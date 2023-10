Süßes Baby-Glück: Biathlon-Star bringt Sohn zur Welt – Herrmann-Wick gratuliert

Von: Luca Hartmann

Teilen

Die neue Biathlon-Saison steht in den Startlöchern. Vorher freut sich ein Wintersport-Star über Nachwuchs – und bekommt Glückwünsche von Denise Herrmann-Wick.

München – Nur noch rund ein Monat, dann beginnt für die Biathletinnen und Biathleten die neue Weltcup-Saison. Beim ersten Weltcup im schwedischen Östersund zeigt sich, wer die Vorbereitung bestmöglich genutzt hat. Fehlen wird dabei höchstwahrscheinlich die Lettin Baiba Bendika – das aber aus einem erfreulichen Grund.

Baiba Bendika Geboren: 27. Juni 1991 (Alter: 32 Jahre) in Cēsis, Lettland Disziplin: Biathlon Größte Erfolge: EM-Gold (Sprint, 2021), Platz 3 (Single-Mixed-Staffel, 2023)

Biathlon-Star freut sich über Nachwuchs – Herrmann-Wick gratuliert

Am Mittwoch verkündete die Sprint-Europameisterin von 2021 auf ihrem Instagram-Kanal die Geburt ihres ersten Sohnes. Offenbar hatte ihr Sohn Emils bereits am 28. September das Licht der Welt erblickt. Dieses Datum zeigte Bendika auf einer Tafel neben dem Namen.

Zusätzlich postete die Lettin einige Fotos von sich und ihrem Partner beim Spazieren gehen mit dem Kinderwagen. Die Freude über die Geburt ist ihr dabei deutlich anzusehen. Unter dem Beitrag finden sich zahlreiche Glückwünsche, unter anderem auch von Denise Herrmann-Wick. „Glückwunsch“ und einen Herz-Smiley schrieb die deutsche Ex-Biathletin dazu. Auch weitere Stars der Szene wie Paulína Fialková gratulierten.

Die lettische Biathletin Baiba Bendika freut sich über die Geburt ihres ersten Sohnes und ist schon kurz darauf wieder am Trainieren. © Instagram / bendikabaiba

Biathlon-Training in der Schwangerschaft

Dass Bendika dem Biathlon-Sport auch nach der Geburt treu bleibt, steht außer Frage. Auf einem weiteren Bild sieht man die 32-Jährige auf Ski-Rollern am Schießstand, direkt daneben ist der schwarze Kinderwagen zu sehen. Auch der Nachwuchs soll offenbar frühestmöglich an die Sportart herangeführt werden.

Schon während der Schwangerschaft hatte die Lettin Fotos und Videos von sich beim Lauf- und Schießtraining mit ihren Fans geteilt – und dabei ihren Babybauch gekonnt in Szene gesetzt. „Wenn alles gut und ohne Komplikationen verläuft, wenn der Kleine es mir erlaubt, zu trainieren und zu schlafen, dann werde ich im kommenden Winter wieder auf der Rennstrecke sein“, sagte Bendika im Sommer in einem Interview gegenüber dem Portal Nordic Magazine.

Bendika will diese Saison im Biathlon-Weltcup starten

In ihrer Weltcup-Karriere konnte Bendika insgesamt elfmal in die Top-10 laufen. Ihr bestes Ergebnis bei einer Weltmeisterschaft erreichte sie 2020 in Antholz mit dem neunten Platz in der Verfolgung. Ein Jahr später gewann sie im Sprint bei der Europameisterschaft Gold. Am 5. März dieses Jahres erreichte sie bei der Single-Mixed-Staffel in Nové Město zusammen mit Andrejs Rastorgujevs den dritten Platz und stand damit zum ersten Mal in ihrer Laufbahn auf dem Podium.

Der Saisonauftakt am 25. November in Östersund dürfte wohl noch zu früh kommen, eine spätere Rückkehr in den Weltcup scheint aber wohl tatsächlich denkbar. Unterdessen hat ein Biathlon-Talent kürzlich plötzlich den Verband gewechselt. (LuHa)

Die Welt dreht sich immer schneller, die Nachrichten überschlagen sich: Sie wollen immer auf dem Laufenden sein? Dann haben wir eine Vielzahl an Apps für Sie parat. Sie müssen sich nur noch die für Sie passende(n) herunterladen - und so geht es.