Dreifache Biathlon-Weltmeisterin feiert „Höhepunkt des Lebens“: 26-Jährige frisch verlobt

Von: Marius Epp

Die norwegische Biathletin Ingrid Landmark Tandrevold macht an Silvester ihr Liebesglück öffentlich: Stolz zeigt sie ihren Verlobungsring in der Loipe.

München – Die Biathlon-Saison ist noch nicht alt: Erst drei Weltcups wurden absolviert, die Weltmeisterschaft in Oberhof (8. bis 19. Februar) steht vor der Tür. Für Ingrid Landmark Tandrevold läuft es sportlich bislang gut. Doch das Highlight ihres Winters ist privater Natur: Die Norwegerin hat sich verlobt.

Ingrid Landmark Tandrevold Geboren: 23. September 1996 (Alter 26 Jahre), Bærum, Norwegen WM-Medaillen: 3 Gold, 2 Silber, 1 Bronze Weltcup-Siege: 1 Größe: 1,66 Meter

Biathlon-Star Ingrid Landmark Tandrevold macht Verlobung öffentlich

Die dreifache Biathlon-Weltmeisterin lud an Silvester ein Video bei Instagram hoch, das sie beim Training in der Loipe zeigt. Mit einem glücklichen Lächeln hält sie ihre Hand in die Kamera und zeigt ihren Verlobungsring am Mittelfinger. „Auf dem Höhepunkt des Lebens ins Jahr 2023“, schreibt sie.

Zahlreiche Wegbegleiter, Konkurrenten und Fans gratulieren der 26-Jährigen zu ihrer bevorstehenden Vermählung. Wer ist überhaupt der Glückliche? Bilder mit ihrem zukünftigen Mann finden sich auf ihrem Instagram-Profil nicht, doch seit Längerem ist bekannt, dass sie mit dem Norweger Trygve Bendixen Markset liiert ist.

Biathlon-Größen gratulieren Tandrevold zur Verlobung

Ihr Privatleben hielt sie bislang weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, die Verlobung wollte sie ihren Followern nicht vorenthalten. Gratulationen erhält sie unter anderem von den Biathlon-Größen Johannes Thingnes Boe, Marte Olsbu-Roeiseland, Tiril Eckhoff und Martin Fourcade.

Im Weltcup der Frauen hält Tandrevold momentan die norwegische Flagge hoch. In der Gesamtwertung liegt sie auf Platz fünf und lief in der aktuellen Saison schon zweimal aufs Podium. Vor wenigen Tagen nahm sie an der Team-Challenge auf Schalke teil, schon am kommenden Donnerstag beginnt der nächste Weltcup auf der slowenischen Pokljuka.

Biathlon-WM steigt im Februar in Oberhof

Ob da viel Zeit zur Hochzeitsplanung bleibt? Um solche Dinge wird sie sich vermutlich erst nach der Wintersaison kümmern. Ihren sechs WM-Medaillen will sie im Februar bei der Weltmeisterschaft in Oberhof weitere folgen lassen. Auch ein Deutscher und eine Französin sorgen als Biathlon-Traumpaar diesen Winter für Furore.

