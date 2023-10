Biathlon-Weltcup 2023/24: Termine, Zeitplan und Disziplinen im Überblick

Von: Korbinian Kothny, Marcel Schwenk

Topfavorit auf den Gesamtsieg im Biathlon-Weltcup in der anstehenden Saison: der Norweger Johannes Thingnes Bö. © IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Matthiesen

Von Schweden bis Kanada: Der Biathlon-Weltcup 2023/24 führt die Athleten durch acht Länder. Wer kann sich in den neuen Disziplinen durchsetzen und den Titel holen?

Östersund – Die Vorfreude der Wintersport-Enthusiasten ist vorbei. Die Saison 2023/24 steht bereit und damit auch der Biathlon-Weltcup. In acht verschiedenen Ländern werden die Sportlerinnen und Sportler auf der Loipe und am Schießstand um die begehrten Kristallkugeln ringen.

Biathlon-Weltcup 2023/24: Können Bö und Simon ihre Titel behaupten?

Im letzten Jahr holte sich der Norweger Johannes Thingnes Bö den Gesamtweltcup bei den Männern, während Benedikt Doll als bester Deutscher den vierten Platz belegte. Bei den Frauen siegte Julia Simon (Frankreich) vor der Italienerin Dorothea Wierer, während Denise Herrmann-Wick schließlich den vierten Platz einnahm.

Wie bereits in der Saison 2022/23 werden auch in der kommenden Saison die Ergebnisse der Weltmeisterschaften nicht in die Weltcup-Wertung einbezogen. Zudem hat der Internationale Biathlon-Verband (IBU) ein Verbot erlassen, das die Verwendung von Fluor-Wachsen zur Präparation der Ski untersagt, da diese biologisch schwer abbaubar sind.

Biathlon-Weltcup 2023/24: Diese Disziplinen stehen für Männer und Frauen an

In der Saison 2023/24 stehen insgesamt sieben verschiedene Disziplinen auf dem Programm, darunter drei Teamdisziplinen. Wie üblich sind die zu absolvierenden Distanzen bei den Frauen etwas kürzer als bei den Männern. Eine Besonderheit gibt es bei den Einzelrennen in Antholz, bei denen die Männer nur 15 und die Frauen nur 12,5 Kilometer und somit fünf beziehungsweise 2,5 Kilometer weniger als an den anderen Orten zurücklegen müssen.

Sprint (Männer: 10 Kilometer, Frauen: 7,5 Kilometer)

Verfolgung (Männer: 12,5 Kilometer, Frauen: 10 Kilometer)

Einzel (Männer: 20 Kilometer, Frauen: 15 Kilometer)

Massenstart (Männer: 15 Kilometer, Frauen: 12,5 Kilometer)

Staffel (Männer: 4x7,5 Kilometer, Frauen: 4x6 Kilometer)

Mixed Staffel

Single Mixed Staffel

Auch die Punkteverteilung ist von großer Bedeutung, insbesondere für die favorisierten Sportlerinnen und Sportler. So sieht die Verteilung für die ersten zehn Plätze aus.

Platzierung Punkte 1. Platz 90 2. Platz 75 3. Platz 60 4. Platz 50 5. Platz 45 6. Platz 40 7. Platz 36 8. Platz 34 9. Platz 32 10. Platz 31

Biathlon-Weltcup 2023/24: Beginn in Schweden, Finale in Kanada – alle Termine

Die Biathlon-Saison 2023/24 startet in Östersund (Schweden). Vom 25. November bis zum 3. Dezember finden dort die ersten Wettkämpfe statt. Rund vier Monate später endet die Saison im kanadischen Canmore. Alle Termine im Überblick.

Datum Ort Land 25.11. – 3.12.2023 Östersund Schweden 08.12. – 10.12.2023 Hochfilzen Österreich 14.12. – 17.12.2024 Lenzerheide Schweiz 04.01 – 07.01.2024 Oberhof Deutschland 10.01. – 14.01.2024 Ruhpolding Deutschland 18.01 – 21.01.2024 Antholz Italien 07.02 – 18.02.2024 Nove Mesto (Weltmeisterschaften) Tschechien 29.02 – 03.03.2024 Oslo Norwegen 08.03. – 10.03. 2024 Soldier Hollow USA 14.03. – 17.03.2024 Canmore Kanada

Biathlon-Weltcup 2023/24: Östersund eröffnet die Saison

Die erste Weltcup-Station führt die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach Schweden. In Östersund werden vom 25. November bis zum 3. Dezember die ersten Punkte vergeben. Den Anfang macht die Single Mixed Staffel, den Abschluss bilden die Verfolgungsrennen.

Biathlon-Weltcup in Östersund (Schweden) Disziplin Samstag, 25. November 2023, 12.30 Uhr Single Mixed Staffel Samstag, 25. November 2023, 14.50 Uhr Mixed Staffel Sonntag, 26. November 2023, 11.20 Uhr Einzel der Frauen (15 km) Sonntag, 26. November 2023, 14.30 Uhr Einzel der Männer (20 km) Mittwoch, 29. November 2023, 15.20 Uhr Staffel der Frauen (4x6 km) Donnerstag, 30. November 2023, 15.20 Uhr Staffel der Männer (4x7,5 km) Freitag, 1. Dezember 2023, 14.45 Uhr Sprint der Frauen (7,5 km) Samstag, 2. Dezember 2023, 14.45 Uhr Sprint der Männer (10 km) Sonntag, 3. Dezember 2023, 14 Uhr Verfolgung der Frauen (10 km) Sonntag, 3. Dezember 2023, 16 Uhr Verfolgung der Männer (15 km)

Biathlon-Weltcup 2023/24, Termine: Von Östersund nach Österreich

Nach einer fünftägigen Pause geht es für die Biathlon-Elite im österreichischen Hochfilzen weiter. Dort stehen neben Sprint und Verfolgung erneut Staffelrennen auf dem Programm.

Biathlon-Weltcup in Hochfilzen (Österreich) Disziplin Freitag, 8. Dezember 2023, 11.30 Uhr Sprint der Männer (10 km) Freitag, 8. Dezember 2023, 14.25 Uhr Sprint der Frauen (7,5 km) Samstag, 9. Dezember 2023, 12.15 Uhr Verfolgung der Männer (12,5 km) Samstag, 9. Dezember 2023, 14.45 Uhr Verfolgung der Frauen (10 km) Sonntag, 10. Dezember 2023, 11.30 Uhr Staffel der Männer (4x7,5 km) Sonntag, 10. Dezember 2023, 14.15 Uhr Staffel der Frauen (4x6 km)

Biathlon-Saison 2023/24: Lenzerheide feiert Premiere im Weltcup

Erstmals werden in der Roland Arena in Lantsch/Lenz Weltcup-Rennen im Biathlon ausgetragen. Neben Sprint und Verfolgung finden in der Schweiz vom 14. bis 17. Dezember auch die ersten Massenstarts der Saison statt.

Biathlon-Weltcup in Lenzerheide (Schweiz) Disziplin Donnerstag, 14. Dezember 2023, 14.15 Uhr Sprint der Frauen (7,5 km) Freitag, 15. Dezember 2023, 14.15 Uhr Sprint der Männer (10 km) Samstag, 16. Dezember 2023, 12.30 Uhr Verfolgung der Frauen (10 km) Samstag, 16. Dezember 2023, 14.30 Uhr Verfolgung der Männer (12,5 km) Sonntag, 17. Dezember 2023, 12.30 Uhr Massenstart der Frauen (12,5 km) Sonntag, 17. Dezember 2023, 14.45 Uhr Massenstart der Männer (15 km)

Biathlon-Termine 2023/24: Weltcup startet 2024 in Oberhof

Nach den Weltcup-Rennen in der Schweiz folgt zunächst eine knapp dreiwöchige Pause. Die ersten Wettkämpfe im Jahr 2024 finden dann ab dem 4. Januar im deutschen Oberhof statt.

Biathlon-Weltcup in Oberhof (Deutschland) Disziplin Donnerstag, 4. Januar 2024, 14.20 Uhr Sprint der Männer (10 km) Freitag, 5. Januar 2024, 14.25 Uhr Sprint der Frauen (7,5 km) Samstag, 6. Januar 2024, 12.25 Uhr Verfolgung der Männer (12,5 km) Samstag, 6. Januar 2024, 14.40 Uhr Verfolgung der Frauen (10 km) Sonntag, 7. Januar 2024, 11.30 Uhr Staffel der Männer (4x7,5 km) Sonntag, 7. Januar 2024, 14.25 Uhr Staffel der Frauen (4x6 km)

Biathlon-Weltcup 2023/24: Von Oberhof nach Ruhpolding

Von Thüringen aus geht es rund 460 Kilometer weiter nach Ruhpolding an der deutsch-österreichischen Grenze. An vier Wettkampftagen stehen Sprint, Verfolgung und Staffel auf dem Programm.

Biathlon-Weltcup in Ruhpolding (Deutschland) Disziplin Mittwoch, 10. Januar 2024, 14.30 Uhr Staffel der Frauen (4x6 km) Donnerstag, 11. Januar 2024, 14.30 Uhr Staffel der Männer (4x7,5 km) Freitag, 12. Januar 2024, 14.30 Uhr Sprint der Frauen (7,5 km) Samstag, 13. Januar 2024, 14.30 Uhr Sprint der Männer (10 km) Sonntag, 10. Januar 2024, 12.30 Uhr Verfolgung der Frauen (10 km) Sonntag, 10. Januar 2024, 14.45 Uhr Verfolgung der Männer (12,5 km)

Termine der Biathlon-Saison 2023/24: Weltcup macht erneut Halt in Antholz

Eine der traditionsreichsten Biathlon-Arenen befindet sich im italienischen Antholz. Vom 18. bis 21. Januar finden verkürzte Einzel, Mixed Staffeln und die zweiten Massenstarts der Saison statt.

Biathlon-Weltcup in Antholz (Italien) Disziplin Donnerstag, 18. Januar 2024, 14.20 Uhr Kurzes Einzel der Männer (15 km) Freitag, 19. Januar 2024, 14.20 Uhr Kurzes Einzel der Frauen (12,5 km) Samstag, 20. Januar 2024, 12.55 Uhr Single Mixed Staffel Samstag, 20. Januar 2024, 14.45 Uhr Mixed Staffel Sonntag, 21. Januar 2024, 12.30 Uhr Massenstart der Männer (15 km) Sonntag, 21. Januar 2024, 14.45 Uhr Massenstart der Frauen (12,5 km)

Biathlon-Weltcup 2023/24: Nach Antholz folgen die Weltmeisterschaften in Nove Mesto

Wie schon zum Jahreswechsel erwartet die Biathletinnen und Biathleten eine knapp dreiwöchige Pause, bevor es nach Tschechien geht. In Nove Mesto werden dann vom 7. bis 18. Februar die Weltmeisterschaften ausgetragen, deren Ergebnisse keinen Einfluss auf die Weltcup-Wertung haben.

Biathlon-Weltmeisterschaften in Nove Mesto (Tschechien) Disziplin Mittwoch, 7. Februar 2024, 17.20 Uhr Mixed Staffel Freitag, 9. Februar 2024, 17.20 Uhr Sprint der Frauen (7,5 km) Samstag, 10. Februar 2024, 17.05 Uhr Sprint der Männer (10 km) Sonntag, 11. Februar 2024, 14.30 Uhr Verfolgung der Frauen (10 km) Sonntag, 11. Februar 2024, 17.05 Uhr Verfolgung der Männer (12,5 km) Dienstag, 13. Februar 2024, 17.10 Uhr Einzel der Frauen (15 km) Mittwoch, 14. Februar 2024, 17.20 Uhr Einzel der Männer (20 km) Donnerstag, 15. Februar 2024, 18 Uhr Single Mixed Staffel Samstag, 17. Februar 2024, 13.45 Uhr Staffel der Frauen (4x6 km) Samstag, 17. Februar 2024, 16.30 Uhr Staffel der Männer (4x 7,5 km) Sonntag, 18. Februar 2024, 14.15 Uhr Massenstart der Frauen (12,5 km) Sonntag, 18. Februar 2024, 16.30 Uhr Massenstart der Männer (15 km)

Biathlon-Termine im Weltcup 2023/24: Nach der WM geht es zum Holmenkollen

Elf Tage nach den Massenstart-Rennen bei der Biathlon-WM finden die letzten Wettbewerbe in Europa statt. Vom 29. Februar bis zum 3. März stehen für das norwegische Team die Heimspiele am Holmenkollen in Oslo an.

Biathlon-Weltcup in Oslo (Norwegen) Disziplin Donnerstag, 29. Februar 2024, 14.15 Uhr Einzel der Frauen (15 km) Freitag, 1. März 2024, 14.15 Uhr Einzel der Männer (20 km) Samstag, 2. März 2024, 13.20 Uhr Massenstart der Frauen (12,5 km) Samstag, 2. März 2024, 15.20 Uhr Massenstart der Männer (15 km) Sonntag, 3. März 2024, 12.45 Uhr Single Mixed Staffel Sonntag, 3. März 2024, 14.45 Uhr Mixed Staffel

Biathlon-Weltcup 2023/24: Rückkehr nach Soldier Hollow in den USA

Während in der vergangenen Saison ausschließlich in Europa Rennen ausgetragen wurden, kehrt der Weltcup in dieser Saison wieder nach Übersee zurück. In Soldier Hollow im US-Bundesstaat Utah geht es neben dem Sprint auch um die finalen Punkte in den Staffelwertungen.

Biathlon-Weltcup in Soldier Hollow (USA) Disziplin Freitag, 8. März 2024, 20.25 Uhr Staffel der Männer (4x7,5 km) Freitag, 8. März 2024, 23 Uhr Sprint der Frauen (7,5 km) Samstag, 9. März 2024, 20.25 Uhr Staffel der Frauen (4x6 km) Samstag, 9. März 2024, 23 Uhr Sprint der Männer (10 km) Sonntag, 10. März 2024, 17 Uhr Verfolgung der Frauen (10 km) Sonntag, 10. März 2024, 18.50 Uhr Verfolgung der Männer (12,5 km)

Biathlon-Termine im Weltcup 2023/24: Saisonfinale im kanadischen Canmore

Das große Saisonfinale findet schließlich vom 14. bis 17. März 2024 in Canmore (Kanada) statt. Sowohl im Sprint als auch in der Verfolgung und im Massenstart werden die abschließenden Rennen ausgetragen.

Biathlon-Weltcup in Canmore (Kanada) Disziplin Donnerstag, 14. März 2024, 17.40 Uhr Sprint der Frauen (7,5 km) Freitag, 15. März 2024, 17.40 Uhr Sprint der Männer (10 km) Samstag, 16. März 2024, 18.10 Uhr Verfolgung der Frauen (10 km) Samstag, 16. März 2024, 22.10 Uhr Verfolgung der Männer (12,5 km) Sonntag, 17. März 2024, 18.10 Uhr Massenstart der Frauen (12,5 km) Sonntag, 17. März 2024, 22.20 Uhr Massenstart der Männer (15 km)

Neben den Gewinnerinnen und Gewinnern des Gesamtweltcups werden auch die Sportlerinnen und Sportler geehrt, die eine der Disziplinen gewonnen haben. Dafür gibt es dann die kleine Kristallkugel. Zudem fließen alle Platzierungen auch in die Nationenwertung ein. Die Biathlon-Saison 2024/25 wird dann voraussichtlich wieder Ende November beginnen. (masc)

