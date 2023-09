Ex-Biathlon-Star mit freudiger Baby-Kunde: Schwanger-Auftritt bei Nordic Festival

Von: Jannek Ringen

Frohe Nachrichten von Anais Chevalier-Bouchet. Knapp ein halbes Jahr nach ihrem Karriereende verkündete sie ihre Schwangerschaft.

Annecy – Am vergangenen Wochenende fand in Annecy das Martin Fourcade Nordic Festival statt. Zahlreiche Stars aus der Welt des Biathlons trafen sich bei dem vom Ex-Biathlon-Star Martin Fourcade organisierten Festival. Anais Chevalier-Bouchet wollte eigentlich nur ihre Silbermedaille von den Olympischen Spielen 2022 präsentieren. Doch sie präsentiert noch etwas mehr.

Anais Chevalier-Bouchet Geboren: 12. Februar 1993 (Alter 30 Jahre), Saint-Martin-d' Heres, Frankreich Verheiratet: Martin Bouchet Größter Erfolg: 2x Silber bei den Olympischen Spielen 2022

Chevalier-Bouchet beendete im Frühjahr ihre Karriere

Diesen Winter gab es im Biathlon eine große Rücktritts-Welle an Athleten und Athletinnen. Neben Denise Herrmann-Wick, Marte Olsbu Roiseland und Tiril Eckhoff entschied sich auch Anais Chevalier-Bouchet für einen Rücktritt aus der Welt des Biathlons. Dabei hatte sie nur ein Jahr zuvor bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking den größten Triumph ihrer Karriere eingefahren.

Im Reich der Mitte war sie sowohl als Einzelkämpferin als auch im Team erfolgreich. Im Einzel holte sie die Silbermedaille. Auf diese folgte eine weitere Silbermedaille in der Mixedstaffel. Damit war sie auf dem Höhepunkt ihrer Karriere angekommen. „Die Rennen in Oslo werden meine letzten sein. Es ist Zeit, das Gewehr und die Skier an den Nagel zu hängen“, erklärte die 30-Jährige im März auf Instagram.

Anais Chevalier-Bouchet ist zum zweiten Mal schwanger. © IMAGO / Bildbyran

Familie statt Biathlon – Chevalier-Bouchet erwartet zweites Kind

Im Privaten scheint es für Chevalier-Bouchet unterdessen prächtig zu laufen. Seit 2017 ist sie mit dem früheren Skilangläufer und Biathleten Martin Bouchet verheiratet. Im Jahr 2019 komplettierte dann die erste Tochter Emie das Familienglück des Wintersport-Paares. Daraufhin setzte die Mutter eine Saison aus und kehrte erst im darauffolgenden Winter zurück.

Neben ihren Silbermedaillen aus Peking gab es für die ehemalige Biathletin noch etwas zu präsentieren. Bei dem Sport-Festival zeigte die 30-Jährige stolz ihren Babybauch. Das Paar erwartet ihr zweites Kind. Diesmal muss auch keine Wintersport-Karriere auf das Kind Rücksicht nehmen und sie kann sich voll und ganz dem Leben als zweifache Mutter widmen. (jari)