Biathletin Vanessa Hinz verkündet Karriereende - ab sofort

Eine vom Schliersee sagt Servus

+ © IMAGO/Harald Deubert Vanessa Hinz vor einem Plakat in Obertilliach, Österreich. © IMAGO/Harald Deubert

Mehrere WM-Goldmedaillen in der Staffel holte die Biathletin Vanessa Hinz, jetzt verkündet die Sportlerin vom Schliersee ihr Karriereende.

Schliersee - Mit 30 Jahren gehen Karrieren zu Ende, müssen es aber nicht. Vanessa Hinz macht dennoch einen Strich unter ihre Karriere. Die Biathletin verkündet mit emotionalen Worte auf Instagram und im DSV-Statement, dass sie Schluss macht. Als Schlierseerin prägte sie den Wintersport mit und holte einige Erfolge mit nach Oberbayern.

Kontiolahti, Hochfilzen, Antholz, Östersund, Pokljuka - all diese Wintersport-Hochburgen verließ Hinz einst mit einer Medaille. In der Staffel war die mittlerweile 30-Jährige, die im März Geburtstag hat, eine Bank und sorgte mitunter für das Edelmetall um den Hals. Drei Goldmedaillen und vier Silberne schleppte sie über die Jahre von Weltmeisterschaften nach Hause. Sechs davon waren Staffel-Erfolge, in Antholz 2020 holte sie im Einzel Silber. Bei den Olympischen Spiele in Peking sorgte sie für ihr vorerst letztes Highlight - der Bronzemedaille in der Staffel.

Biathletin Hinz verkündet ihren Rücktritt

Nun nimmt sie Abschied von der aktiven Biathlon-Laufbahn. Die Oberbayerin, sie wuchs in Schliersee auf, macht Schluss, die Worte dazu sind emotional. „Danke für all die schönen, emotionalen Momente, die du mir geschenkt hast. Für all die wertvollen Freunde, die ich erst durch dich kennenlernen durfte. Danke auch für all die harte Zeit und die Achterbahnfahrt, durch die ich als Mensch gereift und gewachsen bin. Du warst immer meine große Leidenschaft und hast mein Leben bereichert“, verkündet sie ihr Ende, unterlegt mit mehreren Fotos.

Biathlon-Kolleginnen sagen auch Servus: „Es war mir eine Ehre“

„Ich bin dankbar für diese besondere Zeit, doch jetzt freue ich mich auf all die neuen Abenteuer, die auf mich warten. In Liebe Vanessa“, ist der Abschluss ihres Statements. „Schon im Sommer, noch bevor es mit den Verletzungen losging, war für mich klar, dass ich in meine letzte Saison gehe. Mein Körper und mein Kopf haben mir gezeigt, dass mit 31 Jahren Schluss sein soll mit Leistungssport. Ich bin absolut bereit für den nächsten Lebensabschnitt“, heißt es in der offiziellen Mitteilung vom DSV.

Mit Denise Hermann-Wick oder auch der Ex-Biathletin Maren Hammerschmidt, die jüngst Giovane Elber den Sport näher brachte, verbindet sie beispielsweise eine Freundschaft. Mit Hammerschmidt feierte sie Silvester, nun reiht sie sich in eine Riege ehemals erfolgreicher Biathletinnen ein.

„Du hast eine ordentliche Dance-Serie hingelegt! Danke für all die Momente, die du dir und uns gegeben hast. Alles Gute, liebe Vanessa“, schreibt Hermann-Wick, die Hinz noch auf ihren JGA einlud, in den Kommentaren. „Hinzi es war mir eine Ehre an deiner Seite zu trainieren und viele Rennen mit dir zu bestreiten. Willkommen im Rentnerleben, ich verspreche dir, es hat einiges zu bieten! Alles, alles Liebe für den neuen Abschnitt!“, meint Hammerschmidt. Auch Franzi Preuß oder Dorothea Wierer lassen ihre Grüße da, ebenso wie Karolin Horchler, eine ehemalige Biathletin, die jetzt Hebammenwissenschaft studiert.

Vom 8. bis 19. Februar finden die Biathlon-Weltmeisterschaften in Oberhof statt, wir als Ippen-Netzwerk halten Sie auf dem Laufenden. (ank)