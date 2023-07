Schreckensmeldung für DSV: Kreuzbandriss bedeutet lange Pause für deutsches Biathlon-Ass

Von: Sascha Mehr

Die deutsche Biathletin Antonia Horn hat sich einen Riss des hinteren Kreuzbandes zugezogen und fällt somit mehrere Monate aus.

München – Das deutsche Biathlon-Team der Frauen musste sich nach dem Ende der vergangenen Saison neu sortieren. Mit Denise Herrmann-Wick verkündete der große Star ihr Karriereende und stellte das Gewehr in die Ecke. Ohne die Olympiasiegerin und Weltmeisterin muss die DSV-Mannschaft über die mannschaftliche Geschlossenheit kommen in der nächsten Saison.

Antonia Horn Geboren: 25. Januar 1997 (Alter 26 Jahre), Schmalkalden Nationalität: Deutschland Sportart: Biathlon

Schock für Biathlon-Team: Kreuzbandriss bei Horn

Derzeit läuft die Vorbereitung auf den kommenden Winter. Die einzelnen Nationen befinden sich mit ihren Teams in Trainingslagern und versuchen die Grundlagen zu legen, um in der nächsten Saison Erfolge im Weltcup feiern zu können. Für eine Athletin des DSV gab es aber bereits jetzt einen herben Rückschlag.

Antonia Horn postete auf ihrem Instagram-Kanal ein Bild, auf dem sie an Krücken läuft. „Shit happens - Diagnose: hinteres Kreuzband. Anstatt Sommertraining und Trainingslager steht erstmal eine ganze Zeit Physio, Beine hoch und mentale Pflege auf dem Plan“, schrieb sie darunter.

Antonia Horn hat sich einen Kreuzbandriss zugezogen. © IMAGO/DSV

„Ich weiß, der Weg wird lang, hart und eine echte Geduldsprobe, aber ich bin extrem dankbar für die unglaubliche Unterstützung an meiner Seite. Von Tag eins an habt ihr alles möglich gemacht und euch um mein Bein gekümmert“, so Horn weiter, die mit dem erlittenen Kreuzbandriss mehrere Monate ausfallen wird. Wann sie wieder trainieren kann, ist zum jetzigen Zeitpunkt völlig unklar.

Schock für Biathlon-Team: Horn fällt lange aus

Antonia Horn startete zunächst im Langlauf und wechselte erst im vergangenen Sommer zum Biathlon. Auf ihren Durchbruch muss sie wegen der schweren Verletzung nun noch länger warten. Das große Ziel der 26-Jährigen sind die Olympischen Winterspiele 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo. Sie hat also noch genug Zeit, um sich im deutschen Weltcup-Team zu etablieren und einen Startplatz für Olympia zu sichern.

Eine Stütze bei der Genesung wird ihr Ehemann Philipp sein. Der 28-Jährige ist selbst Biathlet im deutschen Nationalteam und weiß, was seine Ehefrau in den nächsten Monaten benötigt, um sich bestmöglich zu erholen und anschließend wieder angreifen zu können. (smr)