Biathlon-Traumpaar im Baby-Glück – Denise Herrmann gratuliert

Von: Marius Epp

Ein neuer Komatz ist da: Mama Katharina und Papa David sind hin und weg. © Instagram/katharina.innerhofer

Katharina und David Komatz teilen ihre Leidenschaft, den Biathlonsport. Seit Neuestem teilen sie auch die Freude über ein neu entstandenes Leben.

München – Sie sind das österreichische Biathlon-Traumpaar schlechthin: 2022 gaben sich Katharina und David Komatz das Ja-Wort. Nun geht es Schlag auf Schlag: Nur ein Jahr nach der Hochzeit ist das erste Kind da. Stolz präsentieren die beiden Biathleten ihr „Werk“, den kleinen Fabio, bei Instagram.

Katharina Komatz (ehem. Innerhofer) Geboren: 17. Januar 1991 (Alter 32 Jahre), Zell am See, Österreich Ehepartner: David Komatz Größter Erfolg: Weltcupsieg im Sprint 2014 (Pokljuka) Beruf: Heeressportlerin

Biathlon-Traumpaar Komatz im Baby-Glück

„Wir sind überglücklich und freuen uns, dass du da bist“, begrüßen die beiden ihren Nachwuchs mit einem süßen Foto und bezeichneten das Kind als „unser großes kleines Wunder“. Bereits vor knapp fünf Monaten teilten die Komatz‘ die freudige Nachricht, dass sie ein Baby erwarten. Nun ist es endlich so weit. Unter anderem Denise Herrmann gratulierte den beiden herzlich.

„Es ist fast schon ein bisschen kitschig, denn es ist wie im Film: Erst heiraten, dann Baby kriegen“, sagte Katharina Komatz vor einiger Zeit. Während sie ihre Biathlon-Karriere vorerst pausieren wird, bereitet sich Papa David auf die neue Saison vor.

Noch kein Karriereende für Biathletin Komatz

Ob die 32-Jährige ihre Karriere nach der Babypause fortsetzen wird, ließ sie offen. „Ich muss schauen, wie es nach der Geburt ist, ob das Feuer für Biathlon noch brennt und auch mein Umfeld mitspielt“, sagte sie der österreichischen Krone. In den letzten drei Jahren gelang es ihr nicht mehr, in die Top Ten zu laufen, 2023 wurde sie in den IBU-Cup zurückgestuft und ging sogar bei zwei Langlauf-Rennen an den Start.

Ihr größter Erfolg ist der Sieg im Sprint auf der Pokljuka (2014), wo sie als erste Österreicherin überhaupt ein Weltcup-Rennen gewann – damals noch unter dem Namen Katharina Innerhofer.

Katharina und David Komatz freuen sich über Nachwuchs

Ehemann David Komatz konnte noch keinen Sieg in einem Weltcup-Rennen verbuchen, dafür holte er zwei Silbermedaillen bei Weltmeisterschaften: 2021 mit der Mixed-Staffel auf der Pokljuka und 2023, also erst vor wenigen Monaten, mit der Single-Mixed-Staffel in Oberhof.

Baby-Ekstase gab es Anfang August auch beim erfolgreichsten Wintersport-Paar aller Zeiten. (epp)