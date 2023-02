Gold für Deutschland: Denise Herrmann-Wick feiert irre Sprint-Aufholjagd

Von: Christoph Klaucke

Denise Herrmann-Wick freut sich bei der Biathlon-WM über Gold im Sprint. © Martin Schutt/dpa

Denise Herrmann-Wick gewinnt Gold bei der Biathlon-WM. Vor heimischem Publikum in Oberhof zeigte die Deutsche einen famosen Sprint.

Oberhof – Jubel für alle Wintersport-Fans bei der Biathlon-WM: Bei der Heim-Weltmeisterschaft in Oberhof holt Denise Herrmann-Wick Gold im Sprint. Die Schwedin Hanna Öberg musste sich um 2,2 Sekunden geschlagen geben. Landsfrau Linn Persson wird Dritte.

Denise Herrmann-Wick holt bei Biathlon-WM Gold im Sprint – famose Schlussrunde

Herrmann-Wick blieb bei beiden Schießen fehlerfrei und war in der Loipe nicht zu bremsen. In der Schlussrunde holte die 34-jährige Olympiasiegerin von Peking einen Rückstand von rund zehn Sekunden auf Öberg auf. Im Ziellauf kannte die Freude keine Grenzen.

„Es ist unglaublich. Ich war heute schon beim Einlaufen total aufgeregt. Das ich so ein Rennen hier bei der Heim-WM in den Schnee zaubern kann, ist unbeschreiblich“, freute sich Herrmann-Wick im ZDF über ihren Coup vor heimischem Publikum. „Die Euphorie war extrem groß, ich habe gemerkt, dass was geht. Man muss aber auch durchkommen und braucht Glück. Heute lief es gut von der Hand. Ich wusste, dass ich gute Beine habe. Es hat gereicht.“