit dem undankbaren vierten Platz wollen Benedikt Doll, Philipp Nawrath, Roman Rees und Johannes Kühn im abschließenden Massenstart unbedingt eine Nullnummer bei Olympia verhindern.

„Motivation und Zuversicht sind schon groß“, sagte Nawrath, der sich läuferisch in der absoluten Weltspitze befindet. Deshalb rechne er sich im Duell mit den Stars um Johannes Thingnes Bö oder Quentin Fillon Maillet „schon ein paar kleinere Chancen“ aus. Außerdem sei wieder „alles paletti“, versicherte der 29-Jährige zwei Tage, nachdem ihm als Schlussläufer die Nerven beim letzten Schießen versagt hatten. Mit einer Strafrunde hatte der Bayer eine mögliche Medaille aus der Hand gegeben - all das ist vor dem Abschlussrennen aber aus dem Kopf gestrichen.

Biathlon am Freitag: Der Zeitplan

Biathlon, Massenstart, Frauen: 8 Uhr (MEZ)

Biathlon, Massenstart, Männer: 10 Uhr (MEZ)

Biathlon: Olympia-Massenstart - Männer mit letzter Chance auf erste Medaille

Auch Doll will voll angreifen und ist zuversichtlich. „Also zaubern muss ich nicht“, sagte der 31 Jahre alte Sportsoldat, dem in Zhangjiakou bislang nur Kleinigkeiten zu Edelmetall gefehlt hatten: „Wird schon passen.“ Der Schwarzwälder gewann den letzten Massenstart vor Olympia in Antholz, ein gutes Omen?

Die Heimreise aus China soll am Sonntag möglichst mit Edelmetall im Handgepäck erfolgen. Denn keine Männer-Medaille der Skijäger bei Olympischen Spielen - das war zuletzt in Vancouver 2010 passiert. Zweimal Edelmetall pro Geschlecht hatten sich die Verantwortlichen des Deutschen Skiverbandes (DSV) vor der Peking-Reise gewünscht, zumindest auf ein versöhnliches Ende können die DSV-Männer jetzt noch hoffen.

Nach neun von elf Rennen hat der DSV zwei Medaillen auf der Habenseite, so viele wie vor acht Jahren in Sotschi. Der drohende Tiefpunkt wurde in China durch das Einzel-Gold von Denise Herrmann und der bronzenen Frauen-Staffel abgewendet.

Biathlon: Olympia-Massenstart der Frauen um einen Tag vorverlegt

Beflügelt vom Medaillengewinn wollen Herrmann, Franziska Preuß, Vanessa Voigt und Vanessa Hinz zwei Stunden vor den Männern erneut für eine Überraschung sorgen. Aufgrund der eisigen Temperaturen von weniger als minus 18 Grad Celsius in Kombination mit dem eisigen Wind wurde das Rennen um einen Tag vorverlegt. Mit nur einem Ruhetag werde das „ein ganz hartes Ding“, sagte Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann, die allerdings die Entscheidung des Weltverbandes IBU lobte: „Einen Lotterie-Massenstart bei Olympia, das kann keiner gebrauchen.“

Nun sind die Karten „gleich gemischt“, sagte Herrmann und kündigte an: „Alle sind heiß.“ Die 33-Jährige hofft auf „das Quäntchen Glück auf unserer Seite“ und gutes Material, um „aus diesem Flow heraus noch einmal gut performen zu können“. (akl/sid)