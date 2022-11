Biathlon-Weltcup 2022/23: Zeitplan, Termine und Disziplinen im Überblick

Benedikt Doll führt das Aufgebot der deutschen Herren im Biathlon-Weltcup 2022/23 an. Alle Termine im Überblick. © Roman Koksarov/AP/dpa

Der Biathlon-Weltcup 2022/23 wird von November bis März ausgetragen. Hier finden Sie den Zeitplan mit allen Terminen, Austragungsorten und Disziplinen.

Kontiolahti - Nach acht Monaten Vorbereitung starten die Biathleten Ende November in die neue Saison. Der Auftakt des Biathlon-Weltcups 2022/23 findet in Kontiolahti (Finnland) statt. Bis Mitte März wird an neun verschiedenen Orten um Siege, Podien und Punkte gekämpft. Höhepunkt ist die Biathlon-WM in Oberhof vom 8. bis 19. Februar. Die dort erzielten Resultate haben jedoch keinen Einfluss auf die Weltcup-Wertungen.

Das deutsche Aufgebot im Biathlon-Weltcup 2022/23 (offiziell: BMW IBU World Cup Biathlon) wird bei den Frauen von Denise Herrmann-Wick, die nach ihrer Hochzeit mit dem ehemaligen Langläufer Thomas Wick nun einen Doppelnamen trägt, und Franziska Preuß angeführt. Bei den Männern ruhen die Hoffnungen nach dem Karriereende von Erik Lesser, der inzwischen als Biathlon-Experte der ARD arbeitet, auf Benedikt Doll.

Im Kampf um den Gesamtweltcup sind die deutschen Athleten aber nur Außenseiter. Die Favoriten kommen aus Norwegen, Schweden und Frankreich. Bei den Frauen könnte sich die Schwedin Elvira Öberg (Zweite im Gesamtweltcup 2021/22) die große Kristallkugel sichern. Für Vorjahressiegerin Marte Olsbu Røiseland aus Norwegen sieht es dagegen nicht so gut aus, da sie den Saisonauftakt verpassen und somit wichtige Punkte im Kampf um den Gesamtweltcup verlieren wird. Streichergebnisse wie in den vergangenen Jahren gibt es im Biathlon-Weltcup 2022/23 nicht mehr.

Bei den Männern sind die Blicke auf Titelverteidiger Quentin Fillon Maillet aus Frankreich gerichtet. Zu seinen größten Konkurrenten zählen die Norweger Johannes Thingnes Boe und Sturla Holm Laegreid sowie der Schwede Sebastian Samuelsson.

Biathlon-Weltcup 2022/23: Das sind die Disziplinen

Wie in den vergangenen Jahren gibt es auch in dieser Saison sieben verschiedene Disziplinen. Neu beschlossen wurde dagegen die Punkteverteilung für die ersten sechs eines Rennens. Der Sieger erhält 90 Zähler, der Zweitplatzierte 75, der Dritte 60. Die weitere Staffelung: 50 Punkte für Platz 4, 45 Punkte für Rang 5 und 40 Punkte für Platz 6.

Sprint (10 Kilometer Männer, 7,5 Kilometer Frauen)

Verfolgung (12,5 Kilometer Männer, 10 Kilometer Frauen)

Massenstart (15 Kilometer Männer, 12,5 Kilometer Frauen)

Einzel (20 Kilometer Männer, 15 Kilometer Frauen)

Staffel (4x7,5 Kilometer Männer, 4x6 Kilometer Frauen)

Mixed Staffel

Single Mixed Staffel

In welchen Ländern findet der Biathlon-Weltcup 2022/23 statt?

Die Veranstaltungen des Weltcups 2022/23 finden in neun verschiedenen Ländern statt. Zum Auftakt geht es nach Finnland. Die Saison endet Mitte März in Norwegen.

Finnland (29. November bis 4. Dezember 2022)

Österreich (8. bis 11. Dezember 2022)

Frankreich (15. bis 18. Dezember 2022)

Slowenien (5. bis 8. Januar 2023)

Deutschland (11. bis 15. Januar 2023)

Italien (19. bis 22. Januar 2023)

Tschechien (2. bis 5. März 2023)

Schweden (9. bis 12. März 2023)

Norwegen (16. bis 19. März 2023)

Start des Biathlon-Weltcups 2022/23 in Finnland

Am 29. November 2022 beginnt der Biathlon-Weltcup im finnischen Kontiolahti. Los geht es mit den Einzel der Männer am Dienstag, gefolgt vom Einzel der Frauen am Mittwoch. Anschließend stehen noch die Staffel-, Sprint- und Verfolgungsrennen an. Am Freitag ist Pause.

Biathlon-Weltcup in Kontiolahti (Finnland) Disziplinen Dienstag, 29.11.2022, 13.15 Uhr 20 Kilometer Einzel Männer Mittwoch, 30.11.2022, 13.15 Uhr 15 Kilometer Einzel Frauen Donnerstag, 01.12.2022, 11.00 Uhr 4x7,5 Kilometer Staffel Männer Donnerstag, 01.12.2022, 13.35 Uhr 4x6 Kilometer Staffel Frauen Samstag, 03.12.2022, 10.45 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Samstag, 03.12.2022, 13.45 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Sonntag, 04.12.2022, 12.15 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer Sonntag, 04.12.2022, 14.15 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen

Termine Biathlon-Weltcup 2022/23: Von Finnland nach Österreich

Nach dem Saisonstart in Finnland stehen nur drei freie Tage im Kalender bis es in Österreich auf der Loipe und am Schießstand weiter geht. In Hochfilzen werden an vier Tagen insgesamt sechs Wettkämpfe ausgetragen.

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen (Österreich) Disziplinen Donnerstag, 08.12.2022, 14.10 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Freitag, 09.12.2022, 13.45 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Samstag, 10.12.2022, 11.30 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen Samstag, 10.12.2022, 13.40 Uhr 4x7,5 Kilometer Staffel Männer Sonntag, 11.12.2022, 11.30 Uhr 4x6 Kilometer Staffel Frauen Sonntag, 11.12.2022, 14.15 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer

Biathlon-Weltcup 2022/23 in Frankreich: Saison-Premiere für Massenstart

Nur eine Woche nach dem Weltcup in Hochfilzen geht es im französischen Annecy-Le Grand Bornand zur Sache. Hier stehen bei den Frauen und Männern jeweils drei Rennen an, darunter zum ersten Mal in der Saison der Massenstart. Dieser findet am Sonntag statt.

Biathlon-Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand (Frankreich) Disziplinen Donnerstag, 15.12.2022, 14.10 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Freitag, 16.12.2022, 14.15 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Samstag, 17.12.2022, 12.10 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer Samstag, 17.12.2022, 14,15 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen Sonntag, 18.12.2022, 12.10 Uhr 15 Kilometer Massenstart Männer Sonntag, 18.12.2022, 14.15 Uhr 12,5 Kilometer Massenstart Frauen

Termine Biathlon-Weltcup 2022/23: Nach zweieinhalb Wochen Pause geht es in Slowenien weiter

Nach Frankreich verabschieden sich die Athleten in eine zweieinhalb-wöchige Wettkampfpause über Weihnachten und Neujahr. Gut erholt gilt es dann im slowenischen Pokljuka wieder Bestleistungen abzurufen. Im Zeitplan stehen neben dem Sprint und der Verfolgung auch die Single Mixed Staffel sowie Mixed Staffel.

Biathlon-Weltcup in Pokljuka (Slowenien) Disziplinen Donnerstag, 05.01.2023, 14.20 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Freitag, 06.01.2023, 14.20 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Samstag, 07.01.2023, 11.30 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen Samstag, 07.01.2023, 14.45 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer Sonntag, 08.01.2023, 11.45 Uhr Single Mixed Staffel (Männer + Frauen) Sonntag, 08.01.2023, 14.25 Uhr Mixed Staffel (Männer + Frauen)

Biathlon-Weltcup 2022/23 in Deutschland: Termine und Uhrzeiten im Überblick

Nächster Austragungsort des Biathlon-Weltcups ist Deutschland, genauer gesagt die Chiemgau Arena im bayerischen Ruhpolding. Hier kommen Fans bei sechs Wettkämpfen an fünf Tagen voll auf ihre Kosten.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (Deutschland) Disziplinen Mittwoch, 11.01.2023, 14.10 Uhr 20 Kilometer Einzel Männer Donnerstag, 12.01.2023, 14.10 Uhr 15 Kilometer Einzel Frauen Freitag, 13.01.2023, 14.25 Uhr 4x7,5 Kilometer Staffel Männer Samstag, 14.01.2023, 14.25 Uhr 4x6 Kilometer Staffel Frauen Sonntag, 15.01.2023, 12.30 Uhr 15 Kilometer Massenstart Männer Sonntag, 15.01.2023, 14.45 Uhr 12,5 Kilometer Massenstart Frauen

Termine Biathlon-Weltcup 2022/23: WM-Generalprobe in Italien

Schon in der darauffolgenden Woche hat die IBU (International Biathlon Union) sechs weitere Rennen geplant und zwar im italienischen Antholz. Es stehen an: Sprint-, Verfolgungs- und Staffelrennen. Nach diesem Weltcup folgt die Biathlon-WM in Oberhof.

Biathlon-Weltcup in Antholz (Italien) Disziplinen Donnerstag, 19.01.2023, 14.30 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Freitag, 20.01.2023, 14.30 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Samstag, 21.01.2023, 13.00 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen Samstag, 21.01.2023, 15.00 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer Sonntag, 22.01.2023, 11.45 Uhr 4x6 Kilometer Staffel Frauen Sonntag, 22.01.2023, 14.30 Uhr 4x7,5 Kilometer Staffel Männer

Biathlon-WM 2023 in Oberhof: Termine und Zeitplan - kein Einfluss auf Weltcup

Vom 8. bis 19. Februar 2023 finden in Oberhof (Thüringen) die 53. Biathlon-Weltmeisterschaften statt, die nicht mehr Teil des Weltcups sind. In der letzten Saison wurde aufgrund der Olympischen Winterspiele noch auf eine WM-Austragung verzichtet.

Biathlon-WM in Oberhof (Deutschland) Disziplinen Mittwoch, 08.02.2023, 14.45 Uhr Mixed Staffel (Männer + Frauen) Freitag, 10.02.2023, 14.30 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Samstag, 11.02.2023, 14.30 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Sonntag, 12.02.2023, 13.25 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen Sonntag, 12.02.2023, 15.30 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer Dienstag, 14.02.2023, 14.30 Uhr 20 Kilometer Einzel Männer Mittwoch, 15.02.2023, 14.30 Uhr 15 Kilometer Einzel Frauen Donnerstag, 16.02.2023, 15.10 Uhr Single Mixed Staffel (Männer + Frauen) Samstag, 18.02.2023, 11.45 Uhr 4x7,5 Kilometer Staffel Männer Samstag, 18.02.2023, 15.00 Uhr 4x6 Kilometer Staffel Frauen Sonntag, 19.02.2023, 12.30 Uhr 15 Kilometer Massenstart Männer Sonntag, 19.02.2023, 15.15 Uhr 12,5 Kilometer Massenstart Frauen

Termine Biathlon-Weltcup 2022/23: Nové Město in Tschechien nächster Austragungsort

Die Biathlon-WM 2023 ist Geschichte, es folgt der Weltcup in Nové Město (Tschechien). Hier stehen neben den Sprint- und Verfolgungs-Rennen der Männer und Frauen auch die Mixed Staffel sowie die Single Mixed Staffel im Zeitplan.

Biathlon-Weltcup in Nové Město na Moravě (Tschechien) Disziplinen Donnerstag, 02.03.2023, 16.10 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Freitag, 03.03.2023, 16.10 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Samstag, 04.03.2023, 13.50 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer Samstag, 04.03.2023, 15.45 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen Sonntag, 05.03.2023, 11.30 Uhr Mixed Staffel (Männer + Frauen) Sonntag, 05.03.2023, 15.15 Uhr Single Mixed Staffel (Männer + Frauen)

Biathlon-Weltcup 2022/23 neigt sich dem Ende zu: Termine und Wettkämpfe in Östersund

Vor dem Saisonfinale in Norwegen trifft sich der Biathlon-Tross noch in Östersund (Schweden). Dort werden die Athletinnen und Athleten zum letzten Mal in der Saison 2022/23 im Einzel und in der Staffel an den Start gehen.

Biathlon-Weltcup in Östersund (Schweden) Disziplinen Donnerstag, 09.03.2023, 13.15 Uhr 15 Kilometer Einzel Frauen Donnerstag, 09.03.2023, 16.20 Uhr 20 Kilometer Einzel Männer Samstag, 11.03.2023, 14.00 Uhr 4x6 Kilometer Staffel Frauen Samstag, 11.03.2023, 16.30 Uhr 4x7,5 Kilometer Staffel Männer Sonntag, 12.03.2023, 13.00 Uhr 12,5 Kilometer Massenstart Frauen Sonntag, 12.03.2023, 16.00 Uhr 15 Kilometer Massenstart Männer

Termine Biathlon-Weltcup 2022/23: Saisonfinale in Norwegen

Am 19. März endet der Biathlon-Weltcup 2022/23 mit den Massenstart-Rennen der Männer und Frauen in Oslo-Holmenkollen. In den Tagen zuvor finden noch vier weitere Wettkämpfe statt.

Biathlon-Weltcup in Oslo-Holmenkollen (Norwegen) Disziplinen Donnerstag, 16.03.2023, 15.15 Uhr 10 Kilometer Sprint Männer Freitag, 17.03.2023, 15.20 Uhr 7,5 Kilometer Sprint Frauen Samstag, 18.03.2023, 12.45 Uhr 12,5 Kilometer Verfolgung Männer Samstag, 18.03.2023, 15.10 Uhr 10 Kilometer Verfolgung Frauen Sonntag, 19.03.2023, 12.50 Uhr 15 Kilometer Massenstart Männer Sonntag, 19.03.2023, 15.10 Uhr 12,5 Kilometer Massenstart Frauen

Nach der Saison stellt sich die Frage: Wann startet der Biathlon-Weltcup 2023/24? Wie bereits in diesem Jahr ist mit einem Auftakt Ende November zu rechnen. (sk)