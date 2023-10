Biathlon-Star lüftet Geheimnis um spezielles TV-Angebot für „The Masked Singer“

Von: Sascha Mehr

Teilen

Biathlon-Weltmeisterin hat ein TV-Angebot enthüllt, das sie bekommen hat. Die Schwedin lehnte es aber ab und lieferte direkt die Begründung.

Stockholm – Die lange, anstrengende Vorbereitung auf die Biathlon-Saison 2023/24 neigt sich dem Ende entgegen, im November fällt der Startschuss im schwedischen Östersund. Dann geht es für die Athletinnen und Athleten auf in der Loipe und am Schießstand wieder um Weltcuppunkte. Die schwedische Biathlon-Nationalmannschaft startet mit einem Heimspiel in den Winter.

Hanna Oeberg Geboren: 2. November 1995 (Alter 27 Jahre), Kiruna Nationalität: Schweden Sportart: Biathlon

Biathlon-Weltcup: Oeberg dachte an Karrierrende

Dann wird auch wieder Hanna Oeberg angreifen, die seit Jahren zur absoluten Weltspitze im Biathlon-Weltcup gehört. Die Schwedin wurde 2018 in Pyeongchang Olympiasiegerin im Einzel und gewann bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking Gold mit der Staffel. Des Weiteren holte die 27-Jährige auch schon drei Weltmeistertitel.

Wie es nach der Karriere weitergeht, weiß Oeberg heute noch nicht. Dabei schien das Karriereende vor wenigen Monaten gar nicht mehr fern zu sein. Kurz vor dem Jahreswechsel zog sie einen Rücktritt in Erwägung, wie sie nun selbst sagte. „Ich war ziemlich frustriert. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass es so viel Spaß macht“, sagte sie in einer SVT-Dokumentation.

Hanna Oeberg (l.) lehnt ein TV-Angebot ab. © hannaaoberg/Instagram

Sie entschied sich aber dazu weiterzumachen mit dem aktiven Biathlon-Sport und im kommenden Winter wieder vorne anzugreifen. In der SVT-Dokumentation erzählt Oeberg ihrer Teamkollegin Linn Persson während der Weltmeisterschaft in Oberhof auch von einem besonderen Angebot, das sie bekommen hatte. Sie sollte bei der schwedischen Ausgabe der TV-Show „The Masked Singer“ mitmachen. Das lehnt sie jedoch ab. „Ich kann nicht singen“, so die 27-Jährige.

Biathlon-Weltcup: Oeberg mit speziellem TV-Angebot

Der leidenschaftlichere Sänger ist offenbar ihr Lebensgefährte Martin Ponsiluoma. „Er ist der Sänger, vielleicht nicht der beste, aber es macht ihm Spaß“, verriet Oeberg im Gespräch mit dem Online-Portal Biathlonworld.com. Die Macht an der Fernbedienung hat übrigens auch Ponsiluoma, der beim gemeinsamen Filmabend aussucht, was geschaut wird. „Wenn ich entscheide, fängt er an, sich mit anderen Dingen zu beschäftigen.“

Die 18 erfolgreichsten deutschen Wintersportler des neuen Jahrtausends Fotostrecke ansehen

Mittlerweile führt das Paar seit fast zwei Jahren eine Beziehung, was nicht immer einfach war. Pikant an der Sache war, dass beide Ex-Partner auch Biathleten und mittlerweile ebenfalls ein Paar sind. (smr)