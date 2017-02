Biathlon-WM 2017: So sehen Sie den Massenstart der Damen heute live im TV und im Live-Stream

Hochfilzen - Bei der Biathlon-WM steht zum Abschluss der Wettkämpfe der Massenstart mit Medaillenhoffnung Laura Dahlmeier an. So sehen Sie das Massenstart-Rennen der Damen heute live im TV und im Live-Stream.

Bislang ist es ihre Weltmeisterschaft: Laura Dahlmeier ging in Hochfilzen bislang drei Mal an den Start, dabei gewann sie drei Medaillen. Zum Auftakt siegte sie mit ihren Teamkollegen Vanessa Hinz, Arnd Peiffer und Simon Schempp in der Mixed-Staffel mit zwei Sekunden Vorsprung vor Frankreich, im Sprint der Damen musste sie sich dann lediglich der Tschechin Gabriela Koukalova geschlagen geben und holte Silber. Hier können Sie direkt klicken, wenn Sie auch den Massenstart der Herren nicht verpassen wollen.

Nur einen Tag später krönte Dahlmeier dann ihre Leistungen und gewann Gold in der Verfolgung. „Drei Medaillen, das ist phänomenal und gigantisch. Alles, was jetzt noch kommt, ist volle Zugabe“, kommentierte Dahlmeier am Montag. Die 23-Jährige befindet sich derzeit also in absoluter Topform und kann weiter darauf hoffen, wie einst Magdalena Neuner in allen Wettbewerben der WM Medaillen abzuräumen. Denn das, was Dahlmeier als „Zugabe“ bezeichnete, trat am Mittwoch ein. Die 23-Jährige setzte sich erneut vor Gabriela Koukalova durch und holte damit ihre dritte Goldmedaille bei der WM 2017.

Um aber wirklich in jedem Wettbewerb eine Medaille zu holen, ist sie auch auf die Unterstützung ihrer Kolleginnen angewiesen. Bei der Biathlon-WM 2017 findet nämlich noch vor dem abschließenden Massenstart am Sonntag das Staffelrennen der Frauen am Freitag statt. Vanessa Hinz zeigte mit einem sechsten Platz im Sprint zwar ihr Potenzial, doch genau wie Maren Hammerschmidt und Franziska Hildebrand leistete sie sich in der Verfolgung dann zu viele Schießfehler. Auch im Massenstart brachten sich Hammerschmidt (Platz sechs) und Hinz (Platz sieben) durch eine mäßige Schießleistung um die Chance auf Medaillen - Franziska Hildebrand landete abgeschlagen auf Rang 29.

Biathlon-WM 2017: Der Massenstart der Damen heute - die Favoritinnen

Bislang dreht sich bei der Biathlon WM 2017 also alles um Laura Dahlmeier - und ihre große Konkurrentin Gabriela Koukalova. Die beiden Damen bestimmen derzeit die Biathlon-Szene, doch bei der Weltmeisterschaft hat die Deutsche bislang die Nase vorn. Bei aller Rivalität schwingt bei beiden Damen aber stets auch der Respekt für die Leistung der jeweils anderen mit. „Gabi ist ein super feiner und interessanter Mensch, eine superstarke Athletin“, sagt Dahlmeier - Koukalova kommentiert im Umkehrschluss: „Ich bewundere Laura. Sie ist schon jetzt eine der größten Ikonen unseres Sports.“

Doch welche Athletin könnte die tschechisch-deutsche Dominanz bei der WM durchbrechen? Eine Dame, die die beiden Favoritinnen mit Sicherheit auf der Liste haben, ist Kaisa Mäkäräinen. Die Finnin landete im Sprint zwar lediglich auf Rang zwölf, doch in der Verfolgung konnte sie bis auf Rang sieben nach vorne laufen. Der Massenstart liegt der 34-Jährigen, im Massenstart-Weltcup liegt sie hinter Koukalova und Dahlmeier auf Rang drei.

In dieser Rangliste belegt Marie Dorin Habert Rang vier. Und auch sie hat mit Sicherheit Aussichten auf eine Medaille im Massenstart. Bei der Biathlon WM 2016 siegte sie vor Laura Dahlmeier und besagter Kaisa Mäkäräinen und geht somit als Titelverteidigerin in den Massenstart am Sonntag. Mit Rang sieben im Sprint, Rang sechs in der Verfolgung und Platz 40 im Einzel hat die Französin bislang noch keine Einzelmedaille gewonnen - und will das mit Sicherheit ändern.

Sollte Vanessa Hinz ihre zuletzt eher dürftige Schießleistung in den Griff bekommen, so kann sie sich ebenfalls Hoffnungen auf eine Medaille machen. Selbiges gilt für Darja Domratschewa. Die Weißrussin landete im Sprint mit drei Schießfehlern auf Rang 27 und lief dann mit einer phänomenalen Leistung in der Verfolgung und ohne Schießfehler auf Rang zwei zur Silbermedaille vor. Im Einzelrennen belegte sie den 13. Platz.

Lesen Sie hier nun, wie Sie den Massenstart der Damen bei der Biathlon WM 2017 live im TV und im Live-Stream verfolgen können. Weiter unten finden Sie außerdem den Gesamtstand im Massenstart-Weltcup sowie die Ergebnisse der letzten Weltmeisterschaften im Massenstart.

Biathlon-WM 2017: Der Massenstart der Damen heute live im TV in der ARD

Die erste Woche der Biathlon-WM ist bereits vorbei, die Übertragung des ZDF damit beendet - seit der zweiten Woche hat die ARD die Berichterstattung aus Hochfilzen übernommen. Ab ca 11.20 Uhr melden sich Moderator Michael Antwerpes und Expertin Kati Wilhelm live vor dem Massenstart der Damen und berichten über die deutschen Starterinnen und ihre Konkurrenz. Kommentiert wird das 12,5 Kilometer lange Rennen, das um 11.30 Uhr startet, von Wilfried Hark.

Biathlon-WM 2017: Der Massenstart der Damen heute im Live-Stream der ARD

Sollten Sie großer Biathlon-Fan sein, am Sonntag-Vormittag aber nicht die Möglichkeit haben, das Massenstart-Rennen der Damen vor einem Fernseher zu verfolgen, so bietet die ARD mit ihrem kostenlosen Live-Stream eine bewährte und praktische Alternative. Der Stream kann mit jedem gängigen Webbrowser geöffnet werden und ist selbstverständlich auch über mobile Endgeräte verfügbar. Dafür können Sie einfach die kostenlose ARD-App im iTunes-Store (für Apple-Nutzer) oder im Google Play Store (für Android-Nutzer) herunterladen.

Der Live-Stream ist aufgrund rechtlicher Rahmenbedingungen eigentlich nur in Deutschland verfügbar, doch wer gerade außer Landes ist, und nicht auf die Übertragung des Massenstart-Rennens der Damen verzichten will, kann sich mit einem kleinen Trick behelfen, um den Stream auch im Ausland zu empfangen.

Biathlon-WM 2017: Der Massenstart der Damen heute live im TV bei Eurosport

Auch der auf Sport spezialisierte Privatsender Eurosport berichtet live von der Biathlon WM 2017. Eurosport überträgt alle Wettkämpfe der Biathleten live und in voller Länge. Die Berichterstattung zum Massenstart-Rennen der Damen beginnt beim Privatsender am Sonntag bereits um 10.45 Uhr. Die Übertragung wird bis voraussichtlich 12.15 Uhr andauern. Da der Start des Rennens auf 11.30 Uhr angesetzt ist, dürfen sich alle Biathlon-Fans auf eine Dreiviertelstunde voller Vorberichte freuen.

Biathlon-WM 2017: Der Massenstart der Damen heute im Live-Stream von Eurosport

Eine kürzlich publik gewordene Entscheidung von Eurosport dürfte derweil alle Sport-Fans besonders freuen. Seit kurzem bietet der Privatsender einen kostenfreien Live-Stream seines Kanals Eurosport 1 an. Um diesen nutzen zu können, müssen Sie sich lediglich einmalig registrieren. Nach der Anmeldung kann der Stream dann mit allen gängigen Webbrowsern aufgerufen werden.

Für alle weiteren Kanäle des Privatsenders, wie beispielsweise Eurosport 2, benötigen Sie auch weiterhin ein Abonnement des Eurosport Players. Dieses Abo kostet Sie monatlich 6,99 Euro, es ist aber auch möglich, ein Jahresabo für 59,99 Euro abzuschließen. Auch bei dieser Streaming-Alternative besteht die Möglichkeit, die Live-Übertragung über mobile Endgeräte zu verfolgen. Sollten Sie ein Apple-Gerät verwenden, so finden Sie die zugehörige Eurosport Player App hier im iTunes-Store, für alle Android-Nutzer steht selbige App hier im Google Play Store zum Download bereit.

Wichtig: Achten Sie bei der Nutzung eines Live-Streams, ganz gleich ob Sie über die ARD oder Eurosport schauen, stets auf eine stabile WLAN-Verbindung. Andernfalls ist das Kontingent eines herkömmlichen Mobilfunktvertrages aufgrund des hohen Datenvolumens eines Live-Streams schnell aufgebraucht. Dadurch könnten hohe Kosten auf Sie zukommen.

Biathlon-WM 2017: Der Weltcup-Stand im Massenstart

Rang Name Nation Punkte 1 Gabriela Koukalova Tschechien 168 2 Laura Dahlmeier Deutschland 162 3 Kaisa Mäkäräinen Finnland 111 4 Marie Dorin Habert Frankreich 103 5 Eva Puskarcikova Tschechien 102 6 Vanessa Hinz Deutschland 97 7 Dorothea Wierer Italien 96 8 Julija Dschyma Ukraine 93 9 Galina Wischnewskaja Kasachstan 89 10 Selina Gasparin Schweiz 86

