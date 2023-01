Nächste deutsche Biathlon-Enttäuschung: Italienerin gewinnt vor Französinnen in Ruhpolding

Von: Antonio José Riether

Die Italienerin Lisa Vittozzi bejubelt ihren starken Durchgang ohne jeglichen Schießfehler. © Christof Stache/AFP

Am Donnerstag verpassten die deutschen Biathletinnen im Einzelrennen erneut das Podium. Die Italienerin Lisa Vittozzi überzeugte und holte Platz eins in Ruhpolding.

Biathlon-Weltcup 2022/2023: In Ruhpolding stand das 15 km-Einzelrennen der Frauen an.

an. Die DSV-Biathletinnen landeten weit hinten. Vanessa Voigt ging als beste Deutsche als Elfte ins Ziel.

Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick wurde lediglich 15., die Italienerin Lisa Vittozzi holte den Sieg.

+++ Das war‘s! Nun sind alle Biathletinnen im Ziel, die Italienerin Lisa Vittozzi gewinnt das Einzelrennen über 15 Kilometer souverän. Die Zweitplatzierte Lou Jeanmonnot kam ganze 39 Sekunden hinter der Erstplatzierten ins Ziel, Dritte wurde ihre Landsfrau Julia Simon. Beste Deutsche ist Vanessa Voigt, die auf Rang elf landete. Damit ist keine DSV-Starterin in den Top Ten +++

+++ Die letzte deutsche Starterin Janina Hettich-Walz verpasst die letzte Zielscheibe im letzten von vier Schießen, sie läuft daraufhin als 25. ins Ziel. +++

Biathlon in Ruhpolding: Damen-Einzel - Endstand Ziellinie

Name Zeit bzw. Rückstand Fehler 1. Lisa Vittozzi (ITA) 32:50.4 0 2. Lou Jeanmonnot (FRA) +39.0 0 3. Julia Simon (FRA) +45.2 1 4. Dorothea Wierer (ITA) +1:09.7 1 5. Hanna Öberg (SWE) +1:10.9 1 ... 11. Vanessa Voigt +2:10.70m 1 15. Denise Herrmann-Wick +2:43.80m 3 26. Janina Hettich-Walz +3:50.00m 2 33. Sophia Schneider +4:39.80m 3 35. Juliane Frühwirt +4:48.00m 2 37. Anna Weidel +4:54.90m 3

+++ Juliane Frühwirt fährt ins Ziel, sie reiht sich auf Platz 31 ein. Aktuell liegt Vanessa Voigt als beste Deutsche auf Platz zwölf, Herrmann-Wick steht auf Rang 15. Sophia Schneider belegt derzeit den 29. Platz, Anna Weidel steht auf 33. +++

+++ Sophia Schneider kommt fehlerfrei durch das letzte Schießen. Juliane Frühwirt macht es ihr nach, mit zwei Fehlern aus vier Schießen läuft sie nun in Richtung Ziellinie. Die letzte DSV-Starterin Janina Hettich-Walz zeigt ebenfalls Nervenstärke, am dritten Schießstand bleibt sie fehlerlos. +++

+++ Die Französin Lou Jeanmonnot zeigt ein starkes Rennen, sie geht mit sechs Sekunden Vorsprung vor ihrer Teamkollegin Julia Simon ins Ziel und ist vorerst Zweite. Auch sie leistete sich keinen einzigen Fehler. +++

Biathlon in Ruhpolding: Italienerin Lisa Vittozzi führt im Damen-Einzel

+++ Denise Herrmann-Wick ist aktuell Zwölfte, auch Vanessa Voigt fährt über die Ziellinie und reiht sich vorerst auf Platz neun ein. +++

+++ Die Italienerin Lisa Vittozzi geht mit einem Vorsprung von 45 Sekunden vor Julia Simon ohne Fehler ins Ziel. Parallel leistet sich Sophia Schneider einen Fehler beim dritten Schießen, kurz danach geht es Juliane Frühwirt genauso. Auch sie verschießt einmal beim dritten Stopp. +++

+++ Die beiden DSV-Biathletinnen Juliane Frühwirt und Anna Weidel begehen jeweils Fehler beim Schießen, Frühwirt misslingt im zweiten Schießen ein Versuch, Weidel trifft beim letzten Schießen eine Scheibe aus. +++

Biathlon in Ruhpolding: Damen-Einzel - Zwischenstand nach 4 von 4 Schießen

Name Zeit bzw. Rückstand Fehler 1. Lisa Vittozzi (ITA) 32:50.4 0 2. Lou Jeanmonnot (FRA) +31.7 0 2. Julia Simon (FRA) +48.7 1 3. Hanna Öberg (SWE) +1:01.1 1 4. Dorothea Wierer (ITA) +1:02.8 1

+++ Denise Herrmann-Wick kommt zum letzten Schießen und trifft nur viermal, auch im zweiten und dritten Schießen leistete sie sich bisher jeweils einen Fehlschuss. +++

Biathlon in Ruhpolding: Damen-Einzel - Zwischenstand nach 3 von 4 Schießen

Name Zeit bzw. Rückstand Fehler 1. Julia Simon (FRA) 24:26.7 0 2. Lisa Vittozzi (ITA) +11.6 0 3. Dorothea Wierer (ITA) +13.1 0 4. Lou Jeanmonnot (FRA) +33.6 0 5. Ingrid Tandrevold (NOR) +35.8 0

+++ Die vierte deutsche Starterin Sophia Schneider kommt zum ersten Schießstand und kommt ebenfalls fehlerfei durch, zuvor hatte sie 17 Sekunden Rückstand. +++

+++ Dorothea Wierer zeigt beim dritten Schießen einen starken fehlerfreien Durchgang und geht mit einem großen Vorsprung in Führung. Ihre Landsfrau Lisa Vittozzi macht es ihr bei ihrem zweiten Schießen nach. Elvira Öberg begeht beim zweiten Schießen ihren ersten Fehler. +++

Biathlon in Ruhpolding: Damen-Einzel - Zwischenstand nach 2 von 4 Schießen

Name Zeit bzw. Rückstand Fehler 1. Julia Simon (FRA) 16:16.6 0 2. Chloe Chevalier (FRA) +5.5 0 3. Marte Olsbu Roiseland (NOR) +10.5 0 4. Dorothea Wierer (ITA) +10.7 0 5. Lisa Vittozzi (ITA) +13.5 0

+++ Anna Weidel trifft liegend ebenfalls alle fünf, parallel muss Herrmann-Wick beim zweiten Schießen ihre erste Strafminute hinnehmen. Die 34-Jährige verschießt einmal. +++

Biathlon in Ruhpolding: Damen-Einzel - Zwischenstand nach 1 von 4 Schießen

Name Zeit bzw. Rückstand Fehler 1. Denise Herrmann-Wick 8:08.2 0 2. Elvira Öberg (SWE) +0.4 0 3. Ragnhild Femsteinevik (NOR) +1.4 0 4. Julia Simon (FRA) +2.5 0 5. Chloe Chevalier (FRA) +2.9 0

+++ Favoritin Julia Simon trifft alle fünf Scheiben, kurz darauf ist Denise Herrmann-Wick an der Reihe. Die Sächsin trifft liegend ebenfalls alle fünf und bleibt fehlerlos. +++

+++ Nun ist Denise Herrmann-Wick auf der Loipe. Julia Simon, die in Pokljuka Dritte wurde, ist kurz vor ihr gestartet. Am Schießstand ist bisher noch nichts los, das wird sich in Kürze ändern. +++

+++ Mit Marketa Davidova ist eine der Favoritinnen bereits auf der Strecke, auch Dorothea Wierer ist nun gestartet. +++

+++ Das Rennen läuft! Die ersten Athletinnen sind nun auf der Strecke. Denise Herrmann-Wick muss sich als erste deutsche Starterin noch ein paar Minuten gedulden, sie startet um 14.17 Uhr. +++

+++ In fünf Minuten beginnt das Damen-Einzelrennen über 15 Kilometer in Ruhpolding. Schafft es eine deutsche Biathletin heute beim Heim-Rennen aufs Podium? +++

Biathlon in Ruhpolding: Damen-Einzel - die deutschen Starterinnen

Athletin Startzeit Denise Herrmann-Wick 14:17:00 Vanessa Voigt 14:23:00 Anna Weidel 14:24:30 Sophia Schneider 14:35:00 Juliane Frühwirth 14:41:30 Janina Hettich-Walz 14:52:30

Update vom 12. Januar, 13.25 Uhr: In einer Dreiviertelstunde starten die Biathletinnen mit dem Einzelrennen über 15 Kilometer, dabei wird es angesichts von vier Stopps am Schießstand vor allem um die Präzision am Gewehr gehen. Ob sich die deutschen Damen im Vergleich zum Wettbewerb in Pokljuka verbessern? Ab 14.10 Uhr gibt es die Antwort.

Erstmeldung vom 12. Januar:

Ruhpolding – Nur einen Tag nach dem chaotischen Herren-Einzelrennen in Ruhpolding, das von einem Stromausfall im Stadion überschattet wurde, gehen die Frauen an den Start. Am Donnerstagnachmittag steht das Einzel über 15 Kilometer auf dem Programm, in der Chiemgau Arena will die deutsche Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick ein besseres Ergebnis erzielen als beim Verfolgungsrennen.

Biathlon-Weltcup: Frauen-Einzel in Ruhpolding im Live-Ticker – Herrmann-Wick als deutsche Hoffnung

Am Samstag wurde Herrmann-Wick im slowenischen Pokljuka lediglich Siebte, die 34-jährige aus Aue-Bad Schlema blieb dabei hinter den Erwartungen zurück. Die Schwedin Elvira Öberg holte bei der Verfolgung über zehn Kilometer den Sieg. Auch diesmal zählt die 23-Jährige zum Kreis der Favoritinnen.

Mit der Südtirolerin Dorothea Wierer sowie mit der französischen Gesamtweltcup-Führenden Julia Simon wird zu rechnen sein, beide landeten am Samstag hinter Öberg auf dem Podest. Auch die tschechische Biathletin Marketa Davidova ist als gute Schützin eine der Anwärterinnen auf das Treppchen.

Biathlon-Weltcup: Damen-Einzel über 15 Kilometer – sechs DSV-Starterinnen in Ruhpolding

Etwa vier Wochen sind es noch bis zur Heim-WM in Oberhof, weshalb sich die deutschen Skijägerinnen umso mehr zeigen wollen. Neben der routinierten Denise Herrmann-Wick werden die 25-jährige Vanessa Voigt, die als gute Schützin gilt, sowie die ein Jahr ältere Anna Weidel ins Rennen gehen. Die 25-jährige Sophia Schneider, Juliane Frühwirt (24) und Janina Hettich-Walz (26) komplettieren das sechsköpfige DSV-Team beim Einzel-Wettbewerb.

Der Ablauf des Einzelrennens ist recht simpel. Der längste Wettbewerb der Frauen im Biathlon wird aufgrund von vier Stopps am Schießstand sehr stark von den Treffern der jeweiligen Athletinnen beeinflusst. Für jeden Fehler gibt es eine Strafminute, die Skijägerinnen können zu viele Fehlschüsse nicht mehr auf der Strecke ausgleichen. Somit wird es vor allem auf die guten Schützinnen ankommen. (ajr)