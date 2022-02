„Schämt euch!“ - Scharfe Olympia-Kritik von deutscher Schauspiel-Ikone

Von: Marco Blanco-Ucles

Schauspieler Heiner Lauterbach hat die Olympischen Spiele in Peking und die Fußball-WM in Katar aufs Schärfste kritisiert. © Sven Simon/Imago

Anhaltende Kritik begleitet die Olympischen Spiele in Peking. Nun meldete sich ein bekannter deutscher Schauspieler auf Instagram mit deutlicher Kritik zu Wort.

Peking - Am 4. Februar ist es soweit. Dann werden in Peking die Olympischen Winterspiele eröffnet. Doch anstatt der Vorfreude auf die Wettkämpfe der weltbesten Sportler dominieren andere Themen im Vorfeld die Schlagzeilen. Neben der Corona-Problematik ist vor allem die Kritik am Gastgeberland China das bestimmende Thema in den Medien. Jetzt hat sich Schauspieler Heiner Lauterbach mit einem emotionalen Statement auf Instagram gemeldet. Der 68-Jährige vertritt eine klare Meinung zu den Spielen in China sowie der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar im Dezember dieses Jahres.

Olympia: Heiner Lauterbach wird Spiele nicht im Fernsehen verfolgen

Unter dem Bild, das einen nachdenklich wirkenden Lauterbach zeigt, teilt der Schauspieler klar seine Meinung über die beiden umstrittenen Sport-Highlights. Die Menschenrechtsituationen in China* und Katar lassen Lauterbach nur eine Wahl: Er wird beide Großereignisse nicht verfolgen. „Als bekennender Sportliebhaber und Bewunderer von Spitzensportlern und Spitzensportlerinnen fällt es mir wirklich sehr schwer, aber ich werde sowohl die Olympischen Winterspiele in Peking, als auch die Weltmeisterschaft in Katar nicht am Fernsehen verfolgen“, schreibt Lauterbach.

Die Gründe für seinen persönlichen Boykott sind eindeutig: „Länder, die die Menschenrechte mit Füßen treten und Millionen Menschen verschleppen, einsperren, foltern, oder unter miserablen Bedingungen für sich arbeiten lassen sollten keine Olympischen Spiele austragen.“

Schämt euch beim IOC und bei der FIFA. Schämt euch für eure Geldgier und eure Ignoranz. Und eure Kaltherzlichkeit.

Lauterbach richtet sich in seinem deutlichen Statement auch direkt an die Verantwortlichen der Weltverbände IOC und FIFA, die für Olympia beziehungsweise die Fußball-Weltmeisterschaft verantwortlich sind: „Schämt euch beim IOC und bei der FIFA. Schämt euch für eure Geldgier und eure Ignoranz. Und eure Kaltherzlichkeit.“ Auch Olympia-Experte Klaus Zeyringer kritisierte zuletzt heftig das IOC und die Olympischen Spiele in Peking.

Nahezu komplette Rückendeckung erhielt Lauterbach in den Kommentaren unter seinem Beitrag. Schauspielkollege Armin Rohde reagierte mit einem Daumen nach oben. Eine Userin kommentierte: „Auf den Punkt gebracht!“ Eine weitere Userin hat denselben Plan wie Lauterbach, was die umstrittenen Events angeht: „Applaus für diesen Post. Das werde ich absolut genauso machen und beides im TV boykottieren. Hut ab, Herr Lauterbach.“ (mbu) *merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.DIGITAL.