WM in Gefahr? Sorgen um Biathlon-Star

Von: Melanie Gottschalk

Teilen

Anamarija Lampic ist der neue Star im slowenischen Biathlon-Team, doch aufgrund einer Erkältung wächst die Sorgen um die WM in Oberhof. © Matic Klansek/imago

Anamarija Lampic ist die Senkrechtstarterin des Winters im Biathlon. Jetzt bremst sie erneut eine Erkältung aus. Die WM in Oberhof ist in Gefahr.

Oberhof – Die Slowenin Anamarija Lampic schreibt im Biathlon-Weltcup in diesem Winter eine unglaubliche Geschichte. Erst im September absolvierte sie ihr erstes Stehendschießen überhaupt, aktuell hat sie schon zwei Top-Ten-Platzierungen auf ihrer Liste. Zuletzt stürmte sie in Antholz im Sprint-Rennen auf einen großartigen fünften Platz. Die ehemalige Weltklasse-Langläuferin ist die Senkrechtstarterin dieser Saison, berichtet unter anderem fr.de.

Da ist es nicht verwunderlich, dass sich das slowenische Biathlon-Team einige Chancen bei der WM in Oberhof (ab dem 8. Februar) ausrechnete. Vergangenheitsform, denn aktuell steht es nicht gut um Lampic. Der Grund: Nach ihrem tollen fünften Platz beim Sprint in Antholz musste sie am nächsten Tag abreisen, sie hatte sich erkältet.

Biathlon: Erkältung bremst Lampic kurz vor der WM in Oberhof aus

Diese Erkältung schwächt sie offenbar immer noch so sehr, dass sie seitdem nicht einen Tag trainiert hat. Das bestätigte auch der ehemalige deutsche Biathlet, Ricco Groß, der das slowenische Team seit dem Sommer trainiert. „Wir freuen uns sehr über die Ergebnisse der letzten drei Wochen. Wir haben seit Dezember einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Es ist schade für Anamarija, sie hätte die Rennen in Antholz gut gebrauchen können“, sagte Groß dem Portal siol.net.

Lampic wäre beim Biathlon-Weltcup in Antholz erstmals in der Verfolgung angetreten, zudem wäre sie in der Staffel gestartet. Doch das fiel aufgrund ihrer Erkältung alles weg. „Ich hoffe, dass sie bis zur WM bereit ist“, sagte Groß.

Biathlon: Lampic musste schon einmal eine Pause einlegen

Es ist nicht der erste Infekt in diesem Winter, der Lampic zu einer Pause zwingt. Bereits über die Weihnachtsfeiertage musste sie sich einige Zeit schonen, beim Heim-Weltcup in Pokljuka stand sie dann auch völlig neben sich und wurde im Sprint nur 69. Ricco Groß und das gesamte Team hoffen natürlich, dass es bei der Biathlon-WM in Oberhof nicht genauso laufen wird. Denn die Hoffnung auf eine Überraschung der besten Skijägerin der Slowenen ist groß.

Während das slowenische Team noch auf einen Start von Lampic bei der Biathlon-WM hoffen kann, hat es für die Norwegerin Tiril Eckhoff nicht gereicht. Sie wird das Highlight verpassen. (msb)