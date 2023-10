Biathlon-Olympiasiegerin überrascht mit Comeback – und hat mit 39 Jahren große Ziele

Teilen

Überraschend kehrt die Biathletin Anastasia Kuzmina vier Jahren nach ihrem Karriereende zurück und feiert ihr Comeback.

Bratislava – Nach der vergangenen Biathlon-Saison verkündeten mehrere Weltcup-Stars ihren Rücktritt. Darunter waren Denise Herrmann-Wick, Vanessa Hinz, Marte Olsbu Røiseland, Anaïs Chevalier-Bouchet, Tiril Eckhoff und Federica Sanfilippo, die ihre Karriere beendet haben. Dorothea Wierer überlegte auch, entschied sich aber dagegen und macht zumindest eine Saison weiter.

Anastasia Kuzmina Geboren: 28. August 1984 (Alter 39 Jahre), Tjumen, Russland Nationalität: Slowakei Sportart: Biathlon

Biathlon: Kuzmina steht vor Comeback

Anastasia Kuzmina geht nun den gegenteiligen Weg. Obwohl die Slowakin bereits im Jahr 2019 ihren Rücktritt erklärt hatte, scheint sie vom Biathlon immer noch nicht genug zu haben. Sowohl der Biathlon-Verband als auch sie selbst haben ihr Comeback bestätigt. Die International Biathlon Union teilte auf Instagram mit: „Im Alter von 39 Jahren kündigte Anastasia Kuzmina ihre Rückkehr an.“

Anastasia Kuzminas Ziel ist es, im Januar 2024 bei den IBU Open European Championships in Osrblie, Slowakei, an den Start zu gehen. Früher kann die 39-Jährige ihr Comeback nicht feiern, da sie erst wenige Tage vor diesem Rennen die obligatorischen sechs Monate im Anti-Doping-Programm der IBU absolviert hat.

Anastasia Kuzmina feiert ihr Comeback. © Jessica Gow/TT/Imago

In der langen Pause trainierte Kuzmina zwar weiter, aber eher wie eine Hobbybiathletin, wie sie in einem von ihr veröffentlichten Video bei Instagram erzählte. „Ich werde meinen Körper aber so vorbereiten, dass ich meine Fans glücklich machen kann. Ich tue alles dafür, im Januar bereit für den Wettkampf zu sein. Es ist eine große Herausforderung, die ich annehme“, versprach die 39-Jährige.

Biathlon: Kuzmina feiert Rückkehr bei Heimspiel

Das Comeback von Kuzmina deutete sich in den vergangenen Wochen und Monaten nicht an, selbst der slowakische Biathlon-Verband wusste davon nichts und sprach von einer großen Überraschung. Die mehrfache Olympiasiegerin hat in der kommenden Saison große Ziele. Nach dem Start bei den Europameisterschaften ist auch nicht ausgeschlossen, dass sie am Weltcup und sogar an der Weltmeisterschaft teilnimmt, wie sie selbst sagte.

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Die gebürtige Russin gehörte vor ihrem Karriereende zu den erfolgreichsten Biathletinnen. Bei Olympia holte sie jeweils drei Gold- und Silbermedaillen. Außerdem wurde sie einmal Weltmeisterin und konnte je einmal die kleine Kristallkugel im Sprint und der Verfolgung gewinnen. (smr)

Für diesen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Sascha Mehr sorgfältig überprüft.