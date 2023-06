Ski-Legende sorgt mit Erziehungsmethode für Wirbel

Von: Marius Epp

Ski-Ikone Bode Miller liefert wieder einmal einen Anstoß zur Diskussion: Er filmt seinen Sohn, während dieser zur Strafe einen Berg hochlaufen muss.

München – Der unbeirrbare Wille, niemals aufzugeben, ist eine vorzügliche Eigenschaft für jeden Athleten, und für Bode Miller war sie wahrscheinlich eine entscheidende Triebkraft, die ihn bis an die Spitze führte und ihn zum erfolgreichsten Skirennläufer der Vereinigten Staaten machte. Die Ski-Ikone, die im Jahr 2017 ihren Rücktritt bekannt gab, hegt auch in der Erziehung seines Sohnes einen hohen Stellenwert für mentale Widerstandsfähigkeit. Die Meinungen zu seiner Methode gehen dabei stark auseinander, einige befürworten sie, während andere sie kritisieren.

Samuel Bode Miller Geboren: 12. Oktober 1977 (Alter 45 Jahre), Easton, New Hampshire, Vereinigte Staaten Karriereende: 2017 Größte Erfolge: Olympiasieg 2010, 4x WM-Gold, 33 Weltcupsiege Disziplinen: Abfahrt, Riesenslalom, Super-G, Slalom, Kombination

Ski-Legende Bode Miller veröffentlicht Video, in dem er seinen Sohn bestraft

Bode Miller setzt bei der Erziehung seiner Kinder auf Zuckerbrot und Peitsche.

Für großes Aufsehen sorgt derzeit ein frisch veröffentlichtes Video von Bode Miller auf Instagram. In dem Clip ist zu sehen, wie sein Sohn sich mühsam zu Fuß den Berg hinaufkämpft, während der 45-jährige Miller im Auto sitzt und ihm folgt. In der Beschreibung des Videos betont er, dass es sich hierbei keinesfalls um einen freiwilligen Berglauf handelt, sondern vielmehr um eine bewusste Maßnahme in der Erziehung. Die Diskussionen darüber sind rege im Gange.

„Nachdem er seine Fußballmannschaft im ersten Spiel des Jahres im Stich gelassen hatte, lasse ich ihn den Berg hoch laufen“, verkündet der vierfache Ski-alpin-Weltmeister die Strafe für seinen Sohn. „Die Durchsetzung von Konsequenzen ist nicht mein Lieblingsteil der Erziehung, aber aus ihnen zu lernen, ist wichtig“, führt er aus.

Ski-Ikone Bode Miller will seinen Kindern beibringen, „niemals aufzugeben“

Dabei geht es für Miller „um so viel mehr als ein Fußballspiel“, sondern vielmehr darum, „unseren Kindern beizubringen, niemals aufzugeben.“ Das Video hat eine kontroverse Diskussion unter Millers Instagram-Followern ausgelöst und auch die Aufmerksamkeit verschiedener US-amerikanischer Medien erregt. Die Meinungen über Millers Erziehungsmethode gehen stark auseinander, einige unterstützen sie, während andere heftige Kritik üben.

Miller sah es wohl schon kommen, dass der Clip gemischte Reaktionen hervorrufen könnte. „Für die, die besorgt sind: Das Berglaufen war seine Idee. Er hat gesagt, er ist während dem Spiel nicht gelaufen. Dieses Kind ist auf dem nächsten Level“, ließ er darum wissen und unterstrich das Ganze mit dem Hashtag „prouddad“ – „stolzer Vater“.

Bode Millers Erziehungsmaßnahme polarisiert

Teilweise gab es positive Kommentare: „Er war Teil des Teams und andere zählten auf ihn, vor allem während dem Spiel. Es gibt Konsequenzen im Leben – wir bekommen nicht immer das, was wir wollen. Er wird es für den Moment nicht mögen, aber daraus lernen“, gab ein User seine Meinung kund.

Es gab aber auch Kritik. „Das ist unglaublich. Eine solche Erziehung kann zu extremem Unmut und ernsthaften Problemen in der emotionalen Entwicklung führen“, ist ein anderer User überzeugt. Mittlerweile wurden die Kommentare unter dem Video gelöscht.

Für diesen von der Redaktion geschriebenen Artikel wurde maschinelle Unterstützung genutzt. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung von Redakteur Marius Epp sorgfältig überprüft. (epp)