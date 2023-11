Nach Trainingssturz: Ski-Superstar richtet besondere Botschaft an Nachwuchsfahrer

Von: Sascha Mehr

Skirennfahrerin Mikaela Shiffrin hat nach einem Sturz im Training eine sehr wichtige Botschaft an alle Nachwuchsfahrer dieser Welt.

Levi – Die lange und qualvolle Vorbereitung auf die neue Saison ist vorbei und der Ski-Weltcup endlich gestartet. Die Athletinnen und Athleten freuen sich, dass es endlich wieder losgeht und die harten Trainingseinheiten des Sommers ein Ende haben. Ski-Superstar Mikaela Shiffrin musste kurz vor dem Weltcup im finnischen Levi aber erst einmal einen Sturz wegstecken.

Mikaela Shiffrin Geboren: 13. März 1995 (Alter 28 Jahre), Vail, Colorado Nationalität: USA Sportart: Ski Alpin

Ski-Superstar Shiffrin stürzt im Training

„Leider bin ich letzte Woche leicht gestürzt und habe dabei einen Schlag auf mein linkes Knie erlitten. Aber ich habe das Glück (und bin sehr dankbar), dass ich nur eine Knochenprellung, aber keine weiteren größeren Schäden davongetragen habe. Wir haben es ruhig angehen lassen und uns strategisch auf die Belastung, das Skifahren und schließlich ein paar Tore konzentriert – und ich fühle mich jetzt ziemlich gut, pünktlich zum Wochenende“, teilte sie auf ihrem Instagram-Kanal mit.

„Ich möchte mich bei meinem Team bedanken – den Trainern und dem medizinischen Personal in den USA – und auch den neuen Freunden, die wir in verschiedenen Kliniken in Finnland gewonnen haben, für all ihre Unterstützung und Fachwissen“, so die zweifache Olympiasiegerin weiter.

Mikaela Shiffrin hat eine Botschaft an alle Nachwuchsfahrer. © Imago/ mikaelashiffrin/Instagram

Die amtierende Gesamtweltcupsiegerin hat sich nach ihrer kleinen Verletzung zudem an alle Nachwuchsathleten gewandt: „Beim Skifahren kommt es sehr oft zu Unfällen. Ich weiß, dass meiner hier nicht der schlimmste, der erste oder der letzte ist – das ist das Risiko, das wir eingehen. Wir sind alle so stark und gleichzeitig auch zerbrechlich.“

Ski-Superstar Shiffrin mit Rat an alle Nachwuchsfahrer

„Alle jungen Sportler da draußen, die mit der Angst vor Stürzen, der Angst vor dem Scheitern, der Angst vor Schmerzen zu kämpfen haben, sollten sich immer wieder vor Augen halten, dass sie nicht allein sind. Ihr müsst wirklich nicht immun gegen Angst sein, um in eurer Karriere und eurem Leben erstaunliche Dinge zu tun. Wir alle gehen Hand in Hand mit unseren Zielen, Träumen und Ängsten durchs Leben – immer“, gibt sie den jungen Athletinnen und Athleten einen wichtigen Rat.

Shiffrin, die mit Aleksander Aamodt Kilde das Traumpaar des Skirennsports bildet, ist die erfolgreichste Skirennläuferin aller Zeiten. Ihre insgesamt 88 Weltcupsiege sind unübertroffen. Außerdem gewann sie fünfmal den Gesamtweltcup, holte zwei Olympiasiege und sieben Weltmeistertitel. (smr)

