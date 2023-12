Nach DSV-Feuerwerk: Deutscher Biathlon-Trainer entkommt knapp pikanter Wettschuld

Von: Christian Németh

Der verpasste zweite Platz der DSV-Herren im Sprintrennen in Lenzerheide bewahrte Coach Uros Velepec vor dem Einlösen einer besonderen Wettschuld.

Lenzerheide - Wettschulden sind Ehrenschulden, heißt es - aber manchmal ist man dennoch einfach nur froh, wenn man sich diese nicht aufgebürdet hat. So dürfte es auch dem Biathlon-Trainer der deutschen Nationalmannschaft, Uros Velepec, bei einem regelrechten DSV-Feuerwerk in der Schweiz ergangen sein. Der Übungsleiter kam noch gerade so drumherum, nackt zum Waschcontainer seiner Mannschaft laufen zu müssen.

Uros Velepec Geboren: 17. Mai 1967 in Dolsko (Jugoslawien) Trainerstationen: Slowenien, Ukraine, Deutschland (seit 2023) Olympia-Teilnahmen als Aktiver: 1992 und 1994

Deutscher Biathlon-Trainer umgeht pikante Wettschuld

Ursächlich für die Verschonung Velepecs ist der zweite Platz des norwegischen Biathlon-Stars Johannes Thingnes Bö im Sprintrennen in Lenzerheide. Gleich vier deutsche Biathleten landeten bei dem Wettbewerb unter den Top sechs, wobei Benedikt Doll seinen ersten Weltcupsieg unter Dach und Fach brachte und dessen Teamkollege Philipp Nawrath den Bronzeplatz errang. Auf einem guten vierten Rang lief Philipp Horn anlässlich seines Saisoneinstands ein, Sechster wurde Johannes Kühn.

Uros Velepec verriet nachträglich, dass er mit seinem Team gewettet hatte, dass er bei einem deutschen Dreifacherfolg splitternackt zum Waschcontainer laufen würde. „Ich wollte eigentlich nicht über diese Wette reden. Aber dank Johannes war es nicht nötig“, zeigte sich der Slowene in einem ZDF-Interview erleichtert.

Glück gehabt: DSV-Trainer Uros Velepec musste nach dem Sahnetag seines Teams in der Schweiz nicht nackt zum Waschcontainer laufen. © IMAGO / Eibner

DSV-Herren verballern gute Ausgangslage

Unter Umständen hätte Velepec die Wette mit seinen Schützlingen noch einmal wiederholen sollen, denn nur einen Tag nach dem eindrucksvollen Auftritt im Sprintrennen präsentierten sich die DSV-Herren im Verfolgen in weniger guter Verfassung und verspielten ihre guten Chancen aufs Podest gleich mehrfach. Horn wurde hierbei als bester Deutscher Siebter, Kühn Neunter. Sprint-Sieger Benedikt Doll musste sich derweil mit dem 17. Rang begnügen, während sich Norwegen eindrucksvoll zurückkämpfte und Boe die Führung im Gesamtweltcup übernahm.

Weiter geht es in Lenzerheide bereits am Sonntag. Ab 12:30 Uhr starten die Damen mit dem Massenstart, ab 14:45 Uhr sind dann die Herren gefragt. Erstmals werden in der laufenden Saison Massenstarts ausgetragen. Die Damen laufen 12,5 Kilometer, die Herren 15. (dpa/chnnn)