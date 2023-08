Beendet sie bald ihre Biathlon-Karriere? Wierer reagiert ausweichend

Von: Korbinian Kothny

Dorothea Wierer gehört auch mit 33 Jahren immer noch zu den besten Biathlon-Frauen der Welt. Dennoch denkt die Italienerin bereits an das Karriereende.

München – Platz vier beim City-Event in Wiesbaden hat eins gezeigt: Mit Dorothea Wierer ist auch in der kommenden Biathlon-Saison zu rechnen. Überhaupt zeigte sich die italienische Mannschaft in blendender Frühform, siegte doch Mannschaftskollegin Lisa Vitozzi vor der deutschen Anna Weidel.

Dorothea Wierer Geboren: 3. April 1990 (33 Jahre alt) in Bruneck Im Weltcup seit: 2009 Größte Erfolge: 4x WM-Gold, 3x Olympia-Bronze, 2x Gesamtweltcup-Siegerin

Wierer lässt Karriereende offen

Das Gesicht der italienischen Biathlon-Mannschaft bleibt trotzdem Wierer. Allerdings, wie lange noch? Bereits im Laufe der letzten Saison ließ die 33-Jährige ihre Zukunft erstaunlich offen. „Ich weiß es noch nicht, ich muss mich erst entscheiden. Es gibt Tage, an denen ich mich frage, was ich hier noch mache und andere, an denen ich merke, wie gut es läuft und mir sage, dass es sich lohnt, weiterzumachen“, sagte Wierer vor den letzten Weltcup-Rennen im März in Oslo.

Dass die Reise nach Oslo nicht die letzte für die Italienerin im Biathlon-Zirkus war, ist mittlerweile klar, da sich Wierer bereits mitten in der Vorbereitung auf die kommende Saison befindet. Allerdings bestätigte die zweifache Gesamt-Weltcup-Siegerin erneut, dass sie öfter ein Karriereende denkt.

Dorothea Wierer gehört zu den besten Biathletinnen im Weltcup-Zirkus. © IMAGO/Lubos Pavlicek

Dorothea Wierer seit über einem Jahrzehnt im Biathlon-Weltcup

Auf die Frage, wie lang sie noch im Weltcup an den Start gehen will, antwortete Wierer im Trainingslager in Ruhpolding gegenüber dem Online-Portal chiemgau.24.de: „Ehrlich, ich weiß es nicht. Ich entscheide das von Winter zu Winter, weil mich das ‚Jetzt‘ interessiert und nicht die Zukunft. Es ist immer wieder abhängig, wie es mir körperlich und gesundheitlich geht.“

Nach über einem Jahrzehnt im Weltcup merkt man der Italienerin die Strapazen an: „Natürlich spürt man im Verlauf der Jahre die Müdigkeit nach dem Training und Wettkämpfen immer mehr und auch die „Reiserei!“

Biathlon-Weltcup-Auftakt in Östersund

Ein großes Ziel für die vierfache Weltmeisterin, die für ein paar Fans auch als Bond-Girl in Frage kommen würde, wären noch die Olympischen Spiele 2026 in der Heimat, finden die Biathlon-Wettkämpfe doch in Antholz statt. Ob die dann 35-jährige Wierer dann aber noch an den Start gehen wird, ließ die Italienerin bereits im Frühjahr offen: „Man wird sehen.“

Jetzt steht für Wierer & Co. erstmal die Weltcup-Saison 2023/24 an. Die ersten Saisonrennen finden dabei zwischen dem 25. November und 3. Dezember im schwedischen Östersund statt. (kk)