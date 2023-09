„Wunderschön“: Deutscher Biathlon-Star beeindruckt Fans mit Fotos von Gardasee-Trip

Von: Christoph Wutz

Biathlon-Ass Anna Weidel begeisterte ihre Fans mit Bildern von einem Ausflug an den Gardasee. © Screenshot (3): Instagram/Anna Weidel

Die Biathlon-WM im Februar verlief bitter für Anna Weidel. Jetzt meldet sich der DSV-Star bester Laune aus dem Urlaub. Die Fans zeigen sich angetan.

Gardasee – Biathlon-Star Anna Weidel bereitet sich derzeit akribisch auf die neue Saison vor, die in wenigen Wochen beginnt. Allerdings nimmt sich die 27-Jährige auch stets die nötige Zeit zum Erholen und teilt im Zuge dessen mit ihren Anhängern regelmäßig Eindrücke von ihren Ausflügen. Jetzt verbrachte die DSV-Athletin einige Tage am Gardasee in Italien – und entzückte damit einmal mehr ihre Fans.

Anna Weidel Geboren: 25. Mai 1996 (Alter 27 Jahre), Kufstein, Österreich Disziplin: Biathlon Weltcup-Debüt: 2018 auf der Pokljuka, Slowenien Größte Erfolge: 10. Platz im Gesamt-Einzelweltcup 2021/2022, Gold bei der Biathlon-Junioren-EM 2017 in Nove Mesto na Morave

Deutsches Biathlon-Ass Weidel entzückt Anhänger mit Fotos von Gardasee-Ausflug

Auf ihrem Instagram-Kanal postete Weidel jetzt Ausschnitte aus ihrem Urlaub am Gardasee. Dabei ist die Biathletin zu sehen, wie sie vor einer traumhaften Kulisse und bei spätsommerlichem Wetter badet und mit ihrem Hund Zeit am Strand verbringt.

Die 27-Jährige, die zuletzt beim Biathlon-Sommer-Wettkampf in Wiesbaden geglänzt hatte, genießt ihre freie Zeit unter der italienischen Sonne sichtlich. Allerdings lässt Weidel ihr Training nicht außer Acht und es sich nicht nehmen, vor dem idyllischen Panorama des Gardasees beim Radfahren für die neue Saison zu schwitzen. Außerdem zeigen die Bilder, wie das DSV-Ass die herrlichen Bedingungen zu einer Wanderung in den Bergen nutzt.

„Wunderschön“: DSV-Star Weidel beeindruckt Fans mit Fotos von Gardasee-Trip

Weidels Fans zeigten sich in der Kommentarspalte unter den beiden Beiträgen schwer beeindruckt von der Umgebung: „Ein Träumchen“, schrieb ein Anhänger.



Ein anderer Fan schwärmte von der „wunderschönen Landschaft“ im Norden Italiens. „Hast du dir verdient. Genieß es“, wünschte ein weiterer der Junioren-Europameisterin von 2017 einen tollen Urlaub, während ein anderer Instagram-User ihr „viel Spaß am Gardasee“ prophezeite.

„Ein perfekter Sommertag“: Deutsche Biathletin Weidel schwärmt vom Gardasee

Ein Anhänger der DSV-Athletin hatte hingegen etwas an deren Sprung-Künsten auszusetzen: „Schöner Kopfsprung. Nur die Füße hätten zusammen sein müssen“, schrieb er mit einem Augenzwinkern an Weidel. Diese hatte auch ein Video hochgeladen, auf dem sie von einem Vorsprung in den See hechtet und anschließend davonschwimmt. Den Clip hatte sie als „einen perfekten Sommertag“ betitelt – der Gardasee hat es also nicht nur Weidels Fans, sondern auch der Biathletin selbst schwer angetan.

Der Traum-Urlaub dürfte Balsam für die Seele der im österreichischen Kufstein geborenen 27-Jährigen sein. In der vergangenen Saison hatte Weidel bei der Biathlon-WM in Oberhof noch für ein bitteres Drama gesorgt. (wuc)