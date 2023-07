Felix Neureuther entdeckt das Rad für sich – und startet Aufruf an seine Fans

Von: Christoph Klaucke

Felix Neureuther tauscht die Skier gegen das Fahrrad ein. Der ehemalige Ski-Rennfahrer wendet sich mit einer Bitte an seine Fans.

München – Felix Neureuther war einer der erfolgreichsten deutschen Skifahrer. Dem Sohn der ehemaligen Skistars Rosi Mittermaier und Christian Neureuther wurde das Talent quasi in die Wiege gelegt. Er feierte 13 Weltcupsiege und wurde 2013 in Schladming Vize-Weltmeister im Slalom. Nach seinem Karriereende im März 2019 stellte der heute 39-Jährige die Skier in die Ecke und musste sich neu orientieren. Seine neue sportliche Erfüllung in der Freizeit scheint Neureuther nun wie so viele ehemalige Sportstars auf dem Golfplatz, aber vor allem auf dem Fahrrad, gefunden zu haben.

Felix Neureuther Geboren: 26. März 1984 (Alter: 39 Jahre), Pasing, München Eltern: Christian Neureuther, Rosi Mittermaier-Neureuther Verheiratet mit Miriam Neureuther, Kinder: Matilda Neureuther, Leo Neureuther, Lotta Neureuther

Felix Neureuther macht Fahrradtour

„Servus zusammen! Wie ihr wisst, hab ich mir die letzten Wochen selber eine Challenge gesetzt: Jeden Tag Sport treiben! Egal, ob Golf oder eine Runde Radlfahren“, schreibt Felix Neureuther in seiner Instagram-Story. Zuletzt reagierte Neureuther auf eine Golf-Herausforderung seines Jugendfreunds Bastian Schweinsteiger an Thomas Müller.

Der gebürtige Münchner präsentiert sich seinen Fans in einem Selfie-Video, wie er auf einem Fahrrad strampelt. Neureuther scheint etwas außer Atem zu sein, wirkt aber glücklich bei seiner Ausfahrt. Der 39-Jährige trägt zudem eine schnittige Windjacke und vorbildhaft einen Fahrradhelm.

Felix Neureuther hat Spaß beim Fahrradfahren. © Felix Neureuther/Instagram

Felix Neureuther stolz auf sein Durchhaltevermögen

„Ich habe durchgehalten und muss sagen, es hat mir unglaublich gut getan! Neben der ganzen Arbeit und Familie war das die Zeit für mich und eine gute Möglichkeit, nochmal Energie zu tanken“, erklärt Neureuther, der nun anstatt auf zwei Brettern vermehrt auf zwei Rädern unterwegs sein dürfte.

Nachts scheint Erholung nicht immer möglich gewesen zu sein: Seine Frau Miriam Neureuther verjagte Felix mit Tritten aus dem Bett. Das Wintersport-Traumpaar hat gemeinsam drei Kinder, die offenbar manchmal gerne zu den Eltern unter die Decke gekrochen kommen.

Felix Neureuther wechselt von Ski aufs Rad – und wendet sich mit Bitte an seine Fans

„Ergänzt habe ich meine Energieroutine mit gesunder Ernährung und Nahrungsergänzungsmitteln. Und lass uns doch gemeinsam diese Routine weiterführen. Also ab aufs Radl – denn es ist nie zu spät, etwas für die Gesundheit zu tun!“, schreibt Neureuther weiter, der seine Follower zu mehr Bewegung auffordert.

Neben all der Disziplin weiß Neureuther das Leben aber auch in vollen Zügen zu genießen. Neben der gesunden Ernährung dank seiner Frau Miriam, die einen alten Küchentrick teilte, schiebt sich Neureuther gerne mal „genüsslich ein Schokocroissant rein“. Zudem enthüllte Neureuther seine Sünden während der aktiven Ski-Karriere: Leberkässemmel zum Frühstück und Mc-Donald‘s-Ritual. (ck)